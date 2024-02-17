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    Anlık Bildirim

    Galaxy F15’in görüntüleri ve teknik özellikleri ortaya çıktı

    Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan Samsung, yeni ürünler tanıtmaya devam ediyor. Hindistan pazarında önemli bir rol oynayan Galaxy F serisi yakında yeni üyesine kavuşacak.
    Galaxy F15 Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda Galaxy S24 serisini tanıtan Samsung, dikkatini giriş ve orta seviye Galaxy M ve Galaxy F serisine çevirdi. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Galaxy M15’in ardından Galaxy F15 de teknik detayları ile ortaya çıktı.

    Galaxy F15 üç farklı RAM konfigürasyonuna sahip olacak

    Galaxy A15’in Hindistan’daki Flipkart mağazasına özel sürümü olması beklenen Galaxy F15, Geekbench veri tabanında ortaya çıktı ve cihazın teknik özellikleri netleşti. Buna göre Galaxy F15, Helio G99’un 5G modemli versiyonu olan MediaTek 6100+ yonga setinden güç alacak. 6100+ 2.2GHz frekansında çalışan 2 adet Cortex-A76 ve 2.0GHz frekansında çalışan 6 adet Cortex-A55 çekirdeğine sahip. Geekbench üzerinde test edilen cihaz 4GB RAM’e sahip olsa da Galaxy F15’in 4GB, 6GB ve 8GB RAM seçeneklerine sahip olması bekleniyor.

    Galaxy F15'in Geekbench sayfası Tam Boyutta Gör
    Batarya tarafında ise Galaxy F15’in 6000mAh kapasiteli bir pile sahip olması ve 25W gücünde kablolu şarj desteği sunması bekleniyor. Android 14 tabanlı One UI 6.0 işletim sistemi ile kutudan çıkacak olan cihazın 4 yıl güncelleme desteğine sahip olacağı da gelen bilgiler arasında. Tüm bunların yanı sıra 91mobiles, cihazın render görsellerini de yayınladı. Görünüşe göre Galaxy F15 üç farklı renk seçeneğine sahip olacak. Cihazın önümüzdeki haftalarda satışa sunulması bekleniyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 6 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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