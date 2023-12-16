Samsung Galaxy Glass için tarih verildi: Üç dev bir araya geliyor

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Samsung, bu yılın başında karma gerçeklik teknolojisine yönelik planlarını duyurmuştu. Haziran ayında Apple tarafından tanıtılan Vision Pro ise, bu planların ertelenmesine neden oldu. Şimdi bu tartışmaların ortasında Samsung'un AR/VR başlığı hakkında yepyeni bilgiler paylaşıldı.

Vision Pro rakibi 2024'ün başında geliyor

Kaçıranlar için Galaxy Glass, Samsung'un Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi'ne yaptığı ticari marka başvurusunda doğrulanmış ve Aralık ayında seri üretime gireceği aktarılmıştı. Güney Kore'den gelen yeni raporlar ise, Galaxy Glass özelinde olası bir Google ve Qualcomm ortaklığına işaret ediyor. Bu doğrultuda Apple Vision Pro'ya karşı Samsung, Qualcomm ve Google'ın bir araya geldiğini görebiliriz.

Rapor ayrıca Samsung'un ''Flex Magic'' adında yeni bir ticari başvurusunda da bulunduğunu söylüyor. Flex Magic'in hangi alanda kullanılacağı ise şu an için belirsiz. Ancak AR/VR başlığına ait harici bir donanım olabilir.

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İyi haber şu ki, sızıntılar doğrulandığı takdirde Samsung ile Apple arasındaki rekabetin daha da kızışacağını söyleyebiliriz. Ancak Samsung cephesinden henüz resmi bir açıklama paylaşılmadığını belirtelim. Niketim Samsung AR/VR başlığının neler sunacağı veya fiyatı da henüz açıklanmadı. Bu noktada Vision Pro'nun 3.500 dolarlık astronomik bir fiyat etiketi ile tanıtıldığını hatırlatalım.

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