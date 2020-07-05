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    Samsung Galaxy M01s geliyor

    Giriş seviyesinde varlığını arttırmaya kararlı olan Samsung birbiri ardına yeni modeller hazırlıyor. Galaxy A10s, Galaxy A01 Core, Galaxy M01’den sonra Galaxy M01s geliyor.
    4 gün
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    13
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy M01s geliyor
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    Galaxy A ve Galaxy M serilerinde giriş seviyesi modelleri de unutmayan Samsung yavaş yavaş çıtayı indirmeye devam ediyor. Galaxy A10s, Galaxy A01 Core, Galaxy M01 gibi modellerle yetinmeyen firma Galaxy M01s modelini hazırlıyor.

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    Galaxy M01s özellikleri

    Galaxy M01s hem Hindistan Standartlar Bürosu, hem TUV Rheinland hem de Google Play konsolunda ortaya çıktı. SM-M017F/DS model numarasına sahip olan cihaz Samsung Galaxy M01sGalaxyA10s şeklinde bir tanımlaya sahip. Bu bakımdan GalaxyA10s modelinin bölgeye göre bir versiyonu mu olacak merak konusu.

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    Ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy M01s modelinde HD çözünürlükte ekran, Helio P22 yonga seti, 2GB/3GB RAM, Android 9 işletim sistemi, 4000mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikler yer alıyor. Bu haliyle Galaxy M01 ile yonga seti hariç hemen hemen benzer gibi görünüyor.

    Şimdilik Galaxy M01s ne zaman resmiyet kazanacak belli değil ancak kaynaklar 134$ civarında bir fiyat etiketi beklentisine sahip.



    https://www.gizmochina.com/2020/07/04/samsung-galaxy-m01s-india-launch-soon-as-it-gets-spotted-on-official-support-page/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    damn2u (Sercan ) 4 gün en beğenilen
    Gün geçmiyor ki birbirine benzeyen çöp yığınına bir yenisi daha eklenmesin.
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    vedkum 4 gün damn2u
    Senin çöp yığını dediğin telefonları düşük gelirli insanlar alıp kullanıyor. Herkesin telefona 3-4 bin hatta 8-9 bin TL verecek gücü yok maalesef.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Ibrahim Akca 4 gün damn2u
    Aynen öyle. IPhone varken 2 sene sonra zar zor çalışacak telefonlara para vermek son derece gereksiz.
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Quard (Ahmet G) 4 gün
    Teknolojiyi seviyorum,herkese ve bütçeye göre akıllı telefon çıkıyor:)
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    denile 4 gün
    Harf kalmayınca böyle oluyor
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    from softwave 4 gün yeni yorumcu
    Rasgelelik rasgele olalı böyle kullanılmadı aga
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    Mugetsuga 4 gün
    Bütün alfabe ve sayıları kombine edip o telefonlarla evreni ele geçirmeden durmayacaksın Samsung biliyoruz ama biraz soluklan nefes al.
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    FreeRun 4 gün
    her hafta telefon mu çıkarılır yazılım sorunları ne olacak
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    dodofran 4 gün FreeRun
    samsung da xiaomi de diğer sık model çıkaran markalar da hep bu şekilde eleştiriliyor ama bence günümüzde android 8 ve üstü telefonların artık öyle çok da bir güncellemeye ihtiyacı yok. neden derseniz 8 den beri getirilen yenilikler ortada dişe değer bir yenilik yok sırf her sene çıkarmaya alıştıkları için çıkarıyorlar her sene bi android.
    güvenlik güncellemeleri ve ufak tefek sorunların düzeltildiği yazılım güncellemeleri hariç tabii onlar gerekli ama şu an android 8 9 veya 10 lu bi telefonunuz varsa güncelleme yapmadan telefonun kullanım ömrünün sonuna kadar kullanabilirsiniz.
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    Xtrud (Harun Yahya) 4 gün
    Milletin bu çöplere ihtiyacı var yeni vergilerle giriş segmenti bunlar dolduracak 1800 den naşlıyor fiyatı A01in
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    damn2u (Sercan ) 4 gün en beğenilen
    Gün geçmiyor ki birbirine benzeyen çöp yığınına bir yenisi daha eklenmesin.
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    vedkum 4 gün damn2u
    Senin çöp yığını dediğin telefonları düşük gelirli insanlar alıp kullanıyor. Herkesin telefona 3-4 bin hatta 8-9 bin TL verecek gücü yok maalesef.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Ibrahim Akca 4 gün damn2u
    Aynen öyle. IPhone varken 2 sene sonra zar zor çalışacak telefonlara para vermek son derece gereksiz.
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