Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, üç modele daha Android 14 güncellemesi getirdi

    Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6 sürümünü hızla dağıtmaya devam ediyor. Son olarak yeni güncelleme, Galaxy A52s, Galaxy Tab S9 FE ve S9 FE+ için yayınlandı. İşte detaylar...
    Samsung, üç modele daha Android 14 güncellemesi getirdi Tam Boyutta Gör
    Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesine hız kesmeden devam ediyor. Öyle ki yeni sürümün, yakında tarihte Galaxy S21 FE ve Galaxy A33 modellerine ulaştığından sizlere bahsetmiştik. Son olarak One UI 6.0, Galaxy A52s, Galaxy Tab S9 FE ve S9 FE+ olmak üzere iki modele daha geliyor. İşte tüm yenilikler...

    Android 14 üç model için hazır

    Samsung, Android 14'ün kararlı sürümünü (One UI 6.0), Galaxy A52s ve Galaxy Tab S9 FE kullanıcılarına ulaştırmaya başladı. Bu sürüm, Galaxy A52s için ''A528BXXU5FWK4'', S9 FE ve S9FE Plus'a ise sırasıyla ''516BXXU1BWK9'' ve ''X616BXXU1BWK9'' yapı numarasıyla geliyor. Ek olarak Kasım 2023 güvenlik yaması ve yaklaşık 1,8GB boyutlara sahip olduğunu belirtelim.

    Dolayısıyla yeni sürüme geçmeden önce yeterli alana sahip olduğunuzu kontrol etmeyi unutmayın. Güncelleme şu anda Avrupa'da kullanıma sunulmuş durumda ve önümüzdeki günlerde diğer ülkelerde de yayınlanması planlanıyor. Bu bağlamda ülkemiz ve küresel pazara kısa süre içerisinde ulaşacağını söyleyebiliriz. 

    Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesi alacak Samsung cihazlar

    Üst seviye

    • Galaxy S23 FE
    • Galaxy S22 Ultra
    • Galaxy S22+
    • Galaxy S22
    • Galaxy S21 Ultra 5G
    • Galaxy S21+ 5G
    • Galaxy S21 5G
    • Galaxy S21 FE 5G
    • Galaxy Z Fold5
    • Galaxy Z Flip5
    • Galaxy Z Fold4
    • Galaxy Z Flip4
    • Galaxy Z Fold3 5G
    • Galaxy Z Flip3 5G

    Orta seviye

    • Galaxy A73 5G
    • Galaxy A72
    • Galaxy A54
    • Galaxy A53
    • Galaxy A52
    • Galaxy A04
    • Galaxy A04e
    • Galaxy A14
    • Galaxy A24
    • Galaxy A34 5G
    • Galaxy A04s
    • Galaxy A13 (SM-A135F -SM-A235F)
    • Galaxy A23
    • Galaxy A33
    • Galaxy A52s 5G

    Giriş seviyesi

    • Galaxy M54
    • Galaxy M53 5G
    • Galaxy M33 5G
    • Galaxy M04
    • Galaxy F54
    • Galaxy F23
    • Galaxy F14 5G
    • Galaxy M14 5G
    • Galaxy M13
    • Galaxy M23 5G
    • Galaxy M34 5G
    • Galaxy Xcover6 Pro

    Tablet

    • Galaxy Tab Active4 Pro 5G
    • Galaxy Tab S9
    • Galaxy Tab S9 Plus
    • Galaxy Tab S9 Ultra
    • Galaxy Tab S8 Ultra
    • Galaxy Tab S8+
    • Galaxy Tab S8
    • Galaxy Tab A7 Lite
    • Galaxy Tab S6 Lite
    • Galaxy Tab S7 FE

    One UI 6 neler sunuyor?

    Samsung One UI 6.0 ile birlikte yeniden tasarlanmış Hızlı Panel'in yanı sıra Galeri için Yapay Zeka özellikleri (Fotoğraf Yeniden Düzenleme, Nesne Silgisi ve daha fazlasını) geliyor. Ek olarak yeni kamera widgetları ve Samsung Studio ve çoklu görev yeteneklerinde de bazı değişiklikler içeriyor. Örneğin bir açılır pencere kullanırken Son uygulamalar'a gittiğinizde, pencere artık simge durumuna küçülmek yerine, onu kullanmaya devam edebileceksiniz. Diğer yenilikler ise şu şekilde:

    • Samsung klavye için yeni emoji tasarımı
    • Tabletler için Windows bağlantısı
    • Yenilenen hızlı ayarlar
    • Ana ekranda görev çubuğunu otomatik gizleme ve sürükle-bırak desteği
    • Paylaş panelinde resim ve video önizlemeleri
    • Daha fazla paylaşma seçeneği
    • Serbestçe konumlandırılabilen kilit ekranı saati
    • Ana ekran için basitleştirilmiş uygulama simgesi etiketleri
    • Galeri için çift elle sürükle bırak desteği
    • Yeni Hava Durumu araç takımı
    • Çeşitli kamera iyileştirmeleri
    • Daha akıllı uçak modu
    • Samsung İnternet tarayıcıda arka planda video oynatma
    • Kötü amaçlı uygulamalara karşı ekstra koruma katmanı
    • Bixby geliştirmeleri
    • Daha fazla erişilebilirlik özelliği
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 20 saat önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    50 cc motor yokuş çıkar mı biz o kadar fakirdik ki ismek mülakat soruları photon milestone h7 yorum 4-6 gol oran şikesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    vivo-Y16
    vivo-Y16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook 15 X1502ZA-EJ922
    Asus Vivobook 15 X1502ZA-EJ922
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız