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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy S11e modeli 5G ve hızlı şarj ile gelecek

    Samsung'un 2020 yılı amiral gemisi modelleri, uygun fiyatlı olsa da üst seviye özelliklerden kısmayacak. Son bilgilere göre S11e modeli 25W hızlı şarj ve 5G desteği ile gelecek.
    4 gün
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    Cep Telefonları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    SM-G9810 kod adlı gelecek Samsung Galaxy S11e modeli, 3C sertifikalarına göre 5G bağlantısıyla gelecek. Bu yıl, 5G desteğine sadece firmanın Galaxy S10 5G modeli sahip olmuştu.

    Samsung Galaxy S11e modeli 5G ve hızlı şarj ile gelecek
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    S serisi içinde “e” son ekini alan uygun fiyatlı model, 25W hızlı şarj ile de gelecek. Bu yılın modeli S10e, sadece 15W hızlı şarjı destekliