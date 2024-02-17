Galaxy F15’in görüntüleri ve teknik özellikleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda Galaxy S24 serisini tanıtan Samsung, dikkatini giriş ve orta seviye Galaxy M ve Galaxy F serisine çevirdi. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Galaxy M15’in ardından Galaxy F15 de teknik detayları ile ortaya çıktı.

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Galaxy F15 üç farklı RAM konfigürasyonuna sahip olacak

Galaxy A15’in Hindistan’daki Flipkart mağazasına özel sürümü olması beklenen Galaxy F15, Geekbench veri tabanında ortaya çıktı ve cihazın teknik özellikleri netleşti. Buna göre Galaxy F15, Helio G99’un 5G modemli versiyonu olan MediaTek 6100+ yonga setinden güç alacak. 6100+ 2.2GHz frekansında çalışan 2 adet Cortex-A76 ve 2.0GHz frekansında çalışan 6 adet Cortex-A55 çekirdeğine sahip. Geekbench üzerinde test edilen cihaz 4GB RAM’e sahip olsa da Galaxy F15’in 4GB, 6GB ve 8GB RAM seçeneklerine sahip olması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Batarya tarafında ise Galaxy F15’in 6000mAh kapasiteli bir pile sahip olması ve 25W gücünde kablolu şarj desteği sunması bekleniyor. Android 14 tabanlı One UI 6.0 işletim sistemi ile kutudan çıkacak olan cihazın 4 yıl güncelleme desteğine sahip olacağı da gelen bilgiler arasında. Tüm bunların yanı sıra 91mobiles, cihazın render görsellerini de yayınladı. Görünüşe göre Galaxy F15 üç farklı renk seçeneğine sahip olacak. Cihazın önümüzdeki haftalarda satışa sunulması bekleniyor.

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