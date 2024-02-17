Samsung Galaxy A35, Google Play Console'da listelendi: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Samsung, şimdilerde yeni Galaxy A serisi üzerinde çalışıyor. Bu seride bulunan Galaxy A35, geçmişte NBTC ve Indian BIS gibi birçok sertifikasyon sitesinde listelendi. Yakın bir zamanda ise cihaz, Google Play Console'da listelendi ve yeni özellikleri ortaya çıktı.

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İşte Samsung Galaxy A35'in beklenen özellikleri:

SM-A356E model numarasıyla Google Play Console'da ortaya çıkan Samsung Galaxy A35, listeye göre ARM Mali G68 GPU ve 8 GB RAM ile eşleştirilmiş bir Exynos 1380 yonga setini paketleyecek. Kutudan Android 14 tabanlı OneUI ile çıkacak cihazın ekranı ise 1080×2340 piksel çözünürlük ve 450 DPI sunacak.

Tam Boyutta Gör Samsung, yakında çıkacak akıllı telefonuyla ilgili herhangi bir ayrıntı açıklamasa da Galaxy A35 5G, yakın bir zamanda Geekbench veritabanında da ortaya çıkmıştı. Burada tek çekirdekli testte 1020, çok çekirdekli testte ise 2973 puan alarak yeteneklerini sergileyen cihaz son olarak Mart ayında piyasaya sürülebilir.

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