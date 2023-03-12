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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy A34 5G'nin reklam görselleri ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

    16 Mart'ta piyasaya sürülecek Samsung'un yeni serisinden Galaxy A34 5G'nin yakın zamanda pazarlama görselleri ortaya çıktı. İşte cihazın kamera özelliklerini de doğrulayan o görseller:
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    Samsung Galaxy A34 5G'nin reklam görselleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yeni akıllı telefonları Galaxy A34 ve A54 5G, 16 Mart'ta Hindistan'da piyasaya sürülecek. Lansmana sayılı günler kala ise Samsung Galaxy A34 5G'nin reklam görselleri sızdırıldı. Sızdırılan resimler, cihazın kamera özelliklerini ortaya çıkardı.

    İşte Samsung Galaxy A34 5G'nin beklenen özellikleri:

    Samsung Galaxy A34 5G'nin reklam görselleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    16 Mart'ta gerçekleşecek lansman öncesinde Tipster Snoopy Tech tarafından yapılan Twitter paylaşımı, Samsung Galaxy A34'ün teknik özellikleri ve tasarımını ortaya çıkardı. Sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 1080 SoC'den güç alacak cihaz, 2.400 x 1.080 piksel çözünürlüğe sahip 6.6 inçlik 120 Hz AMOLED ekrana sahip olacak.
    Samsung Galaxy A34 5G'nin reklam görselleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Cihazın ön tarafında 13MP f/2.2 diyafram açıklığına sahip selfie kamerası bulunurken arka tarafında ise 48MP f/1.8 diyafram açıklığına sahip OIS destekli ana kamera, 8MP ultra geniş açı kamera ve 5MP makro kameradan oluşan üçlü arka kamera kurulumu bulunacak.
    Samsung Galaxy A34 5G'nin reklam görselleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    25 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh bataryadan güç alacak cihaz, suya ve toza dayanıklılık için IP67 sertifikasına sahip olacak ve yeşil, mor, siyah ve degrade gümüş olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip olacak.
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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 1 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 1 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 1 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 3 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 4 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 5 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 5 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 5 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 5 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 6 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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