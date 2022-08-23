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Samsung'un yaklaşmakta olan yeni orta segment telefonu A04s hakkında bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Yakın bir zamanda ortaya çıkan bir haber ise telefonun neredeyse tüm teknik özelliklerini, görsellerini ve Avrupa fiyatını ortaya koydu.

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İşte Samsung Galaxy A04s'in beklenen özellikleri ve fiyatı

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Galaxy A04s'in 90 Hz yenileme hızı ve 400 nit maksimum parlaklığa sahip 6,5 inç 720 x 1600 PLS LCD dokunmatik ekranla gelmesi tahmin ediliyor. Exynos 850 SoC'den güç alması beklenen telefonun 3GB RAM ve microSD ile genişletilebilen 32GB dahili depolama alanıyla gelebilir.

15W şarjlı ve kablosuz şarj özelliği olmayan 5.000 mAh pil ile gelmesi beklenen telefon, ön tarafta 5MP selfie kamerasıyla gelecek. Arka tarafta 50 MP ana kameranın yanında derinlik ve makro fotoğrafçılık için iki adet 2MP kamerayla gelmesi beklenen telefon üçlü kamera kurulumuna sahip olacak.

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3.5 mm kulaklık girişiyle gelecek telefon, beyaz, siyah ve koyu yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Kutudan Android 12 ile çıkacak cihazın Avrupa'da 169 Euro fiyat etiketiyle ile satışa sunulması bekleniyor.

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Samsung Galaxy A04s'in teknik özellikleri ve fiyatı sızdırıldı