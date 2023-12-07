Samsung Galaxy A25 5G'nin fiyatı ve çıkış tarihi ortaya çıktı

Galaxy A25 5G'nin fiyatı ve çıkış tarihi
Kaçıranlar için daha önce yayınlanan 3D CAD görselleri ve sızıntılar sayesinde Galaxy A25 5G'nin neler sunacağını öğrenmiştik. Yeni sızıntı ise, akıllı telefonun muhtemel fiyatına ve çıkış tarihine açıklık getirdi. Buna göre Galaxy A25 5G, 320 dolardan başlayan fiyatlarla 18 Aralık tarihinden itibaren kullanıcılara sunulacak.
Ayrıca bu fiyatlandırmanın 6/128GB'lık sürüme ait olduğu söyleniyor. Ayrıca 8 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneği de mevcut olacak. Ancak bu sürümün fiyatı henüz paylaşılmadı.
Galaxy A25 5G beklenen özellikler
Daha önceki CAD görsellerine göre 197 gram ağırlığında ve 162 x 77.5 x 8.3 mm boyutlarında olacak Galaxy A25 5G, sarı, siyah ve beyaz renk seçeneklerinde satışa çıkacak. Telefonun ön bölümüne ise full HD+ çözünürlük, 120 Hz'e kadar yenileme hızı ve 1000 nit'e kadar parlaklık sunan AMOLED panel eşlik edecek.
Telefonun arka tarafında Galaxy S23 serisi tarzında üçlü kamera ünitesi bulunuyor. Burada 50MP OIS'li ana kamera, 8MP ultra geniş ve 2MP makro sensörleri ile karşılaşacağız. Galaxy A25 5G, Exynos 1280 yonga seti, 25W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil paketi ve Android 13 işletim sistemi ile kutusundan çıkacak. Ayrıca akıllı telefonun dört yıllık işletim sistemi güncellemesi ve beş yıllık yazılım güncellemesi ile destekleneceği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.