Galaxy F15’in görüntüleri ve teknik özellikleri ortaya çıktı

Galaxy F15 üç farklı RAM konfigürasyonuna sahip olacak
Galaxy A15’in Hindistan’daki Flipkart mağazasına özel sürümü olması beklenen Galaxy F15, Geekbench veri tabanında ortaya çıktı ve cihazın teknik özellikleri netleşti. Buna göre Galaxy F15, Helio G99’un 5G modemli versiyonu olan MediaTek 6100+ yonga setinden güç alacak. 6100+ 2.2GHz frekansında çalışan 2 adet Cortex-A76 ve 2.0GHz frekansında çalışan 6 adet Cortex-A55 çekirdeğine sahip. Geekbench üzerinde test edilen cihaz 4GB RAM’e sahip olsa da Galaxy F15’in 4GB, 6GB ve 8GB RAM seçeneklerine sahip olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.