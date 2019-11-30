Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Note 10 yeni bir Android 10 betasıyla büyük hata düzeltmelerine sahip oldu

    Samsung'un daha pahalı ve daha yeni amiral gemisi modellerinden Note10 ve Note10+, henüz Android 10 güncellemesi almadı. Firmanın Galaxy S10 serisi ise sürümün tadını çıkarıyor.
    1 sa.
    368
    9
    1
    Cep Telefonları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Samsung Galaxy Note 10 yeni bir Android 10 betasıyla büyük hata düzeltmelerine sahip oldu
    Tam Boyutta Gör

    Samsung Android 10 güncellemesinin stabil sürümünü Galaxy S10 serisi için yayınlamış olsa da 2019 yılı amiral gemilerinden Note 10 ve Note 10+ hâlâ beta sürümünde. Bugün Samsung tarafından yayınlanan yeni bir güncelleme ile iki model de çok sayıda hata düzeltmesine sahip oldu. Güncelleme ayrıca Aralık 2019 güvenlik paketini de getirdi.

    Samsung Galaxy Note 10 yeni bir Android 10 betasıyla büyük hata düzeltmelerine sahip oldu

    Yeni yazılım, N97*FXXU1ZSKN kod numarasıyla sunuldu ve dünya saati, AOD, Bluetooth, SD kart okuma gibi noktalardaki hataları düzeltiyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung QLED ekranlarda arka aydınlatma tarihe karışabilir"

    Şimdilik Hindistan’da dağıtıldığı bilinen güncelleme, ayarlar uygulaması ile sunuluyor. Beta programına kayıt olan kullanıcılar da kısa sürede muhtemelen güncellemeyi alacaktır.



    https://www.sammobile.com/news/samsung-galaxy-note-10-finally-gets-a-new-android-10-beta-update/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Galatas4ray 56 dk.
    Şu samsungun böyle aptalca güncelleme politikası var.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 9 dk. Huawei'ye göre en güvenli işletim sistemi, kendi geliştirdiği HarmonyOS 1 sa. Huawei P40 Pro, 8 kamera ile gelebilir 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Samsung Galaxy Note 10 yeni bir Android 10 betasıyla büyük hata düzeltmelerine sahip oldu Sonraki TikTok, Uygur Türkleriyle ilgili videoyu önce kaldırdı sonra özür diledi 2 sa. Haftaya A101 marketlerde ilk kez Honor 8C var 3 sa. Scythe giriş seviyesi işlemci soğutucusu SCY-920S’i duyurdu 3 sa. Google Play mağazasında Kara Cuma indirimleri 4 sa. Samsung QLED ekranlarda arka aydınlatma tarihe karışabilir 4 sa. AMD Radeon RX 5500 ekran kartı 12 Aralık tarihinde piyasada olacak 5 sa. AMD Ryzen Threadripper 3970X tüm çekirdekleriyle 5.75 GHz’e hız aşırtıldı 5 sa. Apple, yeni iPhone’ların kutusuna AirPods’u dahil etmeyi düşünüyor 6 sa. Deniz altı fiber optik kablolarla deprem tespiti yapıldı 6 sa. Redmi K30’dan yeni görüntüler geldi 7 sa. Amazon sunucuları ARM tabanlı daha hızlı çipsetler ile yenilenecek 18 sa. Realme, Oppo'dan ayrılabilir 18 sa. Kablosuzda kablolu hızı! "TP-Link Archer AX6000 incelemesi" 19 sa. Çin'in yeni nesil 'yapay güneşi' tamamlandı "Sınırsız enerjiye doğru" 19 sa. Honor V30, Google uygulama ve servislerinden yoksun şekilde çıkacak 20 sa. Firefox, aygıt bilgilerini içeren dijital parmak izi verilerini, varsayılan olarak engelleyecek 20 sa. Yerli mühendislik şirketi simülatör üretiyor | Sanlab nasıl kuruldu? 20 sa. Intel üretimin bir kısmını Samsung’a kaydıracak 21 sa. Tesla Cybertruck ilk kez trafikte görüntülendi 21 sa. Yeni alt seviye Galaxy A telefonlar 128GB depolama seçeneği sunacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    EKONOMİK YAŞAMAK (LİFE HACK TADINDA)
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim