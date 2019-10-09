iPhone 11 ve Apple Watch Series 5’in Türkiye fiyatı açıklandı

Tam Boyutta Gör

Apple’ın 18 Ekim’de satışa sunacağı iPhone 11 ve Apple Watch Series 5 modellerinin Türkiye fiyatı belli oldu. Apple’ın açıkladığı fiyatlar, geçtiğimiz hafta bazı satıcılar tarafından sızdırılan fiyatlar ile aynı.

iPhone 11 fiyatı

Çift arka kamera, geniş açılı ön kamera, Apple A13 işlemcisi ve daha uzun pil ömrü ile öne çıkan iPhone 11’in fiyatları şöyle:

iPhone 11 64 GB: 7299 TL

iPhone 11 128 GB: 7749 TL

iPhone 11 256 GB: 8599 TL

iPhone 11 Pro fiyatı

Tam Boyutta Gör

Üç arka kamera, geniş açılı ön kamera, arka camın yeni tasarımı ve daha uzun pil ömrü ile öne çıkan iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’in fiyatları şöyle:

iPhone 11 Pro 64 GB: 10999 TL

iPhone 11 Pro 256 GB: 12299 TL

iPhone 11 Pro 512 GB: 13999 TL

iPhone 11 Pro Max 64 GB: 11999 TL

iPhone 11 Pro Max 256 GB: 13299 TL

iPhone 11 Pro Max 512 GB: 14999 TL

Apple Watch Series 5 fiyatı

Apple Watch Series 5 40 mm: 3099 TL

Apple Watch Series 5 44 mm: 3299 TL

Ayrıca Bkz. "iPhone 11 serisi tanıtıldı: iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max"

Geçen seneki iPhone fiyatları ne kadardı?

Geçen sene ABD'de 750 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya çıkan iPhone XR modeli, Türkiye'de 7399 TL'ye satılıyordu. Bu sene 700 dolarlık fiyatla piyasaya çıkan iPhone 11 modeli ise Türkiye'de 7299 TL'ye piyasaya sunuluyor. ABD'deki 50 dolarlık indirimin Türkiye'deki karşılığı 100 TL indirim oldu.

iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinin ABD fiyatı, iPhone Xs modellerinin lansman fiyatı ile aynı. Türkiye'de ise yaklaşık 1000 TL'lik artış yaşandı.