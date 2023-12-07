Tam Boyutta Gör Samsung’un sıklıkla güncellenen Galaxy A serisine yeni bir cihaz daha katılacak. Galaxy A25 5G olarak adlandırılan bu model, yılın sonlarına doğru piyasaya çıkacak. Bu bağlamda adından sıkça bahsettiğimiz model, tanıtımdan hemen önce İsviçre merkezli Digitec platformunda listelendi.

Galaxy A25 5G'nin fiyatı ve çıkış tarihi

Kaçıranlar için daha önce yayınlanan 3D CAD görselleri ve sızıntılar sayesinde Galaxy A25 5G'nin neler sunacağını öğrenmiştik. Yeni sızıntı ise, akıllı telefonun muhtemel fiyatına ve çıkış tarihine açıklık getirdi. Buna göre Galaxy A25 5G, 320 dolardan başlayan fiyatlarla 18 Aralık tarihinden itibaren kullanıcılara sunulacak.

Ayrıca bu fiyatlandırmanın 6/128GB'lık sürüme ait olduğu söyleniyor. Ayrıca 8 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneği de mevcut olacak. Ancak bu sürümün fiyatı henüz paylaşılmadı.

Galaxy A25 5G beklenen özellikler

Daha önceki CAD görsellerine göre 197 gram ağırlığında ve 162 x 77.5 x 8.3 mm boyutlarında olacak Galaxy A25 5G, sarı, siyah ve beyaz renk seçeneklerinde satışa çıkacak. Telefonun ön bölümüne ise full HD+ çözünürlük, 120 Hz'e kadar yenileme hızı ve 1000 nit'e kadar parlaklık sunan AMOLED panel eşlik edecek.

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Telefonun arka tarafında Galaxy S23 serisi tarzında üçlü kamera ünitesi bulunuyor. Burada 50MP OIS'li ana kamera, 8MP ultra geniş ve 2MP makro sensörleri ile karşılaşacağız. Galaxy A25 5G, Exynos 1280 yonga seti, 25W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil paketi ve Android 13 işletim sistemi ile kutusundan çıkacak. Ayrıca akıllı telefonun dört yıllık işletim sistemi güncellemesi ve beş yıllık yazılım güncellemesi ile destekleneceği belirtiliyor.

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Samsung Galaxy A25 5G'nin fiyatı ve çıkış tarihi ortaya çıktı