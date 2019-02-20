Samsung Galaxy S10 tanıtıldı: Yeni S10 serisi hakkında her şey!

İçinde bulunduğumuz senenin en çok beklenilen akıllı telefonu Samsung Galaxy S10 az önce gerçekleşen etkinlik ile birlikte tanıtıldı. Galaxy S10 modeline Galaxy S10+ ve Galaxy S10e eşlik ediyor. Tasarımsal anlamda geçmiş modelleriyle büyük beğeni toplayan Galaxy S ailesi, bu sene çıtayı daha yükseğe çıkarıyor. Üç modele de Samsung tarafından Infinity O olarak isimlendirilen ‘nokta’ çentik tasarımı hakim. Ayrıca üst ve alt çerçevelerin inceltilmesiyle birlikte ekran/kasa oranı bakımdan agresif bir tasarım elde edildi. Arka bölüme baktığımızda parmak izi sensörünün kaldırılması ve üçüncü kameranın eklenmesi gibi değişimler bizleri karşılıyor. Galaxy S10 ailesi, şık tasarımın yanında donanımsal olarak da çarpıcı özellikleri sahip.

Samsung Galaxy S10+ özellikleri

Samsung Galaxy S10+, serinin en dolu modeli olarak tanıtıldı. 6.4 inç botunda ekran, çift ön kamera, 4100 mAh batarya, 12 GB RAM ve 1 TB dahili depolama ile ailenin diğer üyelerine karşı üstünlük kurmayı başarıyor.

Galaxy S10+ özellikle kamera konusunda kullanıcıların beğenisini kazanacak. Üç adet arka kamera ve iki adet ön kamera telefonun en dikkat çekici noktası olarak belirtilebilir. Birinci ön kamera 10 MP çözünürlüğe ve f/1.9 diyafram açıklığına sahip. İkinci ön kamera ise 8 MP çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığında sensör ile geliyor. 4K video kayıt yeteneğine sahip ön kamera sayesinde portre modunda video ve fotoğraf çekimi yapılabiliyor. İkili kamera yapısı yüz tanıma teknolojisinin de daha hızlı çalışmasına yardım ediyor. Dual Pixel teknolojisi sayesinde hızlı bir şekilde odaklama yapılıyor. Son olarak sallanmaların ve titremelerin önüne geçilmesi için OIS bulunduğu belirtelim. Tüm bu ön kamera özellikleri Vlog çekimi yapanlar için Galaxy S10+ modelini önemli bir noktaya taşıyor.

Arka kameraların teknik özellikleri ise şu şekilde:

Ana kamera: 12 MP, f/1.5-f2.4 değişken diyafram, 77 derece geniş açı, Dual Pixel, OIS

Telefoto kamera: 12 MP, f/2.4 diyagram, 45 derece, 2X optik yakınlaştırma, OIS

Geniş açılı kamera: 16 MP, f/2.2, 123 derece

Arka kamera paketi özellikle yapay zeka konusunda önemli gelişmelere sahip. 30 farklı sahneyi tespit edip daha hoş fotoğraf çekmenize yardımcı oluyor. Doğru kompozisyon için kullanıcıya tavsiyelerde bulunuyor. Süper ağır çekim modunda gelişmeler yapılmış. Galaxy S9’a kıyasla 2 kat daha uzun süreli süper ağır çekim video kaydı yapmak mümkün.

Performans kısmına bakmak gerekirse Galaxy S10+ gücünü Exynos 9820 yonga setinden alıyor. 8nm mimari ile üretilen Exynos 9820’nin test sonuçlarında özellikle tek çekirdek performası ile Snapdragon 855’i geride bırakmayı başarıyor. iPhone Xs’in Apple A12 Bionic yonga seti ile kıyaslandığında tek çekirdek performansı benzer seviyede olsa da çoklu çekirdek performansında Apple A12 Bionic açık ara daha iyi sonuç veriyor.

Galaxy S10+’ın en pahalı versiyonunda 12 GB RAM ve 1 TB dahili hafıza var. Diğer seçenekler ise şöyle;

8 GB RAM – 128 GB depolama

8 GB RAM – 512 GB depolama

12 GB RAM – 1 TB depolama

QHD+ çözünürlüğündeki Dinamik AMOLED ekran HDR 10+ teknolojisine de yer veriyor. En boy oranı 19:9 olarak belirtildi. Ekranın maksimum parlaklığı ise 800 nit olarak ölçülüyor. Çizilmelere ve kırılmalara karşı dayanıklılık ise Gorilla Glass 6 cam ile sağlanacak. Tüm bu paket IP68 sertifikası ile birlikte suya ve toza karşı dayanıklı bir yapıya sahip. Ayrıca 3.5mm kulaklık girişinin de yerini koruduğunu belirtelim. Hatta Dolby Atmos teknolojisine de yer vermesiyle birlikte Galaxy S10+, müzik tutkunları için ilk tercihlerden birisi olacak.

Galaxy S10+ modelinin en heyecan verici özelliklerinden biri de ekrandan parmak izi okuma teknolojisi ile biyometrik güvenlik sağlaması. Bu parmak izi sensörü emsallerine kıyasla daha geniş bir alanda parmak izinizi tanıyabiliyor.

Galaxy S10+’ın 4100 mAh kapasiteye sahip bataryası 27W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Ayrıca 15W kablosuz şarj ve kablosuz ters şarj özelliklerine sahip. Bahsettiğimiz tüm bu özellikler düşünüldüğünde Galaxy S10+ modelinin kullanıcıların beğenisini kazanacak bir akıllı telefon olduğunu söyleyebiliriz.

Galaxy S10 özellikleri

Galaxy S10, serinin ortanca modeli olarak yer alacak. Göze çarpan ilk nokta Galaxy S10+ modelinden farklı olarak Galaxy S10’da tek ön kamera bulunması oluyor. Haliyle ekran üzerinde kapladığı alan da çok daha küçük.

6.1 inç boyunda ekrana sahip olan Galaxy S10’un, Gorilla Glass 6, Dinamic AMOLED, HDR10+, 800 nit parlaklık gibi özellikleri abisi ile benzerlik gösteriyor. Farklı kısımları ise batarya boyutunun 3400 mAh olması ve 10 MP çözünürlüğünde f/1.9 diyafram açıklığına sahip ön kamera ile gelmesinden ibaret. Bu kamera da 4K video kayıt yeteneği sunuyor.

Galaxy S10’un ise 8 GB RAM – 128 GB depolama ve 8 GB RAM – 512 GB depolama olmak üzere iki farklı seçeneği var. Diğer pek çok özellik Galaxy S10+ ile aynı olduğu için o kısma bakabilirsiniz.

Galaxy S10e özellikleri

Geçtiğimiz seneden farklı olarak bu sene Galaxy S10e isminde uygun fiyatlı yeni bir model de duyuruldu. Bu modelin Apple tarafındaki iPhone XR’ye doğrudan rakip olacak.

Nokta çentik tasarımı korunsa da alt ve üst çerçeveler serinin diğer modellerine göre daha kalın tutulmuş. Ancak rakip firmalara kıyasla yine de kabul edilebilir çerçevelere sahip diyebiliriz.

Galaxy S10e boyut olarak da ailenin en küçük üyesi olacak. 5.8 inç Dinamik AMOLED ekran 438 ppi değerine sahip. Bu değer Galaxy S10 için 550 ppi seviyesindeydi. Ek olarak bu ekrana Gorilla Glass 6 yerine Gorilla Glass 5 eşlik edecek. Ekranın sahip olduğu teknolojiler Galaxy S10 ve S10+ ile aynı.

En önemli fark ise Galaxy S10e’nin ekrandan parmak izi okuma teknolojisi bulundurmaması. Sağ kenardaki güç butonu üzerine parmak izi okuyucu sensör yerleştirilmiş.

Galaxy S10 ve Galaxy S10+ modellerinde gördüğümüz üç arka kameranın Galaxy S10e’de yerini iki kameraya bıraktığını görüyoruz. Ana kamera ve geniş açı kamera korunurken telefoto kamera kaldırılmış.

Samsung Galaxy S10e, 3100 mAh kapasitede batarya ile geliyor. 6 GB RAM – 128 GB depolama ve 8 GB RAM 256 GB depolama seçeneği sunan telefonun diğer pek çok özelliği Galaxy S10 ile birebir aynı.

Galaxy S10 serisi fiyatları

Galaxy S10 serisi hakkında pek çok detayı daha önceki sızıntılarla birlikte öğrenmiştik. En çok merak edilen nokta ise fiyat etiketleriydi. Etkinlik ile birlikte Galaxy S10 ailesinin fiyatlarını da öğrenmiş olduk. Ailenin en küçük üyesi olan Galaxy S10e modelinin 6 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip versiyonu 749 dolar fiyata sahip. Galaxy S10 ise 8 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneğini 899 dolardan kullanıcılara sunacak. Son olarak serinin en dolu üyesi Galaxy S10+, 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile 999 dolar fiyat etiketi ile gelecek.

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Galaxy S10 serisi özellikleri

Galaxy S10+

Ekran: 6.4 inç boyutunda, 1440x3440 (QHD+ ) çözünürlüklü Dinamik AMOLED ekran 550ppi

6.4 inç boyutunda, 1440x3440 (QHD+ ) çözünürlüklü Dinamik AMOLED ekran 550ppi Boyut ve Ağırlık: 157.6 x 74.1 x 7.8mm, 175 gram (Seramik: 198 gram)

157.6 x 74.1 x 7.8mm, 175 gram (Seramik: 198 gram) İşlemci: Exynos 9820 / Snapdragon 855

Exynos 9820 / Snapdragon 855 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Kamera: 12 MP f/1.5-2.4 + 12 MP f/2.4 (telefoto) + 16 MP (geniş açı) arka, 10 MP f/1.9 + 8 MP f/2.2 ön kamera

12 MP f/1.5-2.4 + 12 MP f/2.4 (telefoto) + 16 MP (geniş açı) arka, 10 MP f/1.9 + 8 MP f/2.2 ön kamera Depolama: 128 GB / 512 GB / 1 TB

128 GB / 512 GB / 1 TB Batarya: 4100 mAh

4100 mAh İşletim sistemi: Android 9.0 Pie (One UI)

Android 9.0 Pie (One UI) Diğer: Parmak izi (ekran üzerinden), kablosuz şarj, ters kablosuz şarj, 3.5 mm kulaklık girişi, ön ve arka kamerada OIS, HDR 10+ ekran, IP68 su ve toza karşı dayanıklılık, microSD kart girişi, NFC, Streo hoparlör.

Galaxy S10

Ekran: 6.1 inç boyutunda, 1440x3440 (QHD+ ) çözünürlüklü Dinamik AMOLED ekran 522ppi

6.1 inç boyutunda, 1440x3440 (QHD+ ) çözünürlüklü Dinamik AMOLED ekran 522ppi Boyut ve Ağırlık: 149.9 x 70.4 x 7.8mm, 157 gram



149.9 x 70.4 x 7.8mm, 157 gram İşlemci: Exynos 9820 / Snapdragon 855

Exynos 9820 / Snapdragon 855 RAM: 8 GB

8 GB Kamera: 12 MP f/1.5-2.4 + 12 MP f/2.4 (telefoto) + 16 MP (geniş açı) arka, 10 MP f/1.9 ön kamera

12 MP f/1.5-2.4 + 12 MP f/2.4 (telefoto) + 16 MP (geniş açı) arka, 10 MP f/1.9 ön kamera Depolama: 128 GB / 512 GB

128 GB / 512 GB Batarya: 3400 mAh

3400 mAh İşletim sistemi: Android 9.0 Pie (One UI)

Android 9.0 Pie (One UI) Diğer: Parmak izi (ekran üzerinden), kablosuz şarj, ters kablosuz şarj, 3.5 mm kulaklık girişi, arka kamerada OIS, HDR 10+ ekran, IP68 su ve toza karşı dayanıklılık, microSD kart girişi, NFC, Streo hoparlör.

Galaxy S10e

Ekran: 5.8 inç boyutunda Full HD+ Dinamik AMOLED ekran 438ppi

5.8 inç boyutunda Full HD+ Dinamik AMOLED ekran 438ppi Boyut ve Ağırlık: 142.2 x 69.9 x 7.9mm, 150 gram



142.2 x 69.9 x 7.9mm, 150 gram İşlemci: Exynos 9820 / Snapdragon 855

Exynos 9820 / Snapdragon 855 RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Kamera: 12 MP f/1.5-2.4 + 16 MP (geniş açı) arka, 10 MP f/1.9 ön kamera

12 MP f/1.5-2.4 + 16 MP (geniş açı) arka, 10 MP f/1.9 ön kamera Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Batarya: 3100 mAh

3100 mAh İşletim sistemi: Android 9.0 Pie (One UI)

Android 9.0 Pie (One UI) Diğer: Parmak izi (yan çerçeveden), 3.5 mm kulaklık girişi, arka kamerada OIS, HDR 10+ ekran, IP68 su ve toza karşı dayanıklılık, microSD kart girişi, NFC, Streo hoparlör.

Galaxy S10 ailesi Prizma Siyah, Prizma Yeşil ve Prizma Siyah renk seçeneklerine sahip. Galaxy S10e için ek olarak sarı ve kırmızı renk seçenekleri mevcut. Galaxy S10+ için ise seramik siyah ve seramik beyaz seçenekleri ekstra olarak eklenmiş. Samsung Galaxy S10 için ön siparişler alınmaya başlandı.