Dayanıklılık odaklı Samsung Galaxy XCover Pro 2'nin görüntüleri ortaya çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, zorlu koşullar için tasarlanmış dayanıklılık odaklı Xcover akıllı telefon serisine yeni bir model daha eklemeye hazırlanıyor. Galaxy XCover Pro 2 adı altında pazara giriş yapacak cihaz önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek.
Lansman için bekleyiş sürerken akıllı telefonun yüksek kaliteli render görüntüleri yayınlandı. Samsung Galaxy XCover Pro 2 damla çentikli 6.56 inçlik bir ekrana sahip olacak. Arka panelinde ise çift kamera sistemi yer alacak.
5G destekli ilk XCover
Cihazın yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı ve 3.5 mm kulaklık girişi içereceği bildiriliyor. Boyutları ise 169.5 x 81.1 x 10.1 mm olacak. Geekbench platformu daha önce donanım özellikleri konusunda bazı detayları açığa çıkarmıştı.
Galaxy XCover Pro 2'de Snapdragon 778G yonga seti görev yapacak. Akıllı telefon 5G destekli ilk XCover modeli olarak gelecek. Bu yaz raflarda olması beklenen cihazın kutudan Android 12 işletim sistemiyle çıkacağı da gelen haberler arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.
her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"