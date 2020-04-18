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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung, Galaxy akıllı saatler için bir el yıkama uygulaması başlattı!

    Samsung, Galaxy Watch serisine bir el yıkama uygulaması getiriyor. Uygulama, kullanıcılara ellerini yıkaması gerektiğini hatırlatıyor ve ellerini yıkamaları için 25 saniye veriyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Koronavirüs pandemisi sırasında enfekte olmamak için alınabilecek en önemli ve basit önlemlerden biri el yıkamadır.Samsung'un akıllı saat kullanıcıları için geliştirdiği uygulaması 'Hand Wash' kullanıcılara periyodik olarak ellerini yıkamayı hatırlatıyor.

    Hand Wash ile günlük el yıkamalarınızı takip edin

    DSÖ, koronavirüs ile mücadele yönergelerine dayanarak, uygulama; kullanıcılara toplamda 25 saniye veriyor; 5 saniyeyi musluğu açmak ve sabun uygulamak, 20 saniyeyi elleri yıkamak için.

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    25 saniyelik zamanlayıcının sonunda, Galaxy akıllı saatiniz bir geri bildirim biçimi olarak titreşecektir, böylece ellerinizi yıkarken ne kadar zaman kaldığını görmek için mücadele etmek zorunda kalmazsınız.

    'Hand Wash' uygulaması ayrıca kullanıcıların günlük el yıkama rutinlerini takip etmelerini sağlayacak bir saat arayüze sahiptir. Arayüz, kullanıcılara hijyen konusunda gerçek zamanlı bir uyanıklık hissi vermek için son yıkamadan bu yana geçen süreyi de gösterir. Bir Galaxy akıllı saatiniz varsa, Hand Wash uygulamasını Galaxy Store'dan indirebilirsiniz.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft, Dünya'nın sağlığı için 'Gezegensel Bilgisayar' projesini açıkladı"

    Birkaç gün önce Google da Wear OS'lu saatlerde mevcut 'Saat' uygulaması içine El Yıkama Zamanlayıcısı özelliği yerleştirmişti. El Yıkama Zamanlayıcısı ile kullanıcılar 40 saniyelik zamanlama başlatabiliyorlar.



    https://www.theverge.com/2020/4/17/21225205/samsung-smartwatch-galaxy-active-hand-washing-timer-reminder-app Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    khytr89 (Hakan ) 1 sa.
    Su faturasını da ödüyorsa güzel
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