Samsung, Galaxy S23'ün pil ömrü için kolları sıvadı!

Galaxy S23 Ultra'ya Işık Modu geliyor
Yakın zamanlı sızıntılara göre, Galaxy S23'ün 3,900mAh, Galaxy S23 Plus'ın 4,700mAh, Galaxy S23 Ultra'nın ise 5,000mAh pil kapasitesine sahip olması bekleniyor. Bu rakamlar Galaxy S22 serisine kıyasla iki modelde de 200mAh’lık bir artışa işaret ederken, Ultra modelinde herhangi bir değişiklik yaşanmayacağını gösteriyor.
Bildirilenlere göre Samsung, Galaxy Z Fold 4 ile tanıtılan ve pil ömrünün arttırılmasını sağlayan Işık Modu’nu Galaxy S23 Ultra'ya getirmeyi planlıyor. Ice Universe'e göre daha iyi bir pil ömrü için işlemcinin saat hızlarını düşüren yeni mod, güç tüketiminin önemli ölçüde azaltılmasını sağlarken performansta önemli bir değişime sebep olmayacak.
Ayrıca paylaşılan bilgiler arasında, Işık Modu'nun Game Booster ayarları üzerinden kontrol edilebileceği ve oyun performansını etkilemeyeceği yer alıyor. Yeni modun Galaxy S23 Ultra haricinde diğer modellere gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence