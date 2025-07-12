Apple Watch Ultra 3: Sağlık ve bağlantıda yeni bir dönem başlatacak

Tam Boyutta Gör Apple, 2023'ten bu yana büyük bir güncelleme almayan Apple Watch Ultra serisini nihayet yeniliyor. Bu sonbaharda tanıtılması beklenen Apple Watch Ultra 3, özellikle sağlık teknolojileri ve bağlantı özellikleriyle öne çıkacak. Mark Gurman’ın paylaştığı bilgilere göre Apple bu modelde yüksek tansiyon tespiti, iPhone’dan bağımsız uydu mesajlaşması ve ilk kez 5G bağlantı desteği olmak üzere üç dikkat çekici özelliği hayata geçirmeye hazırlanıyor.

iPhone 17 renk seçenekleri sızdırıldı: Yeni tonlar yolda 1 sa. önce eklendi

Apple’ın yeni akıllı saati, sağlık takibinden bağlantı teknolojisine üç kritik yenilikle geliyor

Apple Watch Ultra 3’ün en büyük yeniliklerinden biri, kullanıcıların kan basıncındaki potansiyel değişimleri tespit edebilecek yüksek tansiyon izleme özelliği. Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı bu sistem, kullanıcılara doğrudan diyastolik ya da sistolik değerler sunmaktan ziyade, hipertansiyon riski taşıyıp taşımadıkları konusunda uyarı vermeye odaklanıyor. Tıpkı mevcut uyku apnesi algılama teknolojisinde olduğu gibi, bu sistem de kullanıcıyı yönlendiren ama teşhis koymayan bir yapı sunuyor.

Tam Boyutta Gör Yeni Ultra modelin getirdiği bir diğer önemli yenilik ise iPhone’a ihtiyaç duymadan uydu aracılığıyla mesaj gönderebilme özelliği. Şehirden uzakta, hücresel ağ kapsama alanının dışındaki kullanıcılar için tasarlanan bu özellik sayesinde, saat doğrudan Globalstar uyduları aracılığıyla kısa mesaj gönderebilecek. Apple, bu teknolojiyi iPhone'lara birkaç yıl önce entegre etmişti. Ancak ilk kez Apple Watch Ultra 3’te bağımsız şekilde kullanılabilecek.

Apple Watch Ultra 3 ile birlikte Apple, saat serisinde ilk kez 5G bağlantı teknolojisine yer veriyor. Ancak bu destek, güç tüketimi açısından optimize edilmiş bir versiyon olan 5G RedCap (Reduced Capability) üzerinden sunulacak. RedCap, yüksek hızlara ulaşmasa da, geleneksel 5G’ye kıyasla daha az enerji harcayarak pil ömrünü koruma avantajı sunuyor. Bu, özellikle uzun süreli dış mekân kullanımlarında Apple Watch'un bağlantıda kalmasını sağlayacak ve LTE bağlantısının sınırlarını aşacak. 5G RedCap, düşük gecikme süresi ve daha stabil bağlantı avantajlarıyla kullanıcıların günlük deneyimini iyileştirecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

Apple Watch Haberleri

Apple Watch Ultra 3: Sağlık ve bağlantıda yeni bir dönem başlıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: