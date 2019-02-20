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Samsung Galaxy S10 tanıtıldı: Yeni S10 serisi hakkında her şey!

Samsung Galaxy S10 serisi için heyecanlı bekleyiş an itibariyle sona erdi. Galaxy S10, Galaxy S10+ ve Galaxy S10e modellerinin tüm özellikleri fiyatlarıyla birlikte haberimizde.
2 ay
16,4b
1
31
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Samsung Galaxy S10 tanıtıldı: Yeni S10 serisi hakkında her şey!
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İçinde bulunduğumuz senenin en çok beklenilen akıllı telefonu Samsung Galaxy S10 az önce gerçekleşen etkinlik ile birlikte tanıtıldı. Galaxy S10 modeline Galaxy S10+ ve Galaxy S10e eşlik ediyor. Tasarımsal anlamda geçmiş modelleriyle büyük beğeni toplayan Galaxy S ailesi, bu sene çıtayı daha yükseğe çıkarıyor. Üç modele de Samsung tarafından Infinity O olarak isimlendirilen ‘nokta’ çentik tasarımı hakim. Ayrıca üst ve alt çerçevelerin inceltilmesiyle birlikte ekran/kasa oranı bakımdan agresif bir tasarım elde edildi. Arka bölüme baktığımızda parmak izi sensörünün kaldırılması ve üçüncü kameranın eklenmesi gibi değişimler bizleri karşılıyor. Galaxy S10 ailesi, şık tasarımın yanında donanımsal olarak da çarpıcı özellikleri sahip.

Samsung Galaxy S10+ özellikleri

Samsung Galaxy S10+, serinin en dolu modeli olarak tanıtıldı. 6.4 inç botunda ekran, çift ön kamera, 4100 mAh batarya, 12 GB RAM ve 1 TB dahili depolama ile ailenin diğer üyelerine karşı üstünlük kurmayı başarıyor.

Samsung Galaxy S10 tanıtıldı: Yeni S10 serisi hakkında her şey!
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Galaxy S10+ özellikle kamera konusunda kullanıcıların beğenisini kazanacak. Üç adet arka kamera ve iki adet ön kamera telefonun en dikkat çekici noktası olarak belirtilebilir. Birinci ön kamera 10 MP çözünürlüğe ve f/1.9 diyafram açıklığına sahip. İkinci ön kamera ise 8 MP çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığında sensör ile geliyor. 4K video kayıt yeteneğine sahip ön kamera sayesinde portre modunda video ve fotoğraf çekimi yapılabiliyor. İkili kamera yapısı yüz tanıma teknolojisinin de daha hızlı çalışmasına yardım ediyor. Dual Pixel teknolojisi sayesinde hızlı bir şekilde odaklama yapılıyor. Son olarak sallanmaların ve titremelerin önüne geçilmesi için OIS bulunduğu belirtelim. Tüm bu ön kamera özellikleri Vlog çekimi yapanlar için Galaxy S10+ modelini önemli bir noktaya taşıyor.

Arka kameraların teknik özellikleri ise şu şekilde:

  • Ana kamera: 12 MP, f/1.5-f2.4 değişken diyafram, 77 derece geniş açı, Dual Pixel, OIS
  • Telefoto kamera: 12 MP, f/2.4 diyagram, 45 derece, 2X optik yakınlaştırma, OIS
  • Geniş açılı kamera: 16 MP, f/2.2, 123 derece

Arka kamera paketi özellikle yapay zeka konusunda önemli gelişmelere sahip. 30 farklı sahneyi tespit edip daha hoş fotoğraf çekmenize yardımcı oluyor. Doğru kompozisyon için kullanıcıya tavsiyelerde bulunuyor. Süper ağır çekim modunda gelişmeler yapılmış. Galaxy S9’a kıyasla 2 kat daha uzun süreli süper ağır çekim video kaydı yapmak mümkün.

Performans kısmına bakmak gerekirse Galaxy S10+ gücünü Exynos 9820 yonga setinden alıyor. 8nm mimari ile üretilen Exynos 9820’nin test sonuçlarında özellikle tek çekirdek performası ile Snapdragon 855’i geride bırakmayı başarıyor. iPhone Xs’in Apple A12 Bionic yonga seti ile kıyaslandığında tek çekirdek performansı benzer seviyede olsa da çoklu çekirdek performansında Apple A12 Bionic açık ara daha iyi sonuç veriyor.  

Samsung Galaxy S10 tanıtıldı: Yeni S10 serisi hakkında her şey!
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Galaxy S10+’ın en pahalı versiyonunda 12 GB RAM ve 1 TB dahili hafıza var. Diğer seçenekler ise şöyle;

  • 8 GB RAM – 128 GB depolama
  • 8 GB RAM – 512 GB depolama
  • 12 GB RAM – 1 TB depolama

QHD+ çözünürlüğündeki Dinamik AMOLED ekran HDR 10+ teknolojisine de yer veriyor. En boy oranı 19:9 olarak belirtildi. Ekranın maksimum parlaklığı ise 800 nit olarak ölçülüyor. Çizilmelere ve kırılmalara karşı dayanıklılık ise Gorilla Glass 6 cam ile sağlanacak. Tüm bu paket IP68 sertifikası ile birlikte suya ve toza karşı dayanıklı bir yapıya sahip. Ayrıca 3.5mm kulaklık girişinin de yerini koruduğunu belirtelim. Hatta Dolby Atmos teknolojisine de yer vermesiyle birlikte Galaxy S10+, müzik tutkunları için ilk tercihlerden birisi olacak.

Galaxy S10+ modelinin en heyecan verici özelliklerinden biri de ekrandan parmak izi okuma teknolojisi ile biyometrik güvenlik sağlaması. Bu parmak izi sensörü emsallerine kıyasla daha geniş bir alanda parmak izinizi tanıyabiliyor.

Galaxy S10+’ın 4100 mAh kapasiteye sahip bataryası 27W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Ayrıca 15W kablosuz şarj ve kablosuz ters şarj özelliklerine sahip. Bahsettiğimiz tüm bu özellikler düşünüldüğünde Galaxy S10+ modelinin kullanıcıların beğenisini kazanacak bir akıllı telefon olduğunu söyleyebiliriz.

Galaxy S10 özellikleri

Galaxy S10, serinin ortanca modeli olarak yer alacak. Göze çarpan ilk nokta Galaxy S10+ modelinden farklı olarak Galaxy S10’da tek ön kamera bulunması oluyor. Haliyle ekran üzerinde kapladığı alan da çok daha küçük.

Samsung Galaxy S10 tanıtıldı: Yeni S10 serisi hakkında her şey!
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6.1 inç boyunda ekrana sahip olan Galaxy S10’un, Gorilla Glass 6, Dinamic AMOLED, HDR10+, 800 nit parlaklık gibi özellikleri abisi ile benzerlik gösteriyor. Farklı kısımları ise batarya boyutunun 3400 mAh olması ve 10 MP çözünürlüğünde f/1.9 diyafram açıklığına sahip ön kamera ile gelmesinden ibaret. Bu kamera da 4K video kayıt yeteneği sunuyor.
Samsung Galaxy S10 tanıtıldı: Yeni S10 serisi hakkında her şey!
Tam Boyutta Gör
Galaxy S10’un ise 8 GB RAM – 128 GB depolama ve 8 GB RAM – 512 GB depolama olmak üzere iki farklı seçeneği var. Diğer pek çok özellik Galaxy S10+ ile aynı olduğu için o kısma bakabilirsiniz.

Galaxy S10e özellikleri

Geçtiğimiz seneden farklı olarak bu sene Galaxy S10e isminde uygun fiyatlı yeni bir model de duyuruldu. Bu modelin Apple tarafındaki iPhone XR’ye doğrudan rakip olacak.

Nokta çentik tasarımı korunsa da alt ve üst çerçeveler serinin diğer modellerine göre daha kalın tutulmuş. Ancak rakip firmalara kıyasla yine de kabul edilebilir çerçevelere sahip diyebiliriz. 

Samsung Galaxy S10 tanıtıldı: Yeni S10 serisi hakkında her şey!
Tam Boyutta Gör
Galaxy S10e boyut olarak da ailenin en küçük üyesi olacak. 5.8 inç Dinamik AMOLED ekran 438 ppi değerine sahip. Bu değer Galaxy S10 için 550 ppi seviyesindeydi. Ek olarak bu ekrana Gorilla Glass 6 yerine Gorilla Glass 5 eşlik edecek. Ekranın sahip olduğu teknolojiler Galaxy S10 ve S10+ ile aynı.

En önemli fark ise Galaxy S10e’nin ekrandan parmak izi okuma teknolojisi bulundurmaması. Sağ kenardaki güç butonu üzerine parmak izi okuyucu sensör yerleştirilmiş.

Samsung Galaxy S10 tanıtıldı: Yeni S10 serisi hakkında her şey!
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Galaxy S10 ve Galaxy S10+ modellerinde gördüğümüz üç arka kameranın Galaxy S10e’de yerini iki kameraya bıraktığını görüyoruz. Ana kamera ve geniş açı kamera korunurken telefoto kamera kaldırılmış.

