Samsung Galaxy M13, Amazon’da kısa süreliğine indirime girdi: 5 bin TL'nin altına düştü

Flaş Fırsatlar bugün saat 16.00’da başladı ve saat 23.00’te sona erecek. Flaş Fırsatlar kapsamındaki ürünler stoklarla sınırlı olduğu için acele etmenizde fayda var. Diğer Prime Day indirimleri ise 17 Temmuz saat 23.59’a kadar devam edecek.
- Samsung Galaxy M13 4+64 GB Koyu Yeşil: 4.719 TL
- Samsung Galaxy M13 4+64 GB Açık Mavi: 4.719 TL
- Samsung Galaxy M13 4+64 GB Bakır: 4.719 TL
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Galaxy M13 4G özellikleri ve fiyatı
- 6.6 inç Full HD+ ekran
- Exynos 850 yonga seti
- 4GB/6GB RAM
- 64GB/128GB depolama + MicroSD kart desteği
- 50MP (f/1.8)+5MP (Ultra Geniş Açı)+2MP (Derinlik Algılama) arka kamera
- 8MP ön kamera
- 5000mAh batarya
- 15W hızlı şarj
Bugün saat 23.00'e kadar geçerli Flaş Fırsatlar
- HUAWEI Watch GT3 Pro 46mm Titanyum Kasa
- Samsung ViewFinity S5 34" Geniş Ekran Monitör
- Philips Hue Akıllı LED Şerit, 2M, V4 Bluetooth Özellikli
- Philips Performer Silent FC8781/07 Toz Torbalı Elektrikli Süpürge
- Duracell CEF 22 Pil Şarj Aleti
- Grundig TCM 7610 R Red Brown Kahve Makinesi
- Garmin Fenix 6s Akıllı Saat
- Bosch Professional GSR 180-LI Akülü Delme Vidalama Makinesi
- Puma Serve Pro Lite Erkek Günlük Ayakkabı
- Under Armour UA Charged Rogue 3 Koşu Ayakkabısı Erkek
- Under Armour Ua W Mojo 2 Straen koşu ayakkabısı Kadın
- U.S. POLO ASSN. Erkek Siyah Polo Yaka T-Shirt
- adidas PREDATOR ACCURACY.3 FG Krampon Unisex Yetişkin
- LEGO Friends At Gösterisi Römorku 41722
- Fairy Platinum Plus Hepsi Bir Arada Limon Kokulu Bulaşık Makinesi Deterjanı
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)