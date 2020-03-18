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    Samsung Galaxy A41 duyuruldu: Helio P65 işlemci, üç arka kamera, 6.1 inç ekran

    Geçen yıl piyasaya sürülen Samsung Galaxy A40'ın devam modeli duyuruldu. Helio P65 yonga seti ile donatılan Galaxy A41 üç arka kamera ve 6.1 inç AMOLED ekranla geliyor.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy A41 duyuruldu: Helio P65 işlemci, üç arka kamera, 6.1 inç ekran
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    Samsung ve Japon mobil operatör NTT DoCoMo, geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy A40'ın devam modelini duyurdu.

    Samsung Galaxy A41 günümüz standartlarına göre oldukça kompakt bir tasarıma sahip. Cihaz 2400 x 1080 piksel çözünürlükte 6.1 inç AMOLED ekran ile geliyor.

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    Sekiz çekirdekli MediaTek Helio P65 yonga seti ile güçlendirilen telefonda 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

    Samsung Galaxy A41 duyuruldu: Helio P65 işlemci, üç arka kamera, 6.1 inç ekran
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    Cihazın arkasında 48, 8 ve 5 megapiksel çözünürlüğe sahip üçlü kamera sistemine yer verilmiş. Ön tarafta ise 25 megapiksellik bir selfie kamerası var.

    Haziran'da satışa çıkacak

    Galaxy A41'in diğer özellikleri arasında NFC desteği, USB Type-C portu, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ve 3.500 mAh olarak sıralayabiliriz.

    Samsung Galaxy A41 duyuruldu: Helio P65 işlemci, üç arka kamera, 6.1 inç ekran

    Akıllı telefon Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkıyor. Ayrıca IP65/68 sertifikaları sayesinde hem suya hem de toza karşı dayanıklı bir yapısı var.

    Mavi, beyaz ve siyah renk seçenekleri olan Samsung Galaxy A41 önümüzdeki Haziran ayında Japonya'da satışa sunulacak. Cihazın global versiyonunun ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda henüz bir bilgi yok.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    Matt_Murdock (Murat Alper) 2 gün
    Mediatekli telefona para verilmez yazıktır günahtır Ç. Ö. P.T.Ü. R bunu çöp kutusu bile kabul etmez
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