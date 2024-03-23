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    Samsung Galaxy M55 5G yakında geliyor: Tasarımı belli oldu

    Samsung Galaxy M54'ün halefi olacak Galaxy M55 5G modelinin render görüntüleri ortaya çıktı. Peki M serisinin yeni üyesi neler sunacak? İşte Galaxy M55'in tasarımı ve beklenen özellikleri
    Samsung Galaxy M55 5G yakında geliyor! İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un bütçe odaklı telefonu Galaxy M55 5G modelinin çok yakında resmiyete kavuşması bekleniyor. Bildiğiniz gibi geçen yılki Galaxy M54'ün yerini alacak model, daha önce Geekbench ve Google veritabanında doğrulanmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise Galaxy M55 5G'nin tasarımını gösteren CAD görüntüleri ortaya çıktı.

    Galaxy M55 5G'nin tasarımı belli oldu

    Sızdırılan görüntülere göre Samsung Galaxy M55 5G, geçen yılki Galaxy M54 ile benzer tasarımda karşımıza çıkaçak. Telefonun ön yüzünde ortaya hizalanmış delikli ekran bulunuyor. Ayrıca selefine kıyasla çerçeve kalınlığı büyük oranda azaltılmış. Arka panelde ise, cihaza üç adet çıkıntılı, dikey olarak istiflenmiş kamera sensörü eşlik ediyor. Sensörlerin detayları ise henüz netleşmedi.

    Samsung Galaxy M55 5G yakında geliyor! İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Son alarak Mavi ve Siyah renklerde görüntülenen telefonun güç ve ses tuşları sağ çerçeveye konumlandırılmış. Bunun dışında sızdırılan render görüntülerınde Galaxy M55 5G hakkında herhangi bir detay bulunmuyor. Ancak sızıntı kaynağı, Galaxy M55 5G'nin bugüne kadarki en ince M serisi telefon olacağını belirtti.

     

    Ayrıca Snapdragon 7 Gen 1 işlemci tarafından desteklenecek cihaza, 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri, FHD+ ekran, Android 14 ve 45W sarj destekli 6.000 pil paketi eşlik edecek. Ek olarak telefonun dört büyük Android işletim sistemi güncellemesi alması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Bat-Man 1 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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