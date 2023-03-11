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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S23 FE iptal edilmiş olabilir

    Galaxy S20 FE ile yakaladığı başarıyı bir türlü devam ettiremeyen Samsung, geçtiğmiz yıl S22’nin FE modelini es geçmişti. Görünüşe göre firma, S23 FE’yi de es geçebilir.
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    Galaxy S23 FE bu yıl içerisinde tanıtılmayabilir Tam Boyutta Gör
    2020 yılında Galaxy S20 FE ile inanılmaz bir başarı yakalayan Samsung, ilerleyen yıllarda Galaxy Tab S7 FE ve Galaxy S21 FE cihazlarını satışa sunarak bu başarıyı devam ettirmek istedi. Ancak yeni cihazların yüksek fiyatları ve abartılı kırpmaları, cihazların başarısını Galaxy S20 FE’nin oldukça gerisinde bıraktı. Bunun üzerine Galaxy S22 FE modelini es geçmeye karar veren firmanın bu sene Galaxy S23 FE modeli ile orta-yüksek seviyeye tekrar giriş yapması bekleniyordu ancak yeni bir iddia, Galaxy S23 FE bekleyenleri üzecek cinsten.

    Galaxy S23 FE bu yıl çıkmayacak

    Güvenilir kaynakları ile bilinen Winfuture yazarı Roland Quandt, Twitter üzerinden önemli bir gönderi paylaştı. Quandt’ın paylaşımına göre Samsung, 2023 yılı içerisinde Galaxy S23 FE’yi tanıtmayacak. Geçtiğimiz aylarda Galaxy S23 FE projesi hakkında oldukça fazla sızıntı geldiğinden Quandt’ın bu haberi oldukça şaşırtıyor. Ancak gönderide de görüldüğü üzere Quandt, Galaxy S23 FE’nin bu yıl tanıtılmayacağını belirtiyor.

    FE cihazlarını, standart modellerden çok uzun süre piyasaya süren Samsung, Galaxy S23 FE modelini tanıtmak için 2024 yılının gelmesini bekleyebilir. Android Authority’e göre ise Samsung, Galaxy S23 FE’den önce Galaxy S22 FE’yi piyasaya sunmak istiyor ancak bu yıl içerisinde standart Galaxy S22 modeline yapılan indirim, Galaxy S22 FE projesinin iptal olduğunu kanıtlar nitelikte. Görünüşe göre Samsung, FE cihazlarının geleceği hakkında hala kesin bir karar verebilmiş değil.

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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 9 saat önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 20 saat önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 20 saat önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 2 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 3 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 4 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 4 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 4 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 5 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 5 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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