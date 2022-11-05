4 yaşına girecek Samsung Galaxy S10'a büyük güncelleme

Tam Boyutta Gör Samsung, Şubat 2019’da tanıttığı Galaxy S10 serisi için hâlâ destek veriyor. Mart ayında One UI 4.1’e güncellenen S10 serisi için her ay güvenlik yaması yayınlanıyor. Şimdi, telefonların genel kararlılığını artıran büyük bir güncelleme geldi.

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Yeni güncelleme neler sunuyor?

Galaxy S10, Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10e için G97*FXXUGHVJ5 güncellemesi 1GB boyutunda ve Ekim ayı güvenlik yamasını içeriyor. Güncelleme notlarına göre, kamera uygulaması daha stabil hale getirildi, Bluetooth bağlantısı da iyileştirildi. Ayrıca telefonun genel kararlılığı ve güvenliği iyileştirildi. Güncellemenin Avrupa modelleri için olduğunu belirtelim.

Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, İngiltere, İsviçre gibi belli başlı ülkelerde çıkış yapan Galaxy S10 5G modeli için de güncellemenin yayınlandığı bildirildi. Galaxy S10 serisi, Android 10 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini almayacak; bu açıdan, mevcut kullanıcı deneyimini iyileştiren güncellemelerin yayınlanması ve desteğin hâlâ kesilmemiş olmaması güzel.

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