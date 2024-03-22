Galaxy A55, “kesintisiz güncelleme” özelliğini sunan ilk Samsung telefon oldu

Tam Boyutta Gör Google'ın 2016'da tanıttığı "kesintisiz güncelleme" özelliği, Samsung dışındaki çoğu Android telefon üreticisi tarafından benimsendi. Samsung, Android akıllı telefonlarına kesintisiz güncellemeler uygulamak için çalıştığını söyledi ve sekiz yıl sonra Koreli firma nihayet bu özelliği cihazlarına getirdi. Galaxy A55, özelliğin kullanıma sunulduğu ilk Samsung telefon oldu.

The Mobile Indian sitesi, Mart 2024 yamasının Galaxy A55 kuraraken yazılım güncelleme ekranında iki aşamalı bir yükleme süreci gördüğünü belirtiyor: “İndirme ve Yükleme” ile “Doğrulama”.

Samsung’un bu özelliği amiral gemisi serisi gibi Galaxy S24 yerine orta segment bir telefon olan Galaxy A55’te sunması dikkat çekici. Samsung’un gelecekteki güncellemelerle bu özelliği diğer cihazlarına da getirebileceği belirtiliyor.

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Kesintisiz güncellemeler nedir?

Kesintisiz güncelleme özelliği, telefonunuzu A bölümünde kullanırken güncellemenin B bölümüne yüklenmesine ve kurulum tamamlandığında yeniden başlatmanıza olanak tanıyor. Böylelikle cihaz, kurulum sırasında kullanılabilir durumda oluyor. Dolayısıyla bütün güncelleme aşamalarını beklemek zorunda kalmıyorsunuz.

Kesintisiz güncelleme ayrıca, geleneksel yöntemlerin bekleme süresini ortadan kaldırıyor ve yükleme hataları durumunda cihazın geri dönebileceği bir yedek bölüm sağlayarak güvenliği artırıyor. Ancak, bu avantajlara rağmen, kesintisiz güncellemeler daha fazla dahili depolama alanı tüketiyor. Bu da Samsung’un önceden Galaxy cihazlarında bu özelliği benimsemekte tereddüt etmesinin nedenlerinden biri olabilir.

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