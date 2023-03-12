Samsung Galaxy A34 5G'nin reklam görselleri ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

Samsung'un yeni akıllı telefonları Galaxy A34 ve A54 5G, 16 Mart'ta Hindistan'da piyasaya sürülecek. Lansmana sayılı günler kala ise Samsung Galaxy A34 5G'nin reklam görselleri sızdırıldı. Sızdırılan resimler, cihazın kamera özelliklerini ortaya çıkardı. [bkzdh=161408] İşte Samsung Galaxy A34 5G'nin beklenen özellikleri: 16 Mart'ta gerçekleşecek lansman öncesinde Tipster Snoopy Tech tarafından yapılan Twitter paylaşımı, Samsung Galaxy A34'ün teknik özellikleri ve tasarımını ortaya çıkardı. Sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 1080 SoC'den güç alacak cihaz, 2.400 x 1.080 piksel çözünürlüğe sahip 6.6 inçlik 120 Hz AMOLED ekrana sahip olacak. Cihazın ön tarafında 13MP f/2.2 diyafram açıklığına sahip selfie kamerası bulunurken arka tarafında ise 48MP f/1.8 diyafram açıklığına sahip OIS destekli ana kamera, 8MP ultra geniş açı kamera ve 5MP makro kameradan oluşan üçlü arka kamera kurulumu bulunacak. 25 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh bataryadan güç alacak cihaz, suya ve toza dayanıklılık için IP67 sertifikasına sahip olacak ve yeşil, mor, siyah ve degrade gümüş olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip olacak.
umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez