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    Galaxy Note 10 Lite resmi basın görselleriyle karşınızda

    Galaxy Note 10 modelinin daha uygun fiyatlı sürümü olarak piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy Note 10 Lite'ın resmi basın görselleri ortaya çıktı. İşte Galaxy Note 10 Lite tasarımı!
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
    1,4b
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Galaxy Note 10 Lite resmi basın görselleriyle karşınızda

    Daha önce birçok kez gündeme gelen Galaxy Note 10 Lite, resmi basın görselleriyle karşımızda. Samsung Galaxy Note 10 modelinin daha uygun fiyatlı bir versiyonu olması beklenen Galaxy Note 10 Lite, resmi basın görselleriyle birlikte tasarımını ele verdi. 

    Ayrıca Bkz. "Samsung, Türkiye'deki akıllı telefon ithalatının durdurulacağı iddialarını yalanladı!"

    Galaxy Note 10 Lite nasıl olacak?

    SM-N770F model numarasıyla gelmesi beklenen Galaxy Note 10 Lite; Galaxy Note 10 ve Note 10+'da olduğu delikli OLED ekran ile bizleri karşılayacak. Ekranın kavisli bir yapıya sahip olmaması ise telefonu Galaxy Note 10 modellerinden ayrıştırıyor. Ayrıca kenar çerçevelerinin de nispeten daha kalın olduğu göze çarpan detaylar arasında. 

    Arka tarafta ise yenilenen kamera tasarımı bizleri selamlıyor. Yukarıdan aşağıya doğru sıralanan kamera diziliminden vazgeçen Samsung, Galaxy Note 10 Lite modelinde kare şeklinde bir modül içerisine alınmış kamera tasarımına yer veriyor. Görseller ayrıca, Galaxy S11'in de benzer bir kamera tasarımıyla geleceğinin habercisi oluyor. 

    Galaxy Note 10 Lite'ın kamera paketlemesinin 48 MP ana kamera sensörü, bir adet telefoto kamera ve bir de ultra geniş açılı lensten oluşmasına kesin gözüyle bakılıyor. 

    6 GB RAM ve Exynos 9810/Snapdragon 855 yonga setiyle gelmesi beklenen telefonun en güncel Bluetooth protokolü olan Bluetooth 5.1 özellikli S Pen'e ev sahipliği yapacağı biliniyor. Ayrıca 3.5 mm kulaklık girişinin de Galaxy Note 10 Lite'da yer alacağı biliniyor.

    One UI 2.0 giydirilmiş Android 10 işletim sistemiyle kutudan çıkması beklenen telefonun 670 Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor. Kırmızı, siyah ve ay tozu girisi renk seçenekleriyle ortaya çıkan Galaxy Note 10 Lite modelinin tüm tasarım detaylarını ortaya koyan resmi basın görsellerine aşağıdaki galerimizden ulaşabilirsiniz. 



    https://winfuture.de/news,113052.html Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    tplon 2 sa.
    Çinlilerin Apple'ı taklit edip hem direkt olarak herkesin olumlu bakmasını sağlamaya çalışmasına hem de böylece ar-ge masraflarını önemli ölçüde azaltıp fiyatı uygun tutarak göz boyamasına alıştım fakat sen Samsung'sun kendine has bir çizgin de var teknoloji olarak da öncülük ediyorsun yani taklit etmeyip kendin bir şeyler üretiyorsun böyle toplara girmenin ne anlamı var. iPhone'un kamera tasarımı çok mu şahane veya fotoğraf ve video çekimine teknik olarak o dizilimin bir katkısı mı var niye taklit ediyorsun. Ayrıca s9/note 9 işlemcisiyle vs cihaz çıkaracağına note 9'da indirime git üretime ve satışa devam et ama yok öyle yaparsa 2 yıldan fazla güncelleme vermesi gerekecek onun yerine birbirinin kopyası cihazlar çıkaralım 2 yılda da yazılım desteğini bitirelim diyorsun. Açıkçası bu cihaz tamamen israf, lite veya ekonomik versiyon nasıl isimlendirilecekse artık, s10e gibi olur güçten kısılmaz ama ekstra donanımlardan kırpılır. Note 10un da ekonomik versiyonu olacaksa bu şekilde olmalıydı ve 670 euro uçuk bir fiyat, üretim maliyeti kısmında s9 çipsetiyle s10 çipseti arasında dağlar kadar fark varmış gibi s9 çipseti koymayı biliyorsun ama maşallah fiyat da donanımdan daha dolu.

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    smart1978 2 sa.
    Alttaki cerceveyi yukariya alip kamerayi da oraa koysalardi. S-Pen kalemli bir ekranda delikli olmasi MANTIK DISIDIR ...

    Islemcisi de S9 ile ayni olacak. Performans olarak ta acaba Note9 ile ayni olacak mi malum kasa tasarimi ic isi tahliye duzenegi umarim sofistike gunceldir ki farkliligiyla da performansta denkligi belli olsun.

    Kimse eskimis donanimlara bir daha para vermez... Sirf ekrani delikli diye albenisi de yoktur.. Kamerasi icin odaklanan zaten S-pen de olsun demez kanimca ... Kamera odakli rakipleri bol gucluler de ...
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    Togrul99 2 sa.
    Ben anlamıyorum arkadaş. Bu android firmaları Apple birşey yapmasa, yapmayacaklar mı? Madem bunu yapacaktın, niye Apple'ı bekliyorsun? Neden kendi ellerinizle Apple'ı herşeye yön veren bir şirkete çeviriyorsunuz? Yetti be!!! Her yer ya iPhone kopyası yada bir birinin kopyası telefonla doldu taştı. Markalarını silelim kim nereden bilecek hangisi hangi firmanın? Özel ilgi duymayan kimse kolay kolay ayırt edemez.
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    mhrUca 3 sa.
    Türkiyede fiyatlar hemen hemen ayni olcak lıte pek satilmaz trde
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