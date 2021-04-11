Friends dizisinin özel bölümü için çekimler başladı; ilk görseller paylaşıldı

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Hem komedi dizisi olarak hem de dizi olarak dünyanın en popüler yapımlarından birisi olan Friends'in özel bölümü geçtiğimiz yıllarda duyurulmuştu. Şimdi de çekimler başladı.

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Friends Reunion ismi ile başlayan projenin çekimleri normalde daha önce başlayacaktı ancak Covid-19 salgını sebebiyle birkaç kez ertelendi. Geçtiğimiz günlerde de özel bölümün çekimlerinin başladığı açıklandı. Setten de ilk görseller paylaşıldı.

Set görsellerine baktığımızda meşhur daireye geri dönüşün olduğunu görüyoruz ve dizinin jenerik kısmı tekrar çekiliyor gibi duruyor. Çekimler orijinal Friends bölümlerinin de çekildiği yerde yapılıyor. Özel bölümün yönetmenliğini ve yapımcılığını Ben Winston üstleniyor.

Özel bölümde ana oyuncuların tamamı dönecek. Ne yazık ki şu anda yayın tarihi bilinmiyor. Ancak bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor. Özel bölüm HBO Max'e özel olacak. Görselleri aşağıda bulabilirsiniz.

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