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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Chromebook 6 Nisan’da satışa sunuluyor

    Samsung'un üst seviye donanım ve hissiyata sahip Chrome OS çalıştıran dizüstü bilgisayarı Galaxy Chromebook, 6 Nisan'da satışa sunulacak. Cihazın fiyat etkiket 999 dolar ve tek konfigürasyon mevcut.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy Chromebook 6 Nisan’da satışa sunuluyor
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    Samsung’un yeni dizüstü bilgisayarı Galaxy Chromebook, tüm ihtişamıyla 6 Nisan’da satışa sunulacak ve 999 dolarlık başlangıç fiyatı olacak.

    Samsung Galaxy Chromebook, Civa Grisi ya da Fiesta Kırmızısı renk seçenekleriyle gelecek. Cihaz, 13,3 inç 4K OLED ekranla gelen ilk Chromebook olma özelliğini taşıyacak. Bunun yanında diğer Chromebook modellerinden daha güçlü, 10. Nesil Intel işlemciyle gelecek. 8GB LPDDR3 RAM ve 256GB SSD depolama da sunulan özellikler arasında.

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    Ocak ayında yapılan tanıtımda Samsung’un açıklamalarına göre cihazın farklı konfigürasyonları olacaktı ve bunlar 16GB RAM ve 1TB SSD kapasitesine kada uzanacaktı. Samsung, bu kararından vazgeçmiş görünüyor zira taban model satışa sunulacak tek seçenek.

    Ayrıca Bkz. "Google Drive kısayolları, organizasyonu kolaylaştırmak için kullanıma sunuldu"

    Şimdiye kadar bu fiyat segmentinden Chromebook satmayı deneyen tek firma Google olurken benzer şekilde yüksek kaliteli donanım sunan Samsung da aynı yola girdi. Şimdiye kadar herhangi bir güncelleme almayan 2017 model Google Pixelbook ile tasarımsal anlamda benzer olsalar da Samsung Galaxy Pixelbook, yıl avantajı ve tasarım çözümleri sayesinde daha avantajlı durumda. Benzer fiyat segmentinde Windows ultrabook modelleri, hatta MacBook Air satın alınabilir hâle geldiğinden cihazın Chrome OS ile ne kadar ilgi çekeceği bilinmiyor.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    kayamtky 30 dk.
    4k oled ekran iyiymiş, Türkiye de tahmini 7000-8000 TL arası satılır. Benim paramla 3000 TL den fazla etmez.
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    Nehalem (Özgür KARADAYI) 1 sa.
    YouTube kanalınız PATLAMIŞ ??????
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