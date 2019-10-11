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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ucuz Note 10'un ismi belli oldu: Galaxy Note 10 Lite

    Ağustos ayında Galaxy Note 10'u piyasaya süren Samsung şimdi de cihazın özellikleri kırpılmış daha ucuz bir versiyonunu çıkarmaya hazırlanıyor. Uygun fiyatlı modelin adı Galaxy Note 10 Lite olacak.
    43 dk. (Son Güncelleme: 12 dk.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Galaxy Note 10 sahibi olmak istiyor ancak bütçeniz buna el vermiyorsa sizin için bazı iyi haberlerimiz var. Samsung geçtiğimiz Ağustos ayında piyasaya sürdüğü amiral gemisi telefonun daha uygun fiyatlı bir versiyonunu çıkarmaya hazırlanıyor. Cihaz Avrupa'da da satışa sunulacak.
    Ayrıca Bkz. "Gravity Industries, uçan giysisine silah ekledi"
    Sammobile adlı internet sitesinin haberine göre bütçe dostu yeni model "Galaxy Note 10 Lite" olarak adlandırılacak. Güney Koreli teknoloji devi 2014 yılında da "Galaxy Note 3 Neo" modelini satışa sunmuştu. Yani şirket bunu ilk kez yapmıyor.

    İki renk seçeneği olacak

    Zorlu rekabete sahne olan orta sınıf akıllı telefon pazarında büyük bir çekişme söz konusu. Samsung'un da pastadan pay kapmak adına uyguladığı bu strateji son derece mantıklı görünüyor. Akıllı telefonun fiyatı hakkında hiçbir bilgi yok. Galaxy Note 10 şu anda Türkiye'de 9.899 TL fiyat etiketiyle satılıyor.
    Çıkış tarihini henüz bilemesek de Lite versiyonun siyah ve kırmızı olmak üzere iki renkte sunulacağı söyleniyor. Tasarım olarak çok büyük bir farklılıklar beklenmiyor ancak kesinlikle işlemci tarafında maliyeti düşürecek önemli bir değişiklik olacak. Ayrıca kamera konfigürasyonu ve depolama alanında da kırpmalar söz konusu olabilir.


    https://www.sammobile.com/news/exclusive-galaxy-note-10-lite-samsungs-affordable-galaxy-note/ Yorum Yaz
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    smart1978 11 dk.
    Samsung daha guclu kamera ve islemcisi ile gelecegine tersine dusuk donanimli bir modelo Note serisine LAYIK gormesi tam bir aymazliktir! ...
    Fiyati da zaten BALON ... Note10+ ve Note10 her ikisi ar-ge si cok ta ciddi bir yatirimi da yokken nedir bu asiri maliyet te yok ikenki fiyatlandirmalar?!
    Millet gider Iphone 11 alir. Hatta Pro lara da bakar ... Fiyat bandi belli cok ta dramatik 2-3 bin TL Turkiye resmi fiyati filan da olmayacaktir ...
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    barabarabarbara 16 dk.
    Bu Samsung bırak parası olan Note 10 alsın olmayan A serisi alsın, illa Lite versiyon çıkarıp serinin prestijini düşüreceksin
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    Galatas4ray 26 dk.
    Lite çıkarmalarına gerek yokki zaten en üst seviyedeki telefonları 6 ayda yarı fiyatına düşüyor
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    ramis78 29 dk.
    6500 olsa bile millet gider iphone 11 alır. Bu telefon piyasına göre iphone 11 satacaktır. Ne de olsa şekilci milletiz vesselam :)
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    Darknesia 31 dk.
    Note 3 Neo peynir ekmek gibi satılmıştı zamanında ancak şuan ki ekonomik durumda aynı performansı beklemek zor. Ne kadar uygun fiyata çıkacağına da bağlı tabi her şey. Bekleyelim görelim.
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    murdocklawless 31 dk.
    lite mı? vaaay çok yaratıcı gerçekten.
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    frknaknc 32 dk.
    Ucuz dediğiniz telefon 5000 TL den aşağı olmaz
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    napolyon94 32 dk.
    Note 3 neo kullandim 4 sene, harika bir cihazdi. Keşke devam etseydi derken geliyor tekrardan :)
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