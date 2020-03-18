Samsung Galaxy A41 duyuruldu: Helio P65 işlemci, üç arka kamera, 6.1 inç ekran

Samsung ve Japon mobil operatör NTT DoCoMo, geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy A40'ın devam modelini duyurdu.
Samsung Galaxy A41 günümüz standartlarına göre oldukça kompakt bir tasarıma sahip. Cihaz 2400 x 1080 piksel çözünürlükte 6.1 inç AMOLED ekran ile geliyor.
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Sekiz çekirdekli MediaTek Helio P65 yonga seti ile güçlendirilen telefonda 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunuyor.
Cihazın arkasında 48, 8 ve 5 megapiksel çözünürlüğe sahip üçlü kamera sistemine yer verilmiş. Ön tarafta ise 25 megapiksellik bir selfie kamerası var.
Haziran'da satışa çıkacak
Galaxy A41'in diğer özellikleri arasında NFC desteği, USB Type-C portu, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ve 3.500 mAh olarak sıralayabiliriz.
Akıllı telefon Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkıyor. Ayrıca IP65/68 sertifikaları sayesinde hem suya hem de toza karşı dayanıklı bir yapısı var.
Mavi, beyaz ve siyah renk seçenekleri olan Samsung Galaxy A41 önümüzdeki Haziran ayında Japonya'da satışa sunulacak. Cihazın global versiyonunun ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda henüz bir bilgi yok.
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