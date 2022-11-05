4 yaşına girecek Samsung Galaxy S10'a büyük güncelleme

Yeni güncelleme neler sunuyor?
Galaxy S10, Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10e için G97*FXXUGHVJ5 güncellemesi 1GB boyutunda ve Ekim ayı güvenlik yamasını içeriyor. Güncelleme notlarına göre, kamera uygulaması daha stabil hale getirildi, Bluetooth bağlantısı da iyileştirildi. Ayrıca telefonun genel kararlılığı ve güvenliği iyileştirildi. Güncellemenin Avrupa modelleri için olduğunu belirtelim.
Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, İngiltere, İsviçre gibi belli başlı ülkelerde çıkış yapan Galaxy S10 5G modeli için de güncellemenin yayınlandığı bildirildi. Galaxy S10 serisi, Android 10 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini almayacak; bu açıdan, mevcut kullanıcı deneyimini iyileştiren güncellemelerin yayınlanması ve desteğin hâlâ kesilmemiş olmaması güzel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence