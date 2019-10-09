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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Fold iFixit skoru: 10 üzerinden 2

    Samsung'un ilk günden bozulan katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold, düzenlemeler yapılarak tekrar sunuldu. İncelemesini tamamlayan iFixit, cihaza 10 üzerinden 2 tamir edilebilirlik skoru verdi.
    2 gün
    2,6b
    4
    7
    Cep Telefonları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Samsung’un yaklaşık altı ay önce inceleme uzmanlarına gönderdiği ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold, facia gibi günler geçirmiş, daha doğrusu geçiremeyip anında arızalar ortaya çıkarmıştı. Buna yönelik telefonu geri toplayan ve iFixit gibi kanalların incelemelerini geri çekmelerini talep eden Samsung, telefonu “tamir ettikten” sonra tekrar piyasaya sürüyor. iFixit ekibi de tabii ki cihazı daha dayanıklı hâle getirmek için neler yapıldığına bir göz atmış.

    Değişikliklerden büyük bir tanesi ve iFixit ekibinin bir zırh gibi tanımladığı metal tabaka, ekranın arka tarafına yerleştirilerek sağlamlığı artırmayı hedefliyor. Bu tabaka cihazın ekranını, gövdeden ayrılsa bile bütün halde tutabilecek kadar iyi yapıştırılmış ve sağlam. 

    Samsung Galaxy Fold iFixit skoru: 10 üzerinden 2
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    Telefonun önceki versiyonunda ekranının bozulmasına sebebiyet veren ufak tefek toz gibi kırıntı gibi materyallerin menteşe arasından girmesi sorununa da ekstra bantlar ve yapışkan yüzeyler kullanılarak çözümler bulunmuş. Bunun yanında, cihazın ekranla kasa arasında tam katlandığı bölgede açık kalan alana ise plastik bir koruyucu yerleştirilerek boşul en aza indirilmiş.

    Yine son modelde herkesin ekran koruyucu sanıp sökmeye çalıştığı “Gelişmiş Polimer Koruyucu Tabaka,” ekranın çalışmasında çok daha kritik bir rol oynadığı için artık sökülebilir bir şekilde yer almıyor. Kenarlarda yer alan plastik çerçeveler, bu koruyucu tabakayı da altına alıyor.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 11 ve Apple Watch Series 5’in Türkiye fiyatı açıklandı"

    Bu geliştirmeler uygulansa da Samsung’un katlanabilir akıllı telefonun tamir edilebilirlik skoru değişmeyerek 10 üzerinden 2 şeklinde kaldı.



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    Plyra 1 gün en beğenilen
    Bu puan telefonun "tamir edilebilirlik" puanı, telefonun dayanıklılığı veya sızdırmazlığıyla alakası yok. Yanlış yorumlar olmasın diye belirtmek istedin.
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    Fenomenon 1 gün
    2 puan bence büyük başarı fold için. Normalde -10 olması gerekir.
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    sniper23 1 gün
    Samsung bir şekilde başlangıç yaptı. Uğraşa uğraşa iyi bir noktaya gelecektir.
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    bahoho 1 gün
    Ne güzel işte garantiden direkt yenisini verirler
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    AlpOsmanBicer 1 gün yeni yorumcu
    Kendileri katlanan telefonlar için erken olduğunu söylediler...
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    Plyra 1 gün en beğenilen
    Bu puan telefonun "tamir edilebilirlik" puanı, telefonun dayanıklılığı veya sızdırmazlığıyla alakası yok. Yanlış yorumlar olmasın diye belirtmek istedin.
    Yanıtla +5
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    addidas_85 1 gün
    Biraz daha tarafsız bir yazı olsa daha iyi olurdu, bir ara baktın galiba yine Ekrem'in haberi dedim ama yanılmışım, hoş kafa yine aynı kafa o konuda şüphem yok.
    Telefonda eksik görülen kısımlar düzeltilmiş ama diğer arkadaşın dediği gibi bu teknolojinin daha bir fırın ekmek yemesi lazım...
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    oguzhan diric 2 gün
    Ben de katlanan cihazları çok destekliyordum, diğer arkadaşlara geri kafalı diyordum ama artık anlıyorum ki bu teknoloji ne kadar güzel gözüksede şuan için biraz erken. Surface Duo gibi cihazlar şuan ki ekran teknolojileri ile çok daha iyi iş çıkarabilir.
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