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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy M14 5G tanıtıldı

    Samsung Galaxy M14 5G akıllı telefon modelinde 6.6 inçlik Full HD+ PLS LCD ekran, Exynos 1330 yonga seti, 6000mAh kapasiteli batarya, 25W hızlı şarj yer alıyor. 
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    Samsung Galaxy M14 5G tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung’un giriş seviyesine yakın bir yerde konumlandırdığı Galaxy M14 5G akıllı telefon modeli özellikle bataryası ile uzun kullanıma odaklanmak isteyen tüketicileri hedefliyor. Detaylar aşağıda.

    Samsung Galaxy M14 5G özellikleri ve fiyatı

    • 6.6 inçlik Full HD+ PLS LCD ekran
    • Exynos 1330 yonga seti
    • 4GB RAM
    • 64GB/128GB depolama
    • 50MP+2MP+2MP arka kamera
    • 13MP ön kamera
    • 6000mAh batarya, 25W hızlı şarj
    • Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2
    • 225$ (4/64), 244$ (4/128)

    Samsung Galaxy M14 5G akıllı telefon modeli tasarım anlamında Galaxy A14 5G ile benzer çizgiler taşıyor. Ekran 90Hz tazeleme hızı sunarken kenarda parmak izi okuyucu ve çift SIM desteği yer alıyor.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    CoreXXX 4 saat önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 1 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 1 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 1 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 1 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 2 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 5 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 5 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 6 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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