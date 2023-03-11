Samsung Galaxy S23 FE iptal edilmiş olabilir

Tam Boyutta Gör 2020 yılında Galaxy S20 FE ile inanılmaz bir başarı yakalayan Samsung, ilerleyen yıllarda Galaxy Tab S7 FE ve Galaxy S21 FE cihazlarını satışa sunarak bu başarıyı devam ettirmek istedi. Ancak yeni cihazların yüksek fiyatları ve abartılı kırpmaları, cihazların başarısını Galaxy S20 FE’nin oldukça gerisinde bıraktı. Bunun üzerine Galaxy S22 FE modelini es geçmeye karar veren firmanın bu sene Galaxy S23 FE modeli ile orta-yüksek seviyeye tekrar giriş yapması bekleniyordu ancak yeni bir iddia, Galaxy S23 FE bekleyenleri üzecek cinsten.

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Galaxy S23 FE bu yıl çıkmayacak

Güvenilir kaynakları ile bilinen Winfuture yazarı Roland Quandt, Twitter üzerinden önemli bir gönderi paylaştı. Quandt’ın paylaşımına göre Samsung, 2023 yılı içerisinde Galaxy S23 FE’yi tanıtmayacak. Geçtiğimiz aylarda Galaxy S23 FE projesi hakkında oldukça fazla sızıntı geldiğinden Quandt’ın bu haberi oldukça şaşırtıyor. Ancak gönderide de görüldüğü üzere Quandt, Galaxy S23 FE’nin bu yıl tanıtılmayacağını belirtiyor.

FE cihazlarını, standart modellerden çok uzun süre piyasaya süren Samsung, Galaxy S23 FE modelini tanıtmak için 2024 yılının gelmesini bekleyebilir. Android Authority’e göre ise Samsung, Galaxy S23 FE’den önce Galaxy S22 FE’yi piyasaya sunmak istiyor ancak bu yıl içerisinde standart Galaxy S22 modeline yapılan indirim, Galaxy S22 FE projesinin iptal olduğunu kanıtlar nitelikte. Görünüşe göre Samsung, FE cihazlarının geleceği hakkında hala kesin bir karar verebilmiş değil.

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Galaxy S23 FE bu yıl içerisinde tanıtılmayabilir