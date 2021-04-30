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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Book Go uygun fiyata ARM işlemci sunacak

    Snapdragon 7c üzerinde Windows 10 ARM versiyonunu çalıştıran Galaxy Book Go modeli darbelere karşı dayanıklı ve uygun fiyat etiketi ile rakiplerinden öne çıkmaya çalışacak.
    30 Nisan 2021, 22:00 (1 sa.)
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy Book Go uygun fiyata ARM işlemci sunacak
    Tam Boyutta Gör

    Hafta başında iddialı yeni Galaxy Book serisi dizüstü modellerini tanıtan Samsung’un perde arkasında da önemli silahları vardı. Galaxy Book Go modeli ARM işlemcisiyle verimliliğe oynamaya geliyor.

    Galaxy Book Go özellikleri ve fiyatı

    Galaxy Book Go modeli geleneksel tasarıma sadık kalıyor ancak Mil-810G askeri standardı ile 1.2 metreden düşmelere ve darbelere karşı dayanıklı. 1.39Kg ağırlığa sahip olan modelin kasası toz da geçirmiyor. 

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    14 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan model 8nm sürecindeki Qualcomm Snapdragon 7c yonga setinden güç alıyor ve bu sayede fansız bir yapı barıdırıyor. 4GB RAM bellek yanında 128GB depolama sunulmuş. 

    42.3Whr bataryası ile uzun kullanım süresi sunan modelde iki adet USB girişi, SIM yuvası, microSD kartı gibi ayrıntılar mevcut. Galaxy Book Go modeli Almanya’da 449 Avro seviyesinden satışa çıkacak. LTE olmayan versiyonu ise 350$ olacak. 
     



    https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_book_go_is_a_449_windows_10_laptop_with_an_arm_processor-news-48896.php
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    İnsan gözü şeklinde web kamerası

    ghostmen323 12 saat önce

    yaratıcı ülkemizde olsa alırım

    cceviz 20 saat önce

    "Bu kameralardan hep bizi izliyorlar" paranoyasını yayma amaçlı tasarlanmış resmen.

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    WB 7 dk. ( Mesaj Silindi )
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