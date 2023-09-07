Samsung Galaxy Note 10 serisine elveda

Samsung Galaxy Note 10 veda sahnesinde
Gerek firmaların yeterli kaynak ayırmak istememesi gerekse eskiyen donanımlar nedeniyle telefonlara belirli bir süre sonra güncelleme desteğini kestiğini görüyoruz. Samsung Galaxy Note 10 serisi de buna dahil oldu.
2019 yılında piyasaya çıkan Samsung Galaxy Note 10 ve Samsung Galaxy Note 10 Plus modelleri Android 9 ile gelmişti. 3 yıl güncelleme ve 4 yıl güvenlik güncellemesi garantisi olan cihazların ömrü tamamlandı.
Bu haftadan itibaren Samsung Galaxy Note 10 serisi hiçbir güncelleme almayacak. Bu da yeni güvenlik risklerine karşı savunmasız olacağı anlamına geliyor. Yine de bu seri uzun bir süre daha kullanıcıyı idare edebilecek donanıma sahip. Sadece Samsung Galaxy Note 10 Lite modeli 2020 yılında çıktığı için halen güvenlik güncellemesi alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.