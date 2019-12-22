Samsung Galaxy Buds+ pil ömrüyle memnun edecek

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Samsung, Galaxy Buds+ olarak anılan yeni kablosuz kulaklığını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihaz büyük olasılıkla 18 Şubat'ta Galaxy S11 ile aynı anda tanıtılacak.

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Galaxy Buds'ın yerini alacak şekilde tasarlanan kablosuz kulaklık birçok yeni özellik sunacak. Gelen en son bilgilere göre cihazın pil kapasitesinde de ciddi bir artış söz konusu.

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Pil kapasiteleri yükseldi

Amerikan Federal İletişim Kurulu (FCC), Galaxy Buds+ hakkında bazı detaylar paylaştı. Cihazın şarj kutusu 600 mAh'lik bir batarya içerecek. Kulaklıkların her birinde ise 150 mAh pil yer alacak.

Şu an piyasadaki mevcut Galaxy Buds'ın şarj kutusu 252 mAh 'lik bataryaya sahip. Kulaklıklar ise 58 mAh'lik pille çalışıyor. Kablosuz kulaklıktaki bu iyileştirmenin pil ömrüne tam olarak ne kadar etki edeceği konusunda kesin konuşmak zor ancak en azından Galaxy Buds+'ın mevcut modelden daha uzun süre dayanacağını söyleyebiliriz.

https://www.droid-life.com/2019/12/20/galaxy-buds-2-battery-size