Samsung Galaxy S10e, 3100 mAh kapasitede batarya ile geliyor. 6 GB RAM – 128 GB depolama ve 8 GB RAM 256 GB depolama seçeneği sunan telefonun diğer pek çok özelliği Galaxy S10 ile birebir aynı.

Galaxy S10 serisi fiyatları

Galaxy S10 serisi hakkında pek çok detayı daha önceki sızıntılarla birlikte öğrenmiştik. En çok merak edilen nokta ise fiyat etiketleriydi. Etkinlik ile birlikte Galaxy S10 ailesinin fiyatlarını da öğrenmiş olduk. Ailenin en küçük üyesi olan Galaxy S10e modelinin 6 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip versiyonu 749 dolar fiyata sahip. Galaxy S10 ise 8 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneğini 899 dolardan kullanıcılara sunacak. Son olarak serinin en dolu üyesi Galaxy S10+, 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile 999 dolar fiyat etiketi ile gelecek. 

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S10 serisinin Türkiye fiyatları belli oldu!"
Samsung Galaxy S10 tanıtıldı: Yeni S10 serisi hakkında her şey!
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Galaxy S10 serisi özellikleri

Galaxy S10+ 
  • Ekran: 6.4 inç boyutunda, 1440x3440 (QHD+ ) çözünürlüklü Dinamik AMOLED ekran 550ppi
  • Boyut ve Ağırlık: 157.6 x 74.1 x 7.8mm, 175 gram (Seramik: 198 gram)
  • İşlemci: Exynos 9820 / Snapdragon 855
  • RAM: 8 GB / 12 GB
  • Kamera: 12 MP f/1.5-2.4 + 12 MP f/2.4 (telefoto) + 16 MP (geniş açı) arka, 10 MP f/1.9 + 8 MP f/2.2 ön kamera
  • Depolama: 128 GB / 512 GB / 1 TB
  • Batarya: 4100 mAh
  • İşletim sistemi: Android 9.0 Pie (One UI)
  • Diğer:  Parmak izi (ekran üzerinden), kablosuz şarj, ters kablosuz şarj, 3.5 mm kulaklık girişi, ön ve arka kamerada OIS, HDR 10+ ekran, IP68 su ve toza karşı dayanıklılık, microSD kart girişi, NFC, Streo hoparlör.
Galaxy S10
  • Ekran: 6.1 inç boyutunda, 1440x3440 (QHD+ ) çözünürlüklü Dinamik AMOLED ekran 522ppi
  • Boyut ve Ağırlık: 149.9 x 70.4 x 7.8mm, 157 gram
  • İşlemci: Exynos 9820 / Snapdragon 855
  • RAM: 8 GB
  • Kamera: 12 MP f/1.5-2.4 + 12 MP f/2.4 (telefoto) + 16 MP (geniş açı) arka, 10 MP f/1.9 ön kamera
  • Depolama: 128 GB / 512 GB
  • Batarya: 3400 mAh
  • İşletim sistemi: Android 9.0 Pie (One UI)
  • Diğer:  Parmak izi (ekran üzerinden), kablosuz şarj, ters kablosuz şarj, 3.5 mm kulaklık girişi, arka kamerada OIS, HDR 10+ ekran, IP68 su ve toza karşı dayanıklılık, microSD kart girişi, NFC, Streo hoparlör.
Galaxy S10e
  • Ekran: 5.8 inç boyutunda Full HD+ Dinamik AMOLED ekran 438ppi
  • Boyut ve Ağırlık: 142.2 x 69.9 x 7.9mm, 150 gram
  • İşlemci: Exynos 9820 / Snapdragon 855
  • RAM: 6 GB / 8 GB
  • Kamera: 12 MP f/1.5-2.4 + 16 MP (geniş açı) arka, 10 MP f/1.9 ön kamera
  • Depolama: 128 GB / 256 GB
  • Batarya: 3100 mAh
  • İşletim sistemi: Android 9.0 Pie (One UI)
  • Diğer:  Parmak izi (yan çerçeveden), 3.5 mm kulaklık girişi, arka kamerada OIS, HDR 10+ ekran, IP68 su ve toza karşı dayanıklılık, microSD kart girişi, NFC, Streo hoparlör.
Samsung Galaxy S10 tanıtıldı: Yeni S10 serisi hakkında her şey!
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Galaxy S10 ailesi Prizma Siyah, Prizma Yeşil ve Prizma Siyah renk seçeneklerine sahip. Galaxy S10e için ek olarak sarı ve kırmızı renk seçenekleri mevcut. Galaxy S10+ için ise seramik siyah ve seramik beyaz seçenekleri ekstra olarak eklenmiş. Samsung Galaxy S10 için ön siparişler alınmaya başlandı.

