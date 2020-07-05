Samsung Galaxy M01s geliyor

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Galaxy A ve Galaxy M serilerinde giriş seviyesi modelleri de unutmayan Samsung yavaş yavaş çıtayı indirmeye devam ediyor. Galaxy A10s, Galaxy A01 Core, Galaxy M01 gibi modellerle yetinmeyen firma Galaxy M01s modelini hazırlıyor.

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Galaxy M01s özellikleri

Galaxy M01s hem Hindistan Standartlar Bürosu, hem TUV Rheinland hem de Google Play konsolunda ortaya çıktı. SM-M017F/DS model numarasına sahip olan cihaz Samsung Galaxy M01sGalaxyA10s şeklinde bir tanımlaya sahip. Bu bakımdan GalaxyA10s modelinin bölgeye göre bir versiyonu mu olacak merak konusu.

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Ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy M01s modelinde HD çözünürlükte ekran, Helio P22 yonga seti, 2GB/3GB RAM, Android 9 işletim sistemi, 4000mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikler yer alıyor. Bu haliyle Galaxy M01 ile yonga seti hariç hemen hemen benzer gibi görünüyor.

Şimdilik Galaxy M01s ne zaman resmiyet kazanacak belli değil ancak kaynaklar 134$ civarında bir fiyat etiketi beklentisine sahip.

https://www.gizmochina.com/2020/07/04/samsung-galaxy-m01s-india-launch-soon-as-it-gets-spotted-on-official-support-page/

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