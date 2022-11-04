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    Samsung, Galaxy S23'ün pil ömrü için kolları sıvadı!

    Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S23 Ultra, Galaxy Z Fold 4 modelinde kullanılan Işık Modu ile gelebilir. Yeni mod, işlemci saat hızlarında ufak bir düşüşle pil ömrünün arttırılmasını sağlayacak.
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    Samsung, Galaxy S23'ün pil ömrü için kolları sıvadı! Tam Boyutta Gör
    Merakla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S23 serisinin bu yıl sona ermeden tanıtılması bekleniyor. Bilindiği üzere yaklaşan Galaxy S23 ve S23+ modelleri daha yüksek bir pil kapasitesi ile donatılacak. Şimdi de yeni paylaşılan sızıntılar, şirketin pil ömrünü arttırmak için farklı yöntemler üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı. 

    Galaxy S23 Ultra'ya Işık Modu geliyor

    Yakın zamanlı sızıntılara göre, Galaxy S23'ün 3,900mAh, Galaxy S23 Plus'ın 4,700mAh, Galaxy S23 Ultra'nın ise 5,000mAh pil kapasitesine sahip olması bekleniyor. Bu rakamlar Galaxy S22 serisine kıyasla iki modelde de 200mAh’lık bir artışa işaret ederken, Ultra modelinde herhangi bir değişiklik yaşanmayacağını gösteriyor.

    Bildirilenlere göre Samsung, Galaxy Z Fold 4 ile tanıtılan ve pil ömrünün arttırılmasını sağlayan Işık Modu’nu Galaxy S23 Ultra'ya getirmeyi planlıyor. Ice Universe'e göre daha iyi bir pil ömrü için işlemcinin saat hızlarını düşüren yeni mod, güç tüketiminin önemli ölçüde azaltılmasını sağlarken performansta önemli bir değişime sebep olmayacak.

    Ayrıca paylaşılan bilgiler arasında, Işık Modu'nun Game Booster ayarları üzerinden kontrol edilebileceği ve oyun performansını etkilemeyeceği yer alıyor. Yeni modun Galaxy S23 Ultra haricinde diğer modellere gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor. 

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 8 saat önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 23 saat önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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