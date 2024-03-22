Galaxy A55, “kesintisiz güncelleme” özelliğini sunan ilk Samsung telefon oldu

The Mobile Indian sitesi, Mart 2024 yamasının Galaxy A55 kuraraken yazılım güncelleme ekranında iki aşamalı bir yükleme süreci gördüğünü belirtiyor: “İndirme ve Yükleme” ile “Doğrulama”.
Samsung’un bu özelliği amiral gemisi serisi gibi Galaxy S24 yerine orta segment bir telefon olan Galaxy A55’te sunması dikkat çekici. Samsung’un gelecekteki güncellemelerle bu özelliği diğer cihazlarına da getirebileceği belirtiliyor.
Kesintisiz güncellemeler nedir?
Kesintisiz güncelleme özelliği, telefonunuzu A bölümünde kullanırken güncellemenin B bölümüne yüklenmesine ve kurulum tamamlandığında yeniden başlatmanıza olanak tanıyor. Böylelikle cihaz, kurulum sırasında kullanılabilir durumda oluyor. Dolayısıyla bütün güncelleme aşamalarını beklemek zorunda kalmıyorsunuz.
Kesintisiz güncelleme ayrıca, geleneksel yöntemlerin bekleme süresini ortadan kaldırıyor ve yükleme hataları durumunda cihazın geri dönebileceği bir yedek bölüm sağlayarak güvenliği artırıyor. Ancak, bu avantajlara rağmen, kesintisiz güncellemeler daha fazla dahili depolama alanı tüketiyor. Bu da Samsung’un önceden Galaxy cihazlarında bu özelliği benimsemekte tereddüt etmesinin nedenlerinden biri olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.