Samsung Galaxy M14 5G tanıtıldı

Samsung Galaxy M14 5G özellikleri ve fiyatı
- 6.6 inçlik Full HD+ PLS LCD ekran
- Exynos 1330 yonga seti
- 4GB RAM
- 64GB/128GB depolama
- 50MP+2MP+2MP arka kamera
- 13MP ön kamera
- 6000mAh batarya, 25W hızlı şarj
- Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2
- 225$ (4/64), 244$ (4/128)
Samsung Galaxy M14 5G akıllı telefon modeli tasarım anlamında Galaxy A14 5G ile benzer çizgiler taşıyor. Ekran 90Hz tazeleme hızı sunarken kenarda parmak izi okuyucu ve çift SIM desteği yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez