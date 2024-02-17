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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy A35, Google Play Console'da listelendi: İşte beklenen özellikler

    Yakında piyasaya sürülmesi beklenen Samsung Galaxy A35, SM-A356E model numarasıyla Google Play Console'da listelendi. İşte liste sayesinde yeni özellikleri ortaya çıkan cihazın detayları:
    Samsung Galaxy A35, Google Play Console'da listelendi Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Samsung, şimdilerde yeni Galaxy A serisi üzerinde çalışıyor. Bu seride bulunan Galaxy A35, geçmişte NBTC ve Indian BIS gibi birçok sertifikasyon sitesinde listelendi. Yakın bir zamanda ise cihaz, Google Play Console'da listelendi ve yeni özellikleri ortaya çıktı.

    İşte Samsung Galaxy A35'in beklenen özellikleri:

    SM-A356E model numarasıyla Google Play Console'da ortaya çıkan Samsung Galaxy A35, listeye göre ARM Mali G68 GPU ve 8 GB RAM ile eşleştirilmiş bir Exynos 1380 yonga setini paketleyecek. Kutudan Android 14 tabanlı OneUI ile çıkacak cihazın ekranı ise 1080×2340 piksel çözünürlük ve 450 DPI sunacak.

    Samsung Galaxy A35, Google Play Console'da listelendi Tam Boyutta Gör
    Samsung, yakında çıkacak akıllı telefonuyla ilgili herhangi bir ayrıntı açıklamasa da Galaxy A35 5G, yakın bir zamanda Geekbench veritabanında da ortaya çıkmıştı. Burada tek çekirdekli testte 1020, çok çekirdekli testte ise 2973 puan alarak yeteneklerini sergileyen cihaz son olarak Mart ayında piyasaya sürülebilir. 
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 5 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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