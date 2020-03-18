Teknoloji şirketi OnePlus logosunu değiştirdi

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Çinli teknoloji şirketi OnePlus, başta akıllı telefon modelleri olmak üzere, ürettiği diğer teknolojik cihazlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Şirket yeniden oluşturduğu marka kimliği gereği, logosunu da elden geçirdi.

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Eski logo revize edildi

Bugün yapılan duyuru ile birlikte artık OnePlus markası yeni bir logoya sahip oldu. Görsellerde de görebileceğiniz üzere yeni logo farklı bir yazı tipine ve güncellenmiş bir artı işaretine sahip. İki logo arasındaki en büyük fark ise yeni logonun artık kırmızı renk arka plana sahip olmaması diyebiliriz. Sonuç olarak şirketin yeni bir tasarım yerine, eski logoyu revize ettiğini söyleyebiliriz.

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Şirketle ilgili haberler bununla sınırlı değil. Yenilenmiş logosuyla birlikte OnePlus, 15 Nisan tarihinde merakla beklenen OnePlus 8 serisi akıllı telefon modellerini tanıtacak. OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro olmak üzere iki modelin piyasaya sürülmesi beklenirken, şirketin sürpriz yaparak başka bir akıllı telefonu daha tanıtıp tanıtmayacağı ise şimdilik bilinmiyor.

https://mspoweruser.com/oneplus-branding/

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