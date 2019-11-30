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    Samsung QLED ekranlarda arka aydınlatma tarihe karışabilir

    Kendinden aydınlatmalı OLED ekranlardaki teknolojik avantajları QLED ekranlarında sunmak isteyen Samsung yeni çalışmasında arka aydınlatmaya olan ihtiyacı ortadan kaldırdı.
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    Haber Editörü
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    Samsung QLED ekranlarda arka aydınlatma tarihe karışabilir
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    Yüksek maliyetli OLED ekranları yaygınlaştırmak yerine daha düşük maliyetli QLED adı verdiği kuantum noktalı LED ekranlara yönelen Samsung bugüne kadar önemli mesafeler kat etti. Şimdi ise arka aydınlatmayı kaldırmayı planlıyor.

    QLED nedir?

    OLED ekranlar, bilindiği üzere organik LED’ler sayesinde arka aydınlatmaya ihtiyaç olmadan daha canlı ve parlak renkler sunabiliyor. Ayrıca enerji tüketimi de önemli miktarda düşüyor. Bununla birlikte, organik materyalin uygulanması aşaması halen maliyetli ve bu da OLED televizyonların fiyatlarının çok yüksek bir seviyede takılmasına neden oluyor.

    QLED tabiri, Quantum Dot LED açılımını kapsıyor ve OLED’den sonraki yeni nesil ekran teknolojisi olarak gösteriliyor. Kuantum noktaları, boyutları 2 ila 10 nanometre arasında değişen küçük yarı iletken kristaller. Başka bir deyişle saç telinin kalınlığının on binde biri kadar.

    Ayrıca Bkz. "Intel üretimin bir kısmını Samsung’a kaydıracak"

    Kuantum noktaları, boyutlarına göre farklı renkler üretebiliyor. Ayrıca inorganik olduğu için maliyetleri düşük, en canlı renklere sahip ve renk dengesi en üst seviyede. Her piksel için renklerin yeniden üretimi daha iyi ve bu sayede HDR teknolojilerinin uygulanmasında büyük avantaj sağlıyor.

    Samsung QLED ekranlarda arka aydınlatma tarihe karışabilir
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    Samsung QLED ekranlarda arka aydınlatma tarihe karışabilir
    Tam Boyutta Gör

    Samsung’un QLED ekranlardaki yeni çalışmaları arka aydınlatmayı tamamen kaldırarak OLED ekranlara daha fazla benzemesini sağlamak. Bilindiği üzere organik aydınlatmalı LED teknolojisi LG tarafından patentli ve Samsung bunu kullanamıyor. Bu yüzden de kuantum kristalleri üzerinden yürüyor.

    Samsung araştırmacılarının indiyum fosfid diyot materyalleri sayesinde kendinden ışık yayabilen kuantum kristalleri elde ettiği ifade ediliyor. Ekip çalışmalarını Nature dergisinde yayınlamış. Rapora göre kendinden aydınlatmalı QLED ekranlar normal QLED ekranlara göre yüzde 21.4 daha verimli ve kullanım ömrünü 1 milyon saat daha uzatıyor.

    QLED konusunda 170 civarında patent sahibi olan Samsung çalışmalarını daha da yoğunlaştırmayı planlıyor. Şimdilik arka aydınlatmasız QLED ekranlar ne zaman hayata geçecek tam olarak bilinmiyor.



    https://www.guru3d.com/news-story/samsung-researchers-found-a-way-for-qled-technology-to-not-use-backlights.html Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    khytr89 3 sa.
    Geçen forumdaki gencin biri brazzers izlerken logosu kalmıştı diye üzüntü içindeydi, oled tv den soğumuştuk, demek ki Samsung yetkilileri harekete geçmiş. Tebrikler Samsung
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