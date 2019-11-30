Samsung Galaxy Note 10 yeni bir Android 10 betasıyla büyük hata düzeltmelerine sahip oldu

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Samsung Android 10 güncellemesinin stabil sürümünü Galaxy S10 serisi için yayınlamış olsa da 2019 yılı amiral gemilerinden Note 10 ve Note 10+ hâlâ beta sürümünde. Bugün Samsung tarafından yayınlanan yeni bir güncelleme ile iki model de çok sayıda hata düzeltmesine sahip oldu. Güncelleme ayrıca Aralık 2019 güvenlik paketini de getirdi.

Yeni yazılım, N97*FXXU1ZSKN kod numarasıyla sunuldu ve dünya saati, AOD, Bluetooth, SD kart okuma gibi noktalardaki hataları düzeltiyor.

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Şimdilik Hindistan’da dağıtıldığı bilinen güncelleme, ayarlar uygulaması ile sunuluyor. Beta programına kayıt olan kullanıcılar da kısa sürede muhtemelen güncellemeyi alacaktır.

https://www.sammobile.com/news/samsung-galaxy-note-10-finally-gets-a-new-android-10-beta-update/