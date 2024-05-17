Samsung Galaxy M35'in render resimleri ve videosu ortaya çıktı: Neler sunacak?

Samsung Galaxy M35 beklenen özellikleri
Galaxy M35, Galaxy A35'e benzer şekilde kamera deliğine sahip ekran tasarımıyla ve üçlü kamera kurulumuyla geliyor. Telefon, daha uygun fiyatlı bir seçenek olması dolayısıyla A35'in aksine plastik arka kapak ile gelecek. Resimlerde görüldüğü gibi arka kapak, kare şeklinde dokulu yüzeye sahip olacak.
Galaxy M35'in Exynos 1380 yonga seti ile gelmesi ve kutudan Android 14 ile çıkması bekleniyor. Batarya tarafında ise 6000 mAh kapasiteli piliyle A35'in önüne geçiyor. Yine fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla parmak izi okuyucunun güç tuşuna entegre edildiğini görüyoruz. Telefonun çıkış tarihi henüz belli olmasa da yakın zaman içerisinde tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.