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    Samsung Galaxy Glass için tarih verildi: Üç dev bir araya geliyor

    Samsung'un Apple Vision Pro'ya rakip olacak AR/VR başlığı için tarih verildi. Karma gerçeklik başlığı 2024'ün başlarında tanıtılabilir. İşte tüm bildiklerimiz...
    Samsung Galaxy Glass için tarih verildi: Üç dev bir araya geliyor Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Samsung, bu yılın başında karma gerçeklik teknolojisine yönelik planlarını duyurmuştu. Haziran ayında Apple tarafından tanıtılan Vision Pro ise, bu planların ertelenmesine neden oldu. Şimdi bu tartışmaların ortasında Samsung'un AR/VR başlığı hakkında yepyeni bilgiler paylaşıldı.

    Vision Pro rakibi 2024'ün başında geliyor

    Kaçıranlar için Galaxy Glass, Samsung'un Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi'ne yaptığı ticari marka başvurusunda doğrulanmış ve Aralık ayında seri üretime gireceği aktarılmıştı. Güney Kore'den gelen yeni raporlar ise, Galaxy Glass özelinde olası bir Google ve Qualcomm ortaklığına işaret ediyor. Bu doğrultuda Apple Vision Pro'ya karşı Samsung, Qualcomm ve Google'ın bir araya geldiğini görebiliriz.

    Rapor ayrıca Samsung'un ''Flex Magic'' adında yeni bir ticari başvurusunda da bulunduğunu söylüyor. Flex Magic'in hangi alanda kullanılacağı ise şu an için belirsiz. Ancak AR/VR başlığına ait harici bir donanım olabilir.

    İyi haber şu ki, sızıntılar doğrulandığı takdirde Samsung ile Apple arasındaki rekabetin daha da kızışacağını söyleyebiliriz. Ancak Samsung cephesinden henüz resmi bir açıklama paylaşılmadığını belirtelim. Niketim Samsung AR/VR başlığının neler sunacağı veya fiyatı da henüz açıklanmadı. Bu noktada Vision Pro'nun 3.500 dolarlık astronomik bir fiyat etiketi ile tanıtıldığını hatırlatalım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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