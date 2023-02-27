Samsung Galaxy A14 4G tanıtıldı: Neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Yılın başlarında Samsung tarafından resmiyet kazanan Galaxy A14 5G modelinin ardından 4G modeli de piyasaya çıkıyor. Galaxy A14 5G iki işlemci versiyonu ile piyasaya çıktığı için bu modelin toplamda 3 versiyonu oldu diyebiliriz.

Samsung Galaxy A14 4G tanıtıldı

Samsung Galaxy A14 4G tasarım ve donanım anlamında ana modelden pek farklı değil. 6.6 inçlik IPS ekranda 2408x1080 piksel çözünürlük sunuluyor. Yan kısımdaki güç tuşuna bir parmak izi okuyucu eklenmiş.

Samsung Galaxy A14 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 ay önce eklendi

Helio G80 olduğu tahmin edilen 2GHz hızında bir işlemcinin güç verdiği modelde 6GB RAM ve 128GB depolama yer alıyor. 50MP ana sensör yanında 5MP ultra geniş ve 2MP makro sensör mevcut. Ön kamera ise 13MP çözünürlüğünde. 5000mAh bataryanın 15W hızlı şarj ile desteklendiği bilgisi geçilmiş. Orijinal model 200$ olan Samsung Galaxy A14 4G için henüz bir fiyat açıklanmadı.

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