 

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javaprof 2 ay en beğenilen
samsung un çıkardığı açık ara en az heyecan yaratan amiral gemisi.xiomi bile daha çok heyecan yaratıyor telefonda simetri yok bi kere dünyadaki milyonlarca okb
hastasını baştan kaybederek başlamışlar.
samsung un çıkardığı açık ara en az heyecan yaratan amiral gemisi.xiomi bile daha çok heyecan yaratıyor telefonda simetri yok bi kere dünyadaki milyonlarca okb ...
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atkosturanadam 2 ay joven
Samsung Türkiye de çok iyi fiyatlara satılıyor garantili diğer amiral gemilerine oranla yeni s10 seriside eski nesil sayilabilcek mate 20 pro dan daha ucuza geldi daha napsinlar?
Samsung Türkiye de çok iyi fiyatlara satılıyor garantili diğer amiral gemilerine oranla yeni s10 seriside eski nesil sayilabilcek mate 20 pro dan daha ucuza ge...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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borukuzen 2 ay
S10 plus herşeyi ile olmuş fakat s10 ve s10E modellerinin batarya kapasiteleri biraz daha fazla olmalıydı. Örneğin s10 3.700 mah S10E 3400 mah olmasını isterdim. Sonuçta Samsung kendi pilini yapan bir firma.
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InvisibleLord 2 ay
1 TB dahili depolama iyiymiş
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expressimo 2 ay
J7 2016 bile amiral gemisi düzeyinde hissettirirken (s5 ten sonra ilaç gibi geldi) bu tel e neden 6000 vereyim ki ? Pil cimrisisin Samsung. 3500 mah koy baz modele de bari içimize kara kara fikirler düşmesin. 4600 mah da tepe modele isteriz. 4000 de normal e koysan ve bu fiyatları istesen bu kadar yüzümüz düşmezdi. Not: 3.yıl olacak olacak bu telefonu kullanalı ve pili hala muazzam. Sony nin amiral gemisi ben de baya heyecan yarattı açıkçası.
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scorpion20 2 ay
hala severek izliyoruz
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DH Misafiri 2 ay
Çok güzel fiyatı çok abartılı değil tercih edeilebilinir şık elagant ergonomik lüx A1 sekment iPhone’u zorlar hatta geçebilir çünkü fiyatı daha uygun ve tüm özelikleri üst düzeyde
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DH Misafiri 2 ay
Note 10'unda ozellikleri yavas yavas belli olmaya basladi gibi
Bakalim Samsung,Corephotonics'i satin alirsa 25x Optik Zoom ile oyunun kurallari degisir.Periskop kamera ile gelecekmi merakla bekliuoruz
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tugares 2 ay
Çift işlemci konseptini bırakmaları lazım, çok saçma geliyor bana...
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by__metallica 2 ay
Abiler 12 GB RAM ile ne yapıyor bu telefonlar yav? Ben 8 Gb PC de 2k çözünürlükte Battlefield 5 oynuyorum yetiyordu da , 12 GB RAMli telefon ??? Yani virtual machine falan mı kuruyorlar içine ?
3 Yanıt Yanıtla +1
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fizisyen 2 ay by__metallica
Birsey yaptigi yok. milletin ne icin kullandigi ortada. Tr veya avrupa dada ayni durum mevcut. 4 olsa ne 12 olsa ne
Ama Simdi bu telefona 6gb koysa "bu ne ne kadar az" derler. 12 koydu " ne gerek var " diyorlar.
zaten
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CWaRRioR 2 ay by__metallica
Hocam telefon Virtual Machine destekliyor gerçekten. Ubuntu kurup Dex ile (yalnızca hdmi kablo yeterli) kullanabiliyorsunuz. Kurulum işi de Dex uygulamasından yapıldığından neredeyse hiç bilgi/uğraş gerektirmeden hemen kullanıma hazır hale geliyor.
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sniper23 2 ay by__metallica
Samsung DEX ile monitör bağlayıp kullanılabiliyor.
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Angel of the Lord 2 ay
Eğri oturup doğru konuşmak gerek. Fiyat fazla evet ama Xiaomi Mi9 ile bu telefonlara bakınca aradaki farkı görebiliyoruz. Xiaomi'yi ben de seviyorum hatta ilgi duyuyorum ama Mi8 ile Mi9 arasında ben fark göremedim donanım harici. Bir de ses teknolojisi ile ilgili bir gelişme vardı sanırım. Samsung ses, kamera, donanım, tasarım anlamında her konuda gelişme kaydetmiş. Mi9 hakkında görmediğim yenilik varsa affola. Ve sanırım fiyat olarak da geçen yıl ile hemen hemen aynı kalmış Samsung.
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hamza5806 2 ay
Ooooohh sonunda bir 6 ay falan s serisi haberi cikmaz artık
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