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    Anlık Bildirim

    YouTube çıldırtacak: Videodan önce beş reklam göstermeye başladı

    YouTube, kullanıcılarını çileden çıkaracak bir reklam stratejisini uygulamaya koydu. Artık video öncesinde iki yerine beş reklam gösterilecek.                   
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    YouTube çıldırtacak: Videodan önce beş reklam göstermeye başladı
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    Google, ücretli YouTube aboneliği olmayan kullanıcılar için yeni bir reklam modeli sunmaya başladı. Şimdi, bir video izlemeden önce beş reklam izlemeniz gerekiyor.

    Toplamda 30 saniye reklam izletecek

    Daha önce olduğu gibi, reklamları atlayamayacaksınız ve ilgilendiğiniz videodan önce beş reklamı da izlemeniz gerekecek. Her reklamın süresi 6 saniye, yani toplam reklam süresi 30 saniye olacak. Ancak daha uzun reklamların olduğuna dair şikayetler de var. Görselde 12 saniyelik bir reklam olduğu görülüyor.

    YouTube çıldırtacak: Videodan önce beş reklam göstermeye başladı
    Tam Boyutta Gör

    Yeni reklam formatı şimdilik ücretsiz YouTube kullanıcıları üzerinde test ediliyor ve Premium aboneleri etkilemeyecek. Hiç kuşku yok ki Google'ın kullanıcıları çileden çıkaracak bu reklam stratejisinin ana amacı, onları YouTube Premium aboneliğine geçmeye teşvik etmek. Ancak kullanıcılar bu durumdan aşırı bir şekilde şikayetçi ve şirketin bu kararından geri adım atıp atmayacağı ise muamma.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 5 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 6 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 6 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 1 hafta önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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