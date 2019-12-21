iPhone 12'nin kamerası, farklı bir optik görüntü sabitleyici ile gelebilir

Tam Boyutta Gör

Sektöre yakın kaynaklardan gelen bilgilere bakılırsa, Apple'ın önümüzdeki yıl piyasaya süreceği yeni nesil iPhone modelleri, iPhone 11'e kıyasla birkaç yeni özellik barındıracak. Bunların biri de gelişmiş bir optik görüntü sabitleyici olabilir.

Ayrıca Bkz. "ABD yaptırımları işe yaramadı: Huawei 2019 yılında 230 milyon akıllı telefon sattı"

Lens yerine sensör kayacak

iPhone 12 modellerinin 5G desteğinin yanı sıra, gelişmiş kamera yeteneklerine sahip olacakları bekleniyor. Sızan bilgilere göre iPhone 12 modellerinde OIS (Optical Image Stabilization) olarak adlandırılan optik görüntü sabitleyici teknolojisi, biraz farklı çalışacak. OIS'in çalışma prensibini, kamera çekimi sırasında telefonun yer değiştirmesi sonucu oluşan titreşimi, lensi kaydırarak telafi etmek olarak açıklayabiliriz. Bu da daha net ve stabil fotoğraf ve video çekmemize olanak sağlıyor.

Tam Boyutta Gör

Yeni nesil iPhone'larda yer alacak olan optik görüntü sabitleyicisinde ise lens yerine görüntü sensörünün kaydırılacağı bir sistemin geliştirildiği ifade ediliyor. Yeni teknolojinin ne denli başarılı olacağı ve OIS'e göre ne gibi avantajlar sağlayacağı ise şu an için meçhul. Eğer Apple'dan önce başka bir akıllı telefon üreticisi buna benzer bir teknolojiyi piyasaya sürmezse, tüm bu soruların cevabını 2020'nin Eylül ayında alacağımızı söyleyebiliriz.

https://www.digitimes.com/news/a20191220PD209.html