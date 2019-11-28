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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Note 10 Lite'ın Geekbench sonuçları ortaya çıktı

    Ağustos ayında Galaxy Note 10'u piyasaya süren Samsung şimdi de cihazın daha ucuz bir versiyonunu çıkarmaya hazırlanıyor. Galaxy Note 10 Lite bu kez Geekbench veritabanında ortaya çıktı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy Note 10 Lite'ın Geekbench sonuçları ortaya çıktı
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    Geekbench veritabanında, Exynos 9810 yonga seti ile güçlendirilmiş Samsung Galaxy Note 10 Lite'ın test sonuçları ortaya çıktı. Merakla beklenen telefon 667 tek çekirdek, 2.030 çoklu çekirdek puanı elde etmiş durumda.

    Ayrıca Bkz. "Ucuz Note 10'un ismi belli oldu: Galaxy Note 10 Lite"

    Performans testlerine konuk olan cihazın 6 GB RAM'e sahip olduğunu görüyoruz. Kutudan Android 10 tabanlı One UI 2.0 arayüzü ile çıkacak Galaxy Note 10 Lite son dönemde sıklıkla gündeme geliyor.

    Samsung Galaxy Note 10 Lite'ın Geekbench sonuçları ortaya çıktı
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    Çıkış tarihi yakın

    Galaxy Note10 Lite'ın beklenildiği gibi bir S-Pen kalemi de olacak. Aksesuar kısa bir süre önce Amerikan Federal İletişim Kurulu (FCC) veritabanında listelendi. Yani bu da akıllı telefonun çok kısa bir süre içerisinde resmiyet kazanacağını gösteriyor.



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    Lumibrite 53 dk.
    Exynos 9810, bir önceki nesil "9 serisinde" kullanılan bir işlemci.



    Note 9'un hâlâ "7000-7500 TL" civarına satıldığını düşünürsek, bu model ne kadar daha ucuz olacak?


    epey.com/...
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    interwap 1 sa.
    Bu testte bir şey var.
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    cesaret84 2 sa.
    lg q stylus + a rakip çıkardı şimdi bu?
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    borukuzen 2 sa.
    Ne oldu da Samsung ucuz bir Note çıkarma ihtiyacı duydu?

    Acaba yolunda gitmeyen bir şeyler mi var?



    Ucuz Note satmak yerine fiyatları düşürseler daha yerinde bi karar olmaz mı?



    Samsung aklını başına almazsa gelecekte çok daha büyük sorunlar yaşayabilir.
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