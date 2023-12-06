Samsung, üç modele daha Android 14 güncellemesi getirdi

Tam Boyutta Gör Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesine hız kesmeden devam ediyor. Öyle ki yeni sürümün, yakında tarihte Galaxy S21 FE ve Galaxy A33 modellerine ulaştığından sizlere bahsetmiştik. Son olarak One UI 6.0, Galaxy A52s, Galaxy Tab S9 FE ve S9 FE+ olmak üzere iki modele daha geliyor. İşte tüm yenilikler...

Android 14 üç model için hazır

Samsung, Android 14'ün kararlı sürümünü (One UI 6.0), Galaxy A52s ve Galaxy Tab S9 FE kullanıcılarına ulaştırmaya başladı. Bu sürüm, Galaxy A52s için ''A528BXXU5FWK4'', S9 FE ve S9FE Plus'a ise sırasıyla ''516BXXU1BWK9'' ve ''X616BXXU1BWK9'' yapı numarasıyla geliyor. Ek olarak Kasım 2023 güvenlik yaması ve yaklaşık 1,8GB boyutlara sahip olduğunu belirtelim.

Galaxy S21 FE ve Galaxy A33 için Android 14 güncellemesi hazır 21 sa. önce eklendi

Dolayısıyla yeni sürüme geçmeden önce yeterli alana sahip olduğunuzu kontrol etmeyi unutmayın. Güncelleme şu anda Avrupa'da kullanıma sunulmuş durumda ve önümüzdeki günlerde diğer ülkelerde de yayınlanması planlanıyor. Bu bağlamda ülkemiz ve küresel pazara kısa süre içerisinde ulaşacağını söyleyebiliriz.

Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesi alacak Samsung cihazlar

Üst seviye

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21 5G

Galaxy S21 FE 5G

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Fold3 5G

Galaxy Z Flip3 5G

Orta seviye

Galaxy A73 5G

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A52

Galaxy A04

Galaxy A04e

Galaxy A14

Galaxy A24

Galaxy A34 5G

Galaxy A04s

Galaxy A13 (SM-A135F -SM-A235F)

Galaxy A23

Galaxy A33

Galaxy A52s 5G

Giriş seviyesi

Galaxy M54

Galaxy M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M04

Galaxy F54

Galaxy F23

Galaxy F14 5G

Galaxy M14 5G

Galaxy M13

Galaxy M23 5G

Galaxy M34 5G

Galaxy Xcover6 Pro

Tablet

Galaxy Tab Active4 Pro 5G

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 Plus

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab S7 FE

One UI 6 neler sunuyor?

Samsung One UI 6.0 ile birlikte yeniden tasarlanmış Hızlı Panel'in yanı sıra Galeri için Yapay Zeka özellikleri (Fotoğraf Yeniden Düzenleme, Nesne Silgisi ve daha fazlasını) geliyor. Ek olarak yeni kamera widgetları ve Samsung Studio ve çoklu görev yeteneklerinde de bazı değişiklikler içeriyor. Örneğin bir açılır pencere kullanırken Son uygulamalar'a gittiğinizde, pencere artık simge durumuna küçülmek yerine, onu kullanmaya devam edebileceksiniz. Diğer yenilikler ise şu şekilde:

Samsung klavye için yeni emoji tasarımı

Tabletler için Windows bağlantısı

Yenilenen hızlı ayarlar

Ana ekranda görev çubuğunu otomatik gizleme ve sürükle-bırak desteği

Paylaş panelinde resim ve video önizlemeleri

Daha fazla paylaşma seçeneği

Serbestçe konumlandırılabilen kilit ekranı saati

Ana ekran için basitleştirilmiş uygulama simgesi etiketleri

Galeri için çift elle sürükle bırak desteği

Yeni Hava Durumu araç takımı

Çeşitli kamera iyileştirmeleri

Daha akıllı uçak modu

Samsung İnternet tarayıcıda arka planda video oynatma

Kötü amaçlı uygulamalara karşı ekstra koruma katmanı

Bixby geliştirmeleri

Daha fazla erişilebilirlik özelliği

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Samsung, üç modele daha Android 14 güncellemesi getirdi