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    Samsung Galaxy M14 4G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Samsung, Galaxy M14 serisinin yeni üyesi Galaxy M14 4G modelini duyurdu. İşte 6,67 inç PLS ekran, Snapdragon 680 ve 50MP kamera ile Galaxy M14 4G özellikleri ve fiyatı...
    Samsung Galaxy M14 4G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Samsung, geçtiğimiz yıl tanılan Galaxy M14 ürün yelpazesini güncellemeye devam ediyor. Son olarak Koreli dev, ailenin uygun fiyatlı sürümü Galaxy M14 4G modelini duyurdu. Peki 4G destekli sürüm beraberinde neler getiriyor? İşte Galaxy M14 4G özellikleri ve fiyatı.

    Galaxy M14 4G neler sunuyor?

    Galaxy M14 4G modelini, yukarıda da belirttiğimiz gibi Galaxy M14 5G'nin bütçe modeli olarak nitelendirebiliriz. Akıllı telefonun ön yüzünde 90Hz yenileme hızı ve FHD+ 2400 x 1080 piksel çözünürlük sunan 6,67 inç PLS LCD ekran bulunuyor. Gorilla Glass 5 ile korunan bu panelin, 800 nit'e kadar parlaklık sunduğunu belirtelim. .

    Kaçıranlar için Galaxy M14 5G, gücünü 5G destekli Exynos 1330 işlemciden alıyordu. 166.8 x 77.2 x 9.4 mm ölçülerinde ve 206 gr ağırlığında olan Galaxy M14 4G ise, Qualcomm'un Snapdragon 680 yonga seti vitrine çıkıyor. Bu konfigürasyonda ise, 4/6GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçeneklerine yer verilmiş. Ek olarak cihaz hafızasını microSD kart aracılığıyla 1 TB'a kadar yükseltmek mümkün.

    Samsung Galaxy M14 4G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Kamera bölümüne geçecek olursak, Galaxy M14 5G, ön yüzünde görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 13MP kameraya yer verilmiş. Arka bölümde ise 50 MP (f/1.8 PDAF) ana sensör ve iki adet 2 MP (f/2.4 makro ve derinlik) sensörleri ile üçlü bir kurulum bulunuyor.

    Redmi Note 13R Pro, kutusundan 25W şarjlı 5.000mAh pil paketi ve Android 13 tabanlı One UI Core 5.1 işletim sistemi ile kutusundan çıkacak. Bu noktada 2 yıl Android ve 4 yıl güvenlik güncellemesi alacağını hatırlatalım. Cihazın diğer öne çıkan özellikleri arasında yana bakan parmak izi sensörüUSB-C bağlantı noktası, 3,5 mm ses girişi, GPS, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.2 yer alıyor. 

    Galaxy M14 4G özellikleri ve fiyatı

    • Ekran: 6,67 inç PLS LCD, 90Hz 2400 x 1080 piksel
    • İşlemci:  Qualcomm Snapdragon 680
    • RAM: 4/6GB
    • Depolama: 64/128GB, microSD kart yuvası
    • Arka Kamera: 50MP birincil kamera f1.8, 2MP makro f/2.4 ve 2MP derinlik f/2.4
    • Ön Kamera: 13MP
    • Pil: 25W 5.000 mAh batarya
    • Bağlantı: 4G, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth 5.2
    • Boyutlar ve ağırlık: 166.8 x 77.2 x 9.4 mm, 206 gr

    Galaxy M14 4G, arktik mavi ve safir mavi olmak üzere iki renk seçeneğinde satışa çıkacak. Telefonun 4GB RAM ve 64GB depolama sürümü 100 dolar fiyat etiketine sahip. 6GB ve 128GB'lık sürümün fiyatı ise 140 dolar olarak belirlenmiş durumda. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 4 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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