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    Samsung Türkiye’de yeni dönem: Başkanlık görevine Jeff Jo getirildi

    Samsung Electronics Türkiye, yönetim kadrosunda önemli bir değişikliğe imza attı. 25 yıldan uzun süredir şirket bünyesinde yer alan Jeff Jo, Samsung Electronics Türkiye Başkanı oldu.
    Samsung Türkiye’de yeni dönem: Yeni Başkan Jeff Jo oldu Tam Boyutta Gör
    Samsung Electronics Türkiye, yeni başkan olarak Jeff Jo’nun atandığını duyurdu. Görevi Philip Choi’den devralan Jeff Jo, 1997 yılında Samsung Electronics'in Güney Kore'deki genel merkezinde Kurumsal İlişkiler departmanında kariyerine başlamış ve şirket içinde yükselerek 2004’te Mobil Dış Satışlar bölümünde görev almıştı.

    Samsung Electronics Türkiye’de başkan değişti

    2009’da Tayland'da, ardından 2014’te ise Avustralya'da Mobil İş Birimi Müdürü olarak başarılı bir performans sergileyen Jo, 2017 yılında Mobil Perakende Operasyonu Başkanlığı görevine getirildi. Bu görevde, şirketin mobil ürünlerinin perakende sektöründeki operasyonlarını ve müşteri deneyimini geliştirdi.

    2019 yılında Kanada'da Samsung Electronics Başkanı olarak atanan Jo, Kuzey Amerika pazarında şirketin etkinliğini ve pazar payını artırmada önemli başarılara imza attı. 2021'de Mobil Deneyim Perakende Grubu Başkanı olarak atanan Jeff Jo, Samsung Electronics Türkiye Başkanı olarak göreve atanıncaya kadar bu pozisyonda görev aldı. Jeff Jo, 11 Aralık 2023 itibariyle Samsung Electronics Türkiye Başkanı olarak çalışmalarına başladı.

    İnovasyona ve teknolojik gelişmelere yüksek adaptasyon gücüyle Samsung için Türkiye’nin potansiyeli yüksek bir pazar olduğunu vurgulayan Jeff Jo, yeni göreviyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

    “Bir teknoloji tutkunu olarak 2024 yılını önemli bir dönüm noktası olarak görüyorum. Samsung olarak inovatif çözümlerimiz, yapay zeka entegre edilmiş ürünlerimiz ile sektördeki trendleri belirleyeceğimize inanıyoruz.  Yapay zekanın gündelik hayatımıza daha derinden entegre olmasıyla, akıllı cihaz ekosistem deneyimi köklü bir dönüşüm yaşayacak. Yapay zeka, teknolojinin etkin kullanımının yanı sıra özellikle çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkılar sunan bir olgu. Bu açıdan bakıldığında, 2024 yılı yapay zekanın gündelik yaşantımızı dönüştürdüğü bir yıl olacak. Samsung olarak yapay zeka özellikli ürünlerimiz ve SmartThings ekosistemimizle bu dönüşümün önemli bir parçasıyız. Ben de bu dönüşümü Türkiye’yle birlikte takip edeceğim için çok heyecanlıyım.”

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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