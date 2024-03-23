Samsung Galaxy M55 5G yakında geliyor: Tasarımı belli oldu

Tam Boyutta Gör Samsung'un bütçe odaklı telefonu Galaxy M55 5G modelinin çok yakında resmiyete kavuşması bekleniyor. Bildiğiniz gibi geçen yılki Galaxy M54'ün yerini alacak model, daha önce Geekbench ve Google veritabanında doğrulanmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise Galaxy M55 5G'nin tasarımını gösteren CAD görüntüleri ortaya çıktı.

Galaxy M55 5G'nin tasarımı belli oldu

Sızdırılan görüntülere göre Samsung Galaxy M55 5G, geçen yılki Galaxy M54 ile benzer tasarımda karşımıza çıkaçak. Telefonun ön yüzünde ortaya hizalanmış delikli ekran bulunuyor. Ayrıca selefine kıyasla çerçeve kalınlığı büyük oranda azaltılmış. Arka panelde ise, cihaza üç adet çıkıntılı, dikey olarak istiflenmiş kamera sensörü eşlik ediyor. Sensörlerin detayları ise henüz netleşmedi.

Tam Boyutta Gör Son alarak Mavi ve Siyah renklerde görüntülenen telefonun güç ve ses tuşları sağ çerçeveye konumlandırılmış. Bunun dışında sızdırılan render görüntülerınde Galaxy M55 5G hakkında herhangi bir detay bulunmuyor. Ancak sızıntı kaynağı, Galaxy M55 5G'nin bugüne kadarki en ince M serisi telefon olacağını belirtti.

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Ayrıca Snapdragon 7 Gen 1 işlemci tarafından desteklenecek cihaza, 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri, FHD+ ekran, Android 14 ve 45W sarj destekli 6.000 pil paketi eşlik edecek. Ek olarak telefonun dört büyük Android işletim sistemi güncellemesi alması bekleniyor.

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Samsung Galaxy M55 5G yakında geliyor! İşte tasarımı