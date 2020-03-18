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    Teknoloji şirketi OnePlus logosunu değiştirdi

    Son zamanlarda adından sıkça söz ettirmeyi başaran Çinli teknoloji şirketi OnePlus logosunu değiştirdi. Şirket bambaşka bir tasarım yerine, eski logoyu revize etmeyi tercih etti.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Teknoloji şirketi OnePlus logosunu değiştirdi
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    Çinli teknoloji şirketi OnePlus, başta akıllı telefon modelleri olmak üzere, ürettiği diğer teknolojik cihazlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Şirket yeniden oluşturduğu marka kimliği gereği, logosunu da elden geçirdi.

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    Eski logo revize edildi

    Bugün yapılan duyuru ile birlikte artık OnePlus markası yeni bir logoya sahip oldu. Görsellerde de görebileceğiniz üzere yeni logo farklı bir yazı tipine ve güncellenmiş bir artı işaretine sahip. İki logo arasındaki en büyük fark ise yeni logonun artık kırmızı renk arka plana sahip olmaması diyebiliriz. Sonuç olarak şirketin yeni bir tasarım yerine, eski logoyu revize ettiğini söyleyebiliriz.

    Teknoloji şirketi OnePlus logosunu değiştirdi
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    Şirketle ilgili haberler bununla sınırlı değil. Yenilenmiş logosuyla birlikte OnePlus, 15 Nisan tarihinde merakla beklenen OnePlus 8 serisi akıllı telefon modellerini tanıtacak. OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro olmak üzere iki modelin piyasaya sürülmesi beklenirken, şirketin sürpriz yaparak başka bir akıllı telefonu daha tanıtıp tanıtmayacağı ise şimdilik bilinmiyor.



    https://mspoweruser.com/oneplus-branding/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    M3BKT 2 gün yeni yorumcu en beğenilen
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    Fadeout (Semih SAYAR) 2 gün
    Süreyya Hanım olmuş bu
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 gün
    ben hayatımda bu kadar büyük bir değişiklik görmedim. Marka değeri düşmesin? İnsanlar tanıyamaz falan mazallah
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    Name and Shame 2 gün yeni yorumcu
    Haberi gördüğüm gibi Süreyya hanım canlandı gözümde. ??
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    scan (Sercan ) 2 gün
    Bir de hangi teknolojilerin mucidi ya da hangi farklı teknolojik ürünleri üretmiş bu şirket? Neden teknoloji şirketi olarak anılıyor haberde ?
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    M3BKT 2 gün yeni yorumcu en beğenilen
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    Fadeout (Semih SAYAR) 2 gün
    Süreyya Hanım olmuş bu
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