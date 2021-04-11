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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Friends dizisinin özel bölümü için çekimler başladı; ilk görseller paylaşıldı

    Dünyanın en popüler yapımlarından birisi olan komedi dizisi Friends, yıllar sonra özel bir bölüm ile ekranlara yeniden dönüyor. Çekimlerden ilk görseller paylaşıldı.
    11 Nisan 2021, 22:00 (2 gün)
    12,4b
    11
    11
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    5

    Friends dizisinin özel bölümü için çekimler başladı; ilk görseller paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Hem komedi dizisi olarak hem de dizi olarak dünyanın en popüler yapımlarından birisi olan Friends'in özel bölümü geçtiğimiz yıllarda duyurulmuştu. Şimdi de çekimler başladı.

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    Friends Reunion ismi ile başlayan projenin çekimleri normalde daha önce başlayacaktı ancak Covid-19 salgını sebebiyle birkaç kez ertelendi. Geçtiğimiz günlerde de özel bölümün çekimlerinin başladığı açıklandı. Setten de ilk görseller paylaşıldı.

    Set görsellerine baktığımızda meşhur daireye geri dönüşün olduğunu görüyoruz ve dizinin jenerik kısmı tekrar çekiliyor gibi duruyor. Çekimler orijinal Friends bölümlerinin de çekildiği yerde yapılıyor. Özel bölümün yönetmenliğini ve yapımcılığını Ben Winston üstleniyor. 

    Özel bölümde ana oyuncuların tamamı dönecek. Ne yazık ki şu anda yayın tarihi bilinmiyor. Ancak bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor. Özel bölüm HBO Max'e özel olacak. Görselleri aşağıda bulabilirsiniz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mck94 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen cand.
    İlginizi cekmiyor olabilir begenmiyor olabilirsiniz, gorusunuz varsa belirtirsiniz. Böyle saçma sapan yorumlar ile foruma hic bir katkiniz olmuyor.



    Forum: Eski Romalılar çağında, Roma’da ve öteki kentlerde, yurttaşların, kamu işlerini konuşmak için toplandıkları alan.
    İlginizi cekmiyor olabilir begenmiyor olabilirsiniz, gorusunuz varsa belirtirsiniz. Böyle saçma sapan yorumlar ile foruma hic bir katkiniz olmuyor.
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    2 Yanıt Yanıtla +18
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    mokinto (umut AYDIN) 2 gün ( Mesaj Silindi ) cand.
    Friends bir baş yapıttır. Karakterlerin nasıl zamanla oturduğunu görürsünüz ve çok sağlam esprileri vardır. Ayrıca yeni nesilin en önemli eleştiri argümanı "çöp" oldu maalesef. Friends dizisini gerçekten seyreden herkes asla çöp olmadığını bilir. Neden çöp olduğunu iki cümlede yazın isterseniz.
    Friends bir baş yapıttır. Karakterlerin nasıl zamanla oturduğunu görürsünüz ve çok sağlam esprileri vardır. Ayrıca yeni nesilin en önemli eleştiri argümanı "çöp...
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    Yanıtla +11
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    C cand. 2 gün ( Mesaj Silindi ) mck94
    Çöp olduğunu değiştirmiyor
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yukarıda paylaşılan görseller (dairedeki) 10.sezon finaline ait
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    por favor (ssena arıkuşu) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Başlayıp bıraktığım dizi azdır. Friends de bıraktığım nadir dizilerden. Abartılmış olduğunu düşünüyorum.
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    MetalWave (serdar günaydın) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    bir bölümde not verenler olmuş, 18 bölüm sonra oturuyor bu dizi. 10. sezonda neden bitti diye boşluğa düşüyorsunuz. how i met your mother ve the big bang theory bitirmiş biri olarak friends 2 sinden daha iyi bir dizi.
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    fotifoti (foti ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Zamanında çok +18 bulmuştum. Sonra ilgimi kaybettim. Chuck lorre yapımları daha samimi.
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    BoJack Horseman 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bana göre de abartılıyor fakat Big Bang ile aynı cümlede bile geçmeyecek kadar iyi bir dizidir Friends.
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    ReaLGz 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Efsane bir diziydi ama ben bu şekilde yıllar sonra tekrar çekilmesine anlam veremiyorum. Bırakın da efsane olarak hatırlayalım, para uğruna kötü hatırlamamıza sebep olacaklar muhtemelen. Beklenti doğal olarak normalin de çok üzerinde olacağı için bu bölüm iyi olsa bile her türlü büyük hayal kırıklığı yaratacaktır. Şahsen izlemeyip anılarımda bırakıcam sanırım
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    cosef (Yusuf Çakıcı) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    ilk bölümünü izledim komedi dizisi demişler.
    30 saniyede bir gülünmeyecek espriye dahi gülme efekti eklemişler.

    Neresi komedi dizisi anlamadım

    Bing bang theroy bile 10 kat iyidir bundan
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