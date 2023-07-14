Samsung Galaxy M13, Amazon’da kısa süreliğine indirime girdi: 5 bin TL'nin altına düştü

Tam Boyutta Gör Amazon Prime Day indirimlerinin Flaş Fırsatlar kampanyası kapsamında Samsung Galaxy M13 modelinde önemli ölçüde fiyat indirimine gidildi. 5 bin TL altında akıllı telefon arayan müşteriler için kaçırılmayacak fiyata satılıyor.

Flaş Fırsatlar bugün saat 16.00’da başladı ve saat 23.00’te sona erecek. Flaş Fırsatlar kapsamındaki ürünler stoklarla sınırlı olduğu için acele etmenizde fayda var. Diğer Prime Day indirimleri ise 17 Temmuz saat 23.59’a kadar devam edecek.

Galaxy M13 4G özellikleri ve fiyatı

6.6 inç Full HD+ ekran

Exynos 850 yonga seti

4GB/6GB RAM

64GB/128GB depolama + MicroSD kart desteği

50MP (f/1.8)+5MP (Ultra Geniş Açı)+2MP (Derinlik Algılama) arka kamera

8MP ön kamera

5000mAh batarya

15W hızlı şarj

Bugün saat 23.00'e kadar geçerli Flaş Fırsatlar

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Samsung Galaxy M13, Amazon’da indirime girdi