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    Samsung Galaxy M13, Amazon’da kısa süreliğine indirime girdi: 5 bin TL'nin altına düştü

    Samsung'un giriş seviyesine yönelik fiyat/performans odaklı akıllı telefonu Galaxy M13, Amazon'da büyük indirime girdi.                                          
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    Samsung Galaxy M13, Amazon’da indirime girdi Tam Boyutta Gör
    Amazon Prime Day indirimlerinin Flaş Fırsatlar kampanyası kapsamında Samsung Galaxy M13 modelinde önemli ölçüde fiyat indirimine gidildi. 5 bin TL altında akıllı telefon arayan müşteriler için kaçırılmayacak fiyata satılıyor.

    Flaş Fırsatlar bugün saat 16.00’da başladı ve saat 23.00’te sona erecek. Flaş Fırsatlar kapsamındaki ürünler stoklarla sınırlı olduğu için acele etmenizde fayda var. Diğer Prime Day indirimleri ise 17 Temmuz saat 23.59’a kadar devam edecek.

    Galaxy M13 4G özellikleri ve fiyatı

    • 6.6 inç Full HD+ ekran
    • Exynos 850 yonga seti
    • 4GB/6GB RAM
    • 64GB/128GB depolama + MicroSD kart desteği
    • 50MP (f/1.8)+5MP (Ultra Geniş Açı)+2MP (Derinlik Algılama) arka kamera
    • 8MP ön kamera
    • 5000mAh batarya
    • 15W hızlı şarj

    Bugün saat 23.00'e kadar geçerli Flaş Fırsatlar

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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