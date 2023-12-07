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    Samsung Galaxy A25 5G'nin fiyatı ve çıkış tarihi ortaya çıktı

    Samsung'un yeni bütçe telefonu Galaxy A25 5G yavaş yavaş netleşmeye başladı. Son olarak akıllı telefonun fiyatı ve çıkış tarihi internete sızdı. İşte detaylar...
    Samsung Galaxy A25 5G'nin fiyatı ve çıkış tarihi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung’un sıklıkla güncellenen Galaxy A serisine yeni bir cihaz daha katılacak. Galaxy A25 5G olarak adlandırılan bu model, yılın sonlarına doğru piyasaya çıkacak. Bu bağlamda adından sıkça bahsettiğimiz model, tanıtımdan hemen önce İsviçre merkezli Digitec platformunda listelendi.

    Galaxy A25 5G'nin fiyatı ve çıkış tarihi

    Kaçıranlar için daha önce yayınlanan 3D CAD görselleri ve sızıntılar sayesinde Galaxy A25 5G'nin neler sunacağını öğrenmiştik. Yeni sızıntı ise, akıllı telefonun muhtemel fiyatına ve çıkış tarihine açıklık getirdi. Buna göre Galaxy A25 5G, 320 dolardan başlayan fiyatlarla 18 Aralık tarihinden itibaren kullanıcılara sunulacak. 

    Ayrıca bu fiyatlandırmanın 6/128GB'lık sürüme ait olduğu söyleniyor. Ayrıca 8 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneği de mevcut olacak. Ancak bu sürümün fiyatı henüz paylaşılmadı. 

    Galaxy A25 5G beklenen özellikler

    Daha önceki CAD görsellerine göre 197 gram ağırlığında ve 162 x 77.5 x 8.3 mm boyutlarında olacak Galaxy A25 5G, sarı, siyah ve beyaz renk seçeneklerinde satışa çıkacak. Telefonun ön bölümüne ise full HD+ çözünürlük, 120 Hz'e kadar yenileme hızı ve 1000 nit'e kadar parlaklık sunan AMOLED panel eşlik edecek.

    Telefonun arka tarafında Galaxy S23 serisi tarzında üçlü kamera ünitesi bulunuyor. Burada 50MP OIS'li ana kamera, 8MP ultra geniş ve 2MP makro sensörleri ile karşılaşacağız. Galaxy A25 5G, Exynos 1280 yonga seti, 25W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil paketi ve Android 13 işletim sistemi ile kutusundan çıkacak. Ayrıca akıllı telefonun dört yıllık işletim sistemi güncellemesi ve beş yıllık yazılım güncellemesi ile destekleneceği belirtiliyor. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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