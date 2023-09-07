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    Samsung Galaxy Note 10 serisine elveda

    Samsung Galaxy Note 10 serisi dört yılı doldurduğu için artık herhangi bir yazılım güncellemesi alamayacak. Samsung bu önemli seriye yazılım desteğini kesiyor.  
    Samsung Galaxy Note 10 Tam Boyutta Gör
    Günümüzde akıllı telefon üreticileri ürünlerine 5 yıla kadar güncelleme desteği sözü veriyor ancak bundan yıllar önce bu süre daha azdı. 2 veya 3 yıllık güncelleme desteği olan telefonların yavaş yavaş ömrü tamamlanmaya başladı.

    Samsung Galaxy Note 10 veda sahnesinde

    Gerek firmaların yeterli kaynak ayırmak istememesi gerekse eskiyen donanımlar nedeniyle telefonlara belirli bir süre sonra güncelleme desteğini kestiğini görüyoruz. Samsung Galaxy Note 10 serisi de buna dahil oldu.

    2019 yılında piyasaya çıkan Samsung Galaxy Note 10 ve Samsung Galaxy Note 10 Plus modelleri Android 9 ile gelmişti. 3 yıl güncelleme ve 4 yıl güvenlik güncellemesi garantisi olan cihazların ömrü tamamlandı.

    Bu haftadan itibaren Samsung Galaxy Note 10 serisi hiçbir güncelleme almayacak. Bu da yeni güvenlik risklerine karşı savunmasız olacağı anlamına geliyor. Yine de bu seri uzun bir süre daha kullanıcıyı idare edebilecek donanıma sahip. Sadece Samsung Galaxy Note 10 Lite modeli 2020 yılında çıktığı için halen güvenlik güncellemesi alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 1 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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