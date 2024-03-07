Samsung Galaxy M14 4G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Galaxy M14 4G neler sunuyor?
Galaxy M14 4G modelini, yukarıda da belirttiğimiz gibi Galaxy M14 5G'nin bütçe modeli olarak nitelendirebiliriz. Akıllı telefonun ön yüzünde 90Hz yenileme hızı ve FHD+ 2400 x 1080 piksel çözünürlük sunan 6,67 inç PLS LCD ekran bulunuyor. Gorilla Glass 5 ile korunan bu panelin, 800 nit'e kadar parlaklık sunduğunu belirtelim. .
Kaçıranlar için Galaxy M14 5G, gücünü 5G destekli Exynos 1330 işlemciden alıyordu. 166.8 x 77.2 x 9.4 mm ölçülerinde ve 206 gr ağırlığında olan Galaxy M14 4G ise, Qualcomm'un Snapdragon 680 yonga seti vitrine çıkıyor. Bu konfigürasyonda ise, 4/6GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçeneklerine yer verilmiş. Ek olarak cihaz hafızasını microSD kart aracılığıyla 1 TB'a kadar yükseltmek mümkün.
Redmi Note 13R Pro, kutusundan 25W şarjlı 5.000mAh pil paketi ve Android 13 tabanlı One UI Core 5.1 işletim sistemi ile kutusundan çıkacak. Bu noktada 2 yıl Android ve 4 yıl güvenlik güncellemesi alacağını hatırlatalım. Cihazın diğer öne çıkan özellikleri arasında yana bakan parmak izi sensörü, USB-C bağlantı noktası, 3,5 mm ses girişi, GPS, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.2 yer alıyor.
Galaxy M14 4G özellikleri ve fiyatı
- Ekran: 6,67 inç PLS LCD, 90Hz 2400 x 1080 piksel
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680
- RAM: 4/6GB
- Depolama: 64/128GB, microSD kart yuvası
- Arka Kamera: 50MP birincil kamera f1.8, 2MP makro f/2.4 ve 2MP derinlik f/2.4
- Ön Kamera: 13MP
- Pil: 25W 5.000 mAh batarya
- Bağlantı: 4G, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth 5.2
- Boyutlar ve ağırlık: 166.8 x 77.2 x 9.4 mm, 206 gr
Galaxy M14 4G, arktik mavi ve safir mavi olmak üzere iki renk seçeneğinde satışa çıkacak. Telefonun 4GB RAM ve 64GB depolama sürümü 100 dolar fiyat etiketine sahip. 6GB ve 128GB'lık sürümün fiyatı ise 140 dolar olarak belirlenmiş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.