Samsung Galaxy Note 10 serisine elveda

Tam Boyutta Gör Günümüzde akıllı telefon üreticileri ürünlerine 5 yıla kadar güncelleme desteği sözü veriyor ancak bundan yıllar önce bu süre daha azdı. 2 veya 3 yıllık güncelleme desteği olan telefonların yavaş yavaş ömrü tamamlanmaya başladı.

Samsung Galaxy Note 10 veda sahnesinde

Gerek firmaların yeterli kaynak ayırmak istememesi gerekse eskiyen donanımlar nedeniyle telefonlara belirli bir süre sonra güncelleme desteğini kestiğini görüyoruz. Samsung Galaxy Note 10 serisi de buna dahil oldu.

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2019 yılında piyasaya çıkan Samsung Galaxy Note 10 ve Samsung Galaxy Note 10 Plus modelleri Android 9 ile gelmişti. 3 yıl güncelleme ve 4 yıl güvenlik güncellemesi garantisi olan cihazların ömrü tamamlandı.

Bu haftadan itibaren Samsung Galaxy Note 10 serisi hiçbir güncelleme almayacak. Bu da yeni güvenlik risklerine karşı savunmasız olacağı anlamına geliyor. Yine de bu seri uzun bir süre daha kullanıcıyı idare edebilecek donanıma sahip. Sadece Samsung Galaxy Note 10 Lite modeli 2020 yılında çıktığı için halen güvenlik güncellemesi alıyor.

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