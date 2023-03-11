Samsung Galaxy S23 FE iptal edilmiş olabilir

Galaxy S23 FE bu yıl çıkmayacak
Güvenilir kaynakları ile bilinen Winfuture yazarı Roland Quandt, Twitter üzerinden önemli bir gönderi paylaştı. Quandt’ın paylaşımına göre Samsung, 2023 yılı içerisinde Galaxy S23 FE’yi tanıtmayacak. Geçtiğimiz aylarda Galaxy S23 FE projesi hakkında oldukça fazla sızıntı geldiğinden Quandt’ın bu haberi oldukça şaşırtıyor. Ancak gönderide de görüldüğü üzere Quandt, Galaxy S23 FE’nin bu yıl tanıtılmayacağını belirtiyor.
FE cihazlarını, standart modellerden çok uzun süre piyasaya süren Samsung, Galaxy S23 FE modelini tanıtmak için 2024 yılının gelmesini bekleyebilir. Android Authority’e göre ise Samsung, Galaxy S23 FE’den önce Galaxy S22 FE’yi piyasaya sunmak istiyor ancak bu yıl içerisinde standart Galaxy S22 modeline yapılan indirim, Galaxy S22 FE projesinin iptal olduğunu kanıtlar nitelikte. Görünüşe göre Samsung, FE cihazlarının geleceği hakkında hala kesin bir karar verebilmiş değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez