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    Samsung Galaxy S23 Ultra'nın özellikleri sızdırıldı

    Tipster Ice Universe'in yaptığı Twitter paylaşımı, Samsung Galaxy S23 Ultra'nın teknik özelliklerini ortaya çıkardı. İşte Snapdragon 8 Gen 2 SoC'den güç alacak telefonun detayları:
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    Samsung Galaxy S23 Ultra'nın özellikleri sızdırıldı
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    Samsung Galaxy S22 Ultra'nın halefi S23 Ultra hakkında çıkan söylentiler hızla devam ediyor. Tipster Ice Universe, Samsung Galaxy S23 Ultra'nın teknik özelliklerini paylaştı. Tipster paylaşımında Galaxy S23 serisinin kutudan çıktığı gibi One UI 5.1 çalıştıracağını iddia ediyor. 

    İşte Samsung Galaxy S23 Ultra'nın beklenen özellikleri:

    Samsung Galaxy S23 Ultra, 2023'te piyasaya sürülecek bir amiral gemisi Android akıllı telefon için bazı üst düzey donanımlara sahip olacak. Ice Universe tarafından yapılan son sızıntıya göre Galaxy S23 Ultra, 5.000 mAh pil ile gelecek. Ayrıca telefon 3088 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip 6.8 inç ekrana sahip olacak. Bu nedenle telefon ekran boyutu ve pil kapasitesi bakımından Galaxy S22 Ultra ile aynı.

    Samsung Galaxy S23 Ultra, Snapdragon 8 Gen 2 SoC'den güç alacak. Ayrıca Galaxy S23 Ultra’da kullanılacak sensörün 200MP ISOCELL HP2 olacağı söyleniyor. Ana kamera dışında diğer üç sensörün selefine göre aynı kalması bekleniyor. Bu, S23 Ultra'nın 12MP ultra geniş kamera ve 100X'e kadar yakınlaştırmaya sahip iki 10MP telefoto kamera sensörüne sahip olmaya devam edebileceği anlamına gelmekte. Son olarak tipster yaptığı paylaşımda cihazın kalınlığının 0,1~0,2 mm artabileceğini, ancak muhtemelen 8,9 mm kalınlığa sahip olacağını söyledi.

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