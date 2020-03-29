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    Google Drive kısayolları, organizasyonu kolaylaştırmak için kullanıma sunuldu

    Google'ın Drive klasör yapısında yapmaya başladığı değişiklikler ile 30 Eylül'den itibaren aynı dosya birden fazla klasörde yer alamayacak. Buna bağlı olarak sunulan kısayollar ise aktive edildi.
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    Web Siteleri
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Google Drive kısayolları, organizasyonu kolaylaştırmak için kullanıma sunuldu

    Birkaç ay önce beta sürümünde ortaya çıkan özellikte Google’ın Drive klasör yapılarında değişiklikler yapacağı ortaya çıkmıştı. Buna bağlı olarak şimdi kademeli olarak herkese sunulmaya başlanan ve Google Dokümanlar üzerinde görünen Drive kısayolu ekleme butonu, gelecekteki değişiklikler için bir geçiş süreci niteliğinde. Bu buton şimdiye kadar görüntülenen dosyayı direkt olarak kullanıcının Drive ana dizinine ekliyordu. Artık bu buton, sadece bir kısayol oluşturacak.

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    30 Eylül’den itibaren Google Drive klasör yapısını değiştirecek olan Google, aynı dosyanın birden fazla klasörde yer almasına izin vermeyecek. Bunun yerine sadece kısayollar oluşturulacak ve bu kısayollar sayesinde dosyaları organize etmek çok daha kolay olacak. 



    https://gsuiteupdates.googleblog.com/2020/03/shortcuts-for-google-drive.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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