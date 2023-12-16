Samsung Galaxy Glass için tarih verildi: Üç dev bir araya geliyor

Vision Pro rakibi 2024'ün başında geliyor
Kaçıranlar için Galaxy Glass, Samsung'un Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi'ne yaptığı ticari marka başvurusunda doğrulanmış ve Aralık ayında seri üretime gireceği aktarılmıştı. Güney Kore'den gelen yeni raporlar ise, Galaxy Glass özelinde olası bir Google ve Qualcomm ortaklığına işaret ediyor. Bu doğrultuda Apple Vision Pro'ya karşı Samsung, Qualcomm ve Google'ın bir araya geldiğini görebiliriz.
Rapor ayrıca Samsung'un ''Flex Magic'' adında yeni bir ticari başvurusunda da bulunduğunu söylüyor. Flex Magic'in hangi alanda kullanılacağı ise şu an için belirsiz. Ancak AR/VR başlığına ait harici bir donanım olabilir.
İyi haber şu ki, sızıntılar doğrulandığı takdirde Samsung ile Apple arasındaki rekabetin daha da kızışacağını söyleyebiliriz. Ancak Samsung cephesinden henüz resmi bir açıklama paylaşılmadığını belirtelim. Niketim Samsung AR/VR başlığının neler sunacağı veya fiyatı da henüz açıklanmadı. Bu noktada Vision Pro'nun 3.500 dolarlık astronomik bir fiyat etiketi ile tanıtıldığını hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.