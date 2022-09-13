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Google, ücretli YouTube aboneliği olmayan kullanıcılar için yeni bir reklam modeli sunmaya başladı. Şimdi, bir video izlemeden önce beş reklam izlemeniz gerekiyor.

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Toplamda 30 saniye reklam izletecek

Daha önce olduğu gibi, reklamları atlayamayacaksınız ve ilgilendiğiniz videodan önce beş reklamı da izlemeniz gerekecek. Her reklamın süresi 6 saniye, yani toplam reklam süresi 30 saniye olacak. Ancak daha uzun reklamların olduğuna dair şikayetler de var. Görselde 12 saniyelik bir reklam olduğu görülüyor.

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Yeni reklam formatı şimdilik ücretsiz YouTube kullanıcıları üzerinde test ediliyor ve Premium aboneleri etkilemeyecek. Hiç kuşku yok ki Google'ın kullanıcıları çileden çıkaracak bu reklam stratejisinin ana amacı, onları YouTube Premium aboneliğine geçmeye teşvik etmek. Ancak kullanıcılar bu durumdan aşırı bir şekilde şikayetçi ve şirketin bu kararından geri adım atıp atmayacağı ise muamma.

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YouTube çıldırtacak: Videodan önce beş reklam göstermeye başladı