Samsung Galaxy Fold iFixit skoru: 10 üzerinden 2

Samsung’un yaklaşık altı ay önce inceleme uzmanlarına gönderdiği ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold, facia gibi günler geçirmiş, daha doğrusu geçiremeyip anında arızalar ortaya çıkarmıştı. Buna yönelik telefonu geri toplayan ve iFixit gibi kanalların incelemelerini geri çekmelerini talep eden Samsung, telefonu “tamir ettikten” sonra tekrar piyasaya sürüyor. iFixit ekibi de tabii ki cihazı daha dayanıklı hâle getirmek için neler yapıldığına bir göz atmış.

Değişikliklerden büyük bir tanesi ve iFixit ekibinin bir zırh gibi tanımladığı metal tabaka, ekranın arka tarafına yerleştirilerek sağlamlığı artırmayı hedefliyor. Bu tabaka cihazın ekranını, gövdeden ayrılsa bile bütün halde tutabilecek kadar iyi yapıştırılmış ve sağlam.

Tam Boyutta Gör

Telefonun önceki versiyonunda ekranının bozulmasına sebebiyet veren ufak tefek toz gibi kırıntı gibi materyallerin menteşe arasından girmesi sorununa da ekstra bantlar ve yapışkan yüzeyler kullanılarak çözümler bulunmuş. Bunun yanında, cihazın ekranla kasa arasında tam katlandığı bölgede açık kalan alana ise plastik bir koruyucu yerleştirilerek boşul en aza indirilmiş.

Yine son modelde herkesin ekran koruyucu sanıp sökmeye çalıştığı “Gelişmiş Polimer Koruyucu Tabaka,” ekranın çalışmasında çok daha kritik bir rol oynadığı için artık sökülebilir bir şekilde yer almıyor. Kenarlarda yer alan plastik çerçeveler, bu koruyucu tabakayı da altına alıyor.

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Bu geliştirmeler uygulansa da Samsung’un katlanabilir akıllı telefonun tamir edilebilirlik skoru değişmeyerek 10 üzerinden 2 şeklinde kaldı.