Galaxy Note 10 Lite resmi basın görselleriyle karşınızda

Daha önce birçok kez gündeme gelen Galaxy Note 10 Lite, resmi basın görselleriyle karşımızda. Samsung Galaxy Note 10 modelinin daha uygun fiyatlı bir versiyonu olması beklenen Galaxy Note 10 Lite, resmi basın görselleriyle birlikte tasarımını ele verdi.

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Galaxy Note 10 Lite nasıl olacak?

SM-N770F model numarasıyla gelmesi beklenen Galaxy Note 10 Lite; Galaxy Note 10 ve Note 10+'da olduğu delikli OLED ekran ile bizleri karşılayacak. Ekranın kavisli bir yapıya sahip olmaması ise telefonu Galaxy Note 10 modellerinden ayrıştırıyor. Ayrıca kenar çerçevelerinin de nispeten daha kalın olduğu göze çarpan detaylar arasında.

Arka tarafta ise yenilenen kamera tasarımı bizleri selamlıyor. Yukarıdan aşağıya doğru sıralanan kamera diziliminden vazgeçen Samsung, Galaxy Note 10 Lite modelinde kare şeklinde bir modül içerisine alınmış kamera tasarımına yer veriyor. Görseller ayrıca, Galaxy S11'in de benzer bir kamera tasarımıyla geleceğinin habercisi oluyor.

Galaxy Note 10 Lite'ın kamera paketlemesinin 48 MP ana kamera sensörü, bir adet telefoto kamera ve bir de ultra geniş açılı lensten oluşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

6 GB RAM ve Exynos 9810/Snapdragon 855 yonga setiyle gelmesi beklenen telefonun en güncel Bluetooth protokolü olan Bluetooth 5.1 özellikli S Pen'e ev sahipliği yapacağı biliniyor. Ayrıca 3.5 mm kulaklık girişinin de Galaxy Note 10 Lite'da yer alacağı biliniyor.

One UI 2.0 giydirilmiş Android 10 işletim sistemiyle kutudan çıkması beklenen telefonun 670 Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor. Kırmızı, siyah ve ay tozu girisi renk seçenekleriyle ortaya çıkan Galaxy Note 10 Lite modelinin tüm tasarım detaylarını ortaya koyan resmi basın görsellerine aşağıdaki galerimizden ulaşabilirsiniz.

https://winfuture.de/news,113052.html