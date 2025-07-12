Apple Watch Ultra 3: Sağlık ve bağlantıda yeni bir dönem başlatacak

Apple’ın yeni akıllı saati, sağlık takibinden bağlantı teknolojisine üç kritik yenilikle geliyor
Apple Watch Ultra 3’ün en büyük yeniliklerinden biri, kullanıcıların kan basıncındaki potansiyel değişimleri tespit edebilecek yüksek tansiyon izleme özelliği. Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı bu sistem, kullanıcılara doğrudan diyastolik ya da sistolik değerler sunmaktan ziyade, hipertansiyon riski taşıyıp taşımadıkları konusunda uyarı vermeye odaklanıyor. Tıpkı mevcut uyku apnesi algılama teknolojisinde olduğu gibi, bu sistem de kullanıcıyı yönlendiren ama teşhis koymayan bir yapı sunuyor.
Apple Watch Ultra 3 ile birlikte Apple, saat serisinde ilk kez 5G bağlantı teknolojisine yer veriyor. Ancak bu destek, güç tüketimi açısından optimize edilmiş bir versiyon olan 5G RedCap (Reduced Capability) üzerinden sunulacak. RedCap, yüksek hızlara ulaşmasa da, geleneksel 5G’ye kıyasla daha az enerji harcayarak pil ömrünü koruma avantajı sunuyor. Bu, özellikle uzun süreli dış mekân kullanımlarında Apple Watch'un bağlantıda kalmasını sağlayacak ve LTE bağlantısının sınırlarını aşacak. 5G RedCap, düşük gecikme süresi ve daha stabil bağlantı avantajlarıyla kullanıcıların günlük deneyimini iyileştirecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre