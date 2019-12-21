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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12'nin kamerası, farklı bir optik görüntü sabitleyici ile gelebilir

    Teknoloji devi Apple'ın önümüzdeki yıl piyasaya süreceği ve iPhone 12 olarak adlandırılması beklenen akıllı telefonlar, farklı bir optik görüntü sabitleyici teknolojisi kullanabilir.
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    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    iPhone 12'nin kamerası, farklı bir optik görüntü sabitleyici ile gelebilir
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    Sektöre yakın kaynaklardan gelen bilgilere bakılırsa, Apple'ın önümüzdeki yıl piyasaya süreceği yeni nesil iPhone modelleri, iPhone 11'e kıyasla birkaç yeni özellik barındıracak. Bunların biri de gelişmiş bir optik görüntü sabitleyici olabilir.

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    Lens yerine sensör kayacak

    iPhone 12 modellerinin 5G desteğinin yanı sıra, gelişmiş kamera yeteneklerine sahip olacakları bekleniyor. Sızan bilgilere göre iPhone 12 modellerinde OIS (Optical Image Stabilization) olarak adlandırılan optik görüntü sabitleyici teknolojisi, biraz farklı çalışacak. OIS'in çalışma prensibini, kamera çekimi sırasında telefonun yer değiştirmesi sonucu oluşan titreşimi, lensi kaydırarak telafi etmek olarak açıklayabiliriz. Bu da daha net ve stabil fotoğraf ve video çekmemize olanak sağlıyor.

    iPhone 12'nin kamerası, farklı bir optik görüntü sabitleyici ile gelebilir
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    Yeni nesil iPhone'larda yer alacak olan optik görüntü sabitleyicisinde ise lens yerine görüntü sensörünün kaydırılacağı bir sistemin geliştirildiği ifade ediliyor. Yeni teknolojinin ne denli başarılı olacağı ve OIS'e göre ne gibi avantajlar sağlayacağı ise şu an için meçhul. Eğer Apple'dan önce başka bir akıllı telefon üreticisi buna benzer bir teknolojiyi piyasaya sürmezse, tüm bu soruların cevabını 2020'nin Eylül ayında alacağımızı söyleyebiliriz.



    https://www.digitimes.com/news/a20191220PD209.html Yorum Yaz
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    Ahmeturan 2 sa.
    Video konusunda gerek işlem gücü gerek kalite açısından Apple ile diğer markalar arasında büyük bir fark var. Açıkcası işi video çekmek olanlar için bence tekel durumunda şu anda.
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    cangunner 2 sa.
    Olayı yanlış anlamışsınız. Dediğiniz fotoğraf makinelerine baktım, birde iphone'a baktım. Sizce de yenilik değil mi? Hani o boyuttaki cihazlarda kullanılan bir teknolojinin küçük bir akıllı telefona entegre edilmesi.
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    Fenomenon 2 sa.
    Telefon için ilk olabilir ama fotoğraf makinelerinde kullanılan bir teknoloji.

    Sony IBIS (in body image stabilization) diyor.
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    nehuse 2 sa.
    Fotoğraf makinelerinde gövdeden titreşim engelleme yıllardır kullanılan bir teknoloji örneğin Pentax' ta var . Yeni bir icat gibi sunulmasını anlayamadım .
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