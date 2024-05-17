Samsung Galaxy M35'in render resimleri ve videosu ortaya çıktı: Neler sunacak?

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Tam Boyutta Gör Samsung'un uygun fiyat ve yüksek pil ömrü sunan M serisinin yeni üyesi Galaxy M35 yakında piyasaya çıkacak. Piyasaya çıkmadan önce telefonun render resimleri ve videosu ortaya çıktı.

Samsung Galaxy M35 beklenen özellikleri

Galaxy M35, Galaxy A35'e benzer şekilde kamera deliğine sahip ekran tasarımıyla ve üçlü kamera kurulumuyla geliyor. Telefon, daha uygun fiyatlı bir seçenek olması dolayısıyla A35'in aksine plastik arka kapak ile gelecek. Resimlerde görüldüğü gibi arka kapak, kare şeklinde dokulu yüzeye sahip olacak.

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Galaxy M35'in Exynos 1380 yonga seti ile gelmesi ve kutudan Android 14 ile çıkması bekleniyor. Batarya tarafında ise 6000 mAh kapasiteli piliyle A35'in önüne geçiyor. Yine fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla parmak izi okuyucunun güç tuşuna entegre edildiğini görüyoruz. Telefonun çıkış tarihi henüz belli olmasa da yakın zaman içerisinde tanıtılması bekleniyor.

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Samsung Galaxy M35'in render resimleri ve videosu ortaya çıktı