Ucuz Note 10'un ismi belli oldu: Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 10 sahibi olmak istiyor ancak bütçeniz buna el vermiyorsa sizin için bazı iyi haberlerimiz var. Samsung geçtiğimiz Ağustos ayında piyasaya sürdüğü amiral gemisi telefonun daha uygun fiyatlı bir versiyonunu çıkarmaya hazırlanıyor. Cihaz Avrupa'da da satışa sunulacak.

Ayrıca Bkz.

"Gravity Industries, uçan giysisine silah ekledi"

Sammobile adlı internet sitesinin haberine göre bütçe dostu yeni model "Galaxy Note 10 Lite" olarak adlandırılacak. Güney Koreli teknoloji devi 2014 yılında da "Galaxy Note 3 Neo" modelini satışa sunmuştu. Yani şirket bunu ilk kez yapmıyor.

İki renk seçeneği olacak

Zorlu rekabete sahne olan orta sınıf akıllı telefon pazarında büyük bir çekişme söz konusu. Samsung'un da pastadan pay kapmak adına uyguladığı bu strateji son derece mantıklı görünüyor. Akıllı telefonun fiyatı hakkında hiçbir bilgi yok. Galaxy Note 10 şu anda Türkiye'de 9.899 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Çıkış tarihini henüz bilemesek de Lite versiyonun siyah ve kırmızı olmak üzere iki renkte sunulacağı söyleniyor. Tasarım olarak çok büyük bir farklılıklar beklenmiyor ancak kesinlikle işlemci tarafında maliyeti düşürecek önemli bir değişiklik olacak. Ayrıca kamera konfigürasyonu ve depolama alanında da kırpmalar söz konusu olabilir.

https://www.sammobile.com/news/exclusive-galaxy-note-10-lite-samsungs-affordable-galaxy-note/