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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy A14 4G tanıtıldı: Neler sunuyor?

    Samsung Galaxy A14 4G akıllı telefon modeli Malezya’da resmiyet kazandı. Donanım ve tasarım anlamında pek fark yokken işlemcide bir değişiklik göze çarpıyor.    
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    Samsung Galaxy A14 4G Tam Boyutta Gör
    Yılın başlarında Samsung tarafından resmiyet kazanan Galaxy A14 5G modelinin ardından 4G modeli de piyasaya çıkıyor. Galaxy A14 5G iki işlemci versiyonu ile piyasaya çıktığı için bu modelin toplamda 3 versiyonu oldu diyebiliriz.

    Samsung Galaxy A14 4G tanıtıldı

    Samsung Galaxy A14 4G tasarım ve donanım anlamında ana modelden pek farklı değil. 6.6 inçlik IPS ekranda 2408x1080 piksel çözünürlük sunuluyor. Yan kısımdaki güç tuşuna bir parmak izi okuyucu eklenmiş.

    Helio G80 olduğu tahmin edilen 2GHz hızında bir işlemcinin güç verdiği modelde 6GB RAM ve 128GB depolama yer alıyor. 50MP ana sensör yanında 5MP ultra geniş ve 2MP makro sensör mevcut. Ön kamera ise 13MP çözünürlüğünde. 5000mAh bataryanın 15W hızlı şarj ile desteklendiği bilgisi geçilmiş. Orijinal model 200$ olan Samsung Galaxy A14 4G için henüz bir fiyat açıklanmadı.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    K
    kemanci96 1 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 5 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 6 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 6 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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