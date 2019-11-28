Samsung Galaxy Note 10 Lite'ın Geekbench sonuçları ortaya çıktı

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Geekbench veritabanında, Exynos 9810 yonga seti ile güçlendirilmiş Samsung Galaxy Note 10 Lite'ın test sonuçları ortaya çıktı. Merakla beklenen telefon 667 tek çekirdek, 2.030 çoklu çekirdek puanı elde etmiş durumda.

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Performans testlerine konuk olan cihazın 6 GB RAM'e sahip olduğunu görüyoruz. Kutudan Android 10 tabanlı One UI 2.0 arayüzü ile çıkacak Galaxy Note 10 Lite son dönemde sıklıkla gündeme geliyor.

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Çıkış tarihi yakın

Galaxy Note10 Lite'ın beklenildiği gibi bir S-Pen kalemi de olacak. Aksesuar kısa bir süre önce Amerikan Federal İletişim Kurulu (FCC) veritabanında listelendi. Yani bu da akıllı telefonun çok kısa bir süre içerisinde resmiyet kazanacağını gösteriyor.