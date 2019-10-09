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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 11 ve Apple Watch Series 5’in Türkiye fiyatı açıklandı

    iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ve Apple Watch Series 5 modellerinin Türkiye fiyatı Apple tarafından açıklandı. Bu cihazlar 18 Ekim'de satışa sunulacak.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
    20,7b
    7
    179
    iPhone
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    iPhone 11 ve Apple Watch Series 5’in Türkiye fiyatı açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    Apple’ın 18 Ekim’de satışa sunacağı iPhone 11 ve Apple Watch Series 5 modellerinin Türkiye fiyatı belli oldu. Apple’ın açıkladığı fiyatlar, geçtiğimiz hafta bazı satıcılar tarafından sızdırılan fiyatlar ile aynı.

    iPhone 11 fiyatı

    Çift arka kamera, geniş açılı ön kamera, Apple A13 işlemcisi ve daha uzun pil ömrü ile öne çıkan iPhone 11’in fiyatları şöyle:

    • iPhone 11 64 GB: 7299 TL
    • iPhone 11 128 GB: 7749 TL
    • iPhone 11 256 GB: 8599 TL

    iPhone 11 Pro fiyatı

    iPhone 11 ve Apple Watch Series 5’in Türkiye fiyatı açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    Üç arka kamera, geniş açılı ön kamera, arka camın yeni tasarımı ve daha uzun pil ömrü ile öne çıkan iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’in fiyatları şöyle:

    • iPhone 11 Pro 64 GB: 10999 TL
    • iPhone 11 Pro 256 GB: 12299 TL
    • iPhone 11 Pro 512 GB: 13999 TL
    • iPhone 11 Pro Max 64 GB: 11999 TL
    • iPhone 11 Pro Max 256 GB: 13299 TL
    • iPhone 11 Pro Max 512 GB: 14999 TL

    Apple Watch Series 5 fiyatı

    • Apple Watch Series 5 40 mm: 3099 TL
    • Apple Watch Series 5 44 mm: 3299 TL

    Ayrıca Bkz. "iPhone 11 serisi tanıtıldı: iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max"

    Geçen seneki iPhone fiyatları ne kadardı?

    Geçen sene ABD'de 750 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya çıkan iPhone XR modeli, Türkiye'de 7399 TL'ye satılıyordu. Bu sene 700 dolarlık fiyatla piyasaya çıkan iPhone 11 modeli ise Türkiye'de 7299 TL'ye piyasaya sunuluyor. ABD'deki 50 dolarlık indirimin Türkiye'deki karşılığı 100 TL indirim oldu.

    iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinin ABD fiyatı, iPhone Xs modellerinin lansman fiyatı ile aynı. Türkiye'de ise yaklaşık 1000 TL'lik artış yaşandı.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    bluemoon 2 gün en beğenilen
    IPhone 11 7299 lira.
    Bence uygun fiyatla geldi.
    Bu fiyata nasıl uygun dediğime hala şaşırıyorum.
    2 Yanıt Yanıtla +138
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    StaatSanWalt 2 gün
    15 bin lira. Telefon. Hahahahahaha
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    Conqueror26 2 gün
    Maalesef 7299 gibi bir rakam artık uygun görünüyor. Büyük ihtimalle satacak olan model o olacaktır.
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    1 Avatar
    cinemaker 1 sa.
    alın alın abd ordusuna bir katkı da siz yapın yani mehmetçiğe bir kurşun da siz sıkın
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    aslannn 3 sa.
    bence yeni iphone alacaklar . bu seneyi pas geçip 2020 de tamamiyle farklı tasarımla karşımıza çıkabilirler.
    bu seneki tanıtım çok sönük geçti ; geçiştirildi.
    özellikle 3-5 yılda bir telefon alanlar beklemeli.
    zaten her yıl değiştirenlere göre pek birşey değişmeyecektir.
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    arienmediacom 3 sa. yeni yorumcu
    iphone eskisi gibi tutarlı değil bence
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    DARL 7 sa.
    Nasıl tarif etsem bu hissi bilemiyorum. 15 bin TL telefon mu olur yahu? Bu paraya ABD'ye gidiş dönüş uçak bileti alıp, oradan Apple telefon alıp TR de harçları yatırdığınızda aynı paraya denk geliyor. En azından gidin gezin görün. Ne bileyim deneyim sahibi olun.
    Yurt dışından elektronik eşya getirmek için : sosyola.com/...
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    Askaparta 10 sa.
    Merak etmiştim, fiyat aynı, gerek yok.
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    Archi33tect 18 sa. [__Zahid__]
    Yanlış alıntı olduğundan sildim.
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    osmanuss 1 gün yeni yorumcu
    fiyat çok pahalı değil diğer markaların amiral gemilerinden ucuz hatta
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    JustNaiR__ 1 gün
    15e doğan almıştım geçen gün
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    hereiamdude 1 gün
    iphone 11 satışa çıktığına göre iphone 7 satın alabiliriz :)
    2020'ye geldik yine de tavsiye eder misiniz ?
    1 Yanıt Yanıtla
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    SEHZADE63 1 gün hereiamdude
    Tavsiye etmemm sebebi kasasi lekeler boya soyulmasi kullanima göre değişebilir hergün aliyosan temiz ikinci el al zarar etme bari
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    Fenomenon 1 gün
    Bu telefona uygun fiyatlı diyenler neyin kafasını yaşıyor anlamıyorum. Kur yüksek tamam, vergiler yüksek tamam. Ama bununla birlikte ortada şöyle bir durum var. Apple 3 sene öncesine kadar 650$'a üst seviye (pardon kendince üst seviye) cihaz satarken şimdi kırpımış iphone 11 700$. Ayrıca Apple Türkiye'de dolar kuru 8-9 liraymış gibi fiyat çekiyor. Bunların hepsini bir kenara bırakırsak 64gb hafızası artırılmayan bir cihaza 7300 vermek cidden yazık. Pro max'ın fiyatı zaten evlere şenlik. 64gb model 12 bin lira. o fiyata 5-6 tane orta-üst seviye telefon alırsın.
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