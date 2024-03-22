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    Anlık Bildirim

    Galaxy A55, “kesintisiz güncelleme” özelliğini sunan ilk Samsung telefon oldu

    2016 yılında Google, Android için “kesintisiz güncellemeler” adını verdiği bir özelliği tanıtmıştı. Cihazın yeniden başlatılmasını gerektirmeyen bu özellik nihayet Samsung telefonlara geliyor.
    Galaxy A55 ile nihayet “kesintisiz güncelleme” özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Google'ın 2016'da tanıttığı "kesintisiz güncelleme" özelliği, Samsung dışındaki çoğu Android telefon üreticisi tarafından benimsendi. Samsung, Android akıllı telefonlarına kesintisiz güncellemeler uygulamak için çalıştığını söyledi ve sekiz yıl sonra Koreli firma nihayet bu özelliği cihazlarına getirdi. Galaxy A55, özelliğin kullanıma sunulduğu ilk Samsung telefon oldu.

    The Mobile Indian sitesi, Mart 2024 yamasının Galaxy A55 kuraraken yazılım güncelleme ekranında iki aşamalı bir yükleme süreci gördüğünü belirtiyor: “İndirme ve Yükleme” ile “Doğrulama”. 

    Samsung’un bu özelliği amiral gemisi serisi gibi Galaxy S24 yerine orta segment bir telefon olan Galaxy A55’te sunması dikkat çekici. Samsung’un gelecekteki güncellemelerle bu özelliği diğer cihazlarına da getirebileceği belirtiliyor.

    Kesintisiz güncellemeler nedir?

    Kesintisiz güncelleme özelliği, telefonunuzu A bölümünde kullanırken güncellemenin B bölümüne yüklenmesine ve kurulum tamamlandığında yeniden başlatmanıza olanak tanıyor. Böylelikle cihaz, kurulum sırasında kullanılabilir durumda oluyor. Dolayısıyla bütün güncelleme aşamalarını beklemek zorunda kalmıyorsunuz.

    Kesintisiz güncelleme ayrıca, geleneksel yöntemlerin bekleme süresini ortadan kaldırıyor ve yükleme hataları durumunda cihazın geri dönebileceği bir yedek bölüm sağlayarak güvenliği artırıyor. Ancak, bu avantajlara rağmen, kesintisiz güncellemeler daha fazla dahili depolama alanı tüketiyor. Bu da Samsung’un önceden Galaxy cihazlarında bu özelliği benimsemekte tereddüt etmesinin nedenlerinden biri olabilir.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Bat-Man 14 saat önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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