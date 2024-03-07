Samsung Galaxy M14 4G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Samsung, geçtiğimiz yıl tanılan Galaxy M14 ürün yelpazesini güncellemeye devam ediyor. Son olarak Koreli dev, ailenin uygun fiyatlı sürümü Galaxy M14 4G modelini duyurdu. Peki 4G destekli sürüm beraberinde neler getiriyor? İşte Galaxy M14 4G özellikleri ve fiyatı.

Galaxy M14 4G neler sunuyor?

Galaxy M14 4G modelini, yukarıda da belirttiğimiz gibi Galaxy M14 5G'nin bütçe modeli olarak nitelendirebiliriz. Akıllı telefonun ön yüzünde 90Hz yenileme hızı ve FHD+ 2400 x 1080 piksel çözünürlük sunan 6,67 inç PLS LCD ekran bulunuyor. Gorilla Glass 5 ile korunan bu panelin, 800 nit'e kadar parlaklık sunduğunu belirtelim. .

Kaçıranlar için Galaxy M14 5G, gücünü 5G destekli Exynos 1330 işlemciden alıyordu. 166.8 x 77.2 x 9.4 mm ölçülerinde ve 206 gr ağırlığında olan Galaxy M14 4G ise, Qualcomm'un Snapdragon 680 yonga seti vitrine çıkıyor. Bu konfigürasyonda ise, 4/6GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçeneklerine yer verilmiş. Ek olarak cihaz hafızasını microSD kart aracılığıyla 1 TB'a kadar yükseltmek mümkün.

Tam Boyutta Gör Kamera bölümüne geçecek olursak, Galaxy M14 5G, ön yüzünde görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 13MP kameraya yer verilmiş. Arka bölümde ise 50 MP (f/1.8 PDAF) ana sensör ve iki adet 2 MP (f/2.4 makro ve derinlik) sensörleri ile üçlü bir kurulum bulunuyor.

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Redmi Note 13R Pro, kutusundan 25W şarjlı 5.000mAh pil paketi ve Android 13 tabanlı One UI Core 5.1 işletim sistemi ile kutusundan çıkacak. Bu noktada 2 yıl Android ve 4 yıl güvenlik güncellemesi alacağını hatırlatalım. Cihazın diğer öne çıkan özellikleri arasında yana bakan parmak izi sensörü, USB-C bağlantı noktası, 3,5 mm ses girişi, GPS, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.2 yer alıyor.

Galaxy M14 4G özellikleri ve fiyatı

Ekran: 6,67 inç PLS LCD, 90Hz 2400 x 1080 piksel

6,67 inç PLS LCD, 90Hz 2400 x 1080 piksel İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680

Qualcomm Snapdragon 680 RAM: 4/6GB

4/6GB Depolama: 64/128GB, microSD kart yuvası

64/128GB, microSD kart yuvası Arka Kamera: 50MP birincil kamera f1.8, 2MP makro f/2.4 ve 2MP derinlik f/2.4

50MP birincil kamera f1.8, 2MP makro f/2.4 ve 2MP derinlik f/2.4 Ön Kamera: 13MP

13MP Pil: 25W 5.000 mAh batarya

25W 5.000 mAh batarya Bağlantı: 4G, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth 5.2

4G, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth 5.2 Boyutlar ve ağırlık: 166.8 x 77.2 x 9.4 mm, 206 gr

Galaxy M14 4G, arktik mavi ve safir mavi olmak üzere iki renk seçeneğinde satışa çıkacak. Telefonun 4GB RAM ve 64GB depolama sürümü 100 dolar fiyat etiketine sahip. 6GB ve 128GB'lık sürümün fiyatı ise 140 dolar olarak belirlenmiş durumda.

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