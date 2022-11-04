Samsung, Galaxy S23'ün pil ömrü için kolları sıvadı!

Tam Boyutta Gör Merakla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S23 serisinin bu yıl sona ermeden tanıtılması bekleniyor. Bilindiği üzere yaklaşan Galaxy S23 ve S23+ modelleri daha yüksek bir pil kapasitesi ile donatılacak. Şimdi de yeni paylaşılan sızıntılar, şirketin pil ömrünü arttırmak için farklı yöntemler üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı.

Galaxy S23 Ultra'ya Işık Modu geliyor

Yakın zamanlı sızıntılara göre, Galaxy S23'ün 3,900mAh, Galaxy S23 Plus'ın 4,700mAh, Galaxy S23 Ultra'nın ise 5,000mAh pil kapasitesine sahip olması bekleniyor. Bu rakamlar Galaxy S22 serisine kıyasla iki modelde de 200mAh’lık bir artışa işaret ederken, Ultra modelinde herhangi bir değişiklik yaşanmayacağını gösteriyor.

Bildirilenlere göre Samsung, Galaxy Z Fold 4 ile tanıtılan ve pil ömrünün arttırılmasını sağlayan Işık Modu’nu Galaxy S23 Ultra'ya getirmeyi planlıyor. Ice Universe'e göre daha iyi bir pil ömrü için işlemcinin saat hızlarını düşüren yeni mod, güç tüketiminin önemli ölçüde azaltılmasını sağlarken performansta önemli bir değişime sebep olmayacak.

Samsung Galaxy S23 Plus, performans testinde görüntülendi 1 gün önce eklendi

Ayrıca paylaşılan bilgiler arasında, Işık Modu'nun Game Booster ayarları üzerinden kontrol edilebileceği ve oyun performansını etkilemeyeceği yer alıyor. Yeni modun Galaxy S23 Ultra haricinde diğer modellere gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

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