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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Buds+ pil ömrüyle memnun edecek

    Samsung'un Şubat ayında Galaxy S11 serisi ile birlikte tanıtacağı yeni kablosuz kulaklık hakkında bazı bilgiler ortaya çıktı. Galaxy Buds+ pil ömrü konusunda kullanıcıları memnun edecek.
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy Buds+ pil ömrüyle memnun edecek
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    Samsung, Galaxy Buds+ olarak anılan yeni kablosuz kulaklığını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihaz büyük olasılıkla 18 Şubat'ta Galaxy S11 ile aynı anda tanıtılacak.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12'nin kamerası, farklı bir optik görüntü sabitleyici ile gelebilir"

    Galaxy Buds'ın yerini alacak şekilde tasarlanan kablosuz kulaklık birçok yeni özellik sunacak. Gelen en son bilgilere göre cihazın pil kapasitesinde de ciddi bir artış söz konusu.

    Samsung Galaxy Buds+ pil ömrüyle memnun edecek
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    Pil kapasiteleri yükseldi

    Amerikan Federal İletişim Kurulu (FCC), Galaxy Buds+ hakkında bazı detaylar paylaştı. Cihazın şarj kutusu 600 mAh'lik bir batarya içerecek. Kulaklıkların her birinde ise 150 mAh pil yer alacak.

    Şu an piyasadaki mevcut Galaxy Buds'ın şarj kutusu 252 mAh 'lik bataryaya sahip. Kulaklıklar ise 58 mAh'lik pille çalışıyor. Kablosuz kulaklıktaki bu iyileştirmenin pil ömrüne tam olarak ne kadar etki edeceği konusunda kesin konuşmak zor ancak en azından Galaxy Buds+'ın mevcut modelden daha uzun süre dayanacağını söyleyebiliriz.



    https://www.droid-life.com/2019/12/20/galaxy-buds-2-battery-size Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Lord Melkor 2 sa.
    Bu tarz haberlerde önceki değeri yazarsanız okuyan için daha çok anlam ifade eder. Kaçtan kaça çıktığını vilmek gerekli
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    Soul741 2 sa. Lord Melkor
    Kaynaktan çevirinin yarısı yapılırsa normal tabi. İngilizce kaynakta kutunun önceki versiyonun 400, kulaklıkların da 100 er mah olduğu yazılmış. Ayrıca not düşülmüş, bu rakamların değişebileceği üzerine. Haberin yarısı çevrilmemiş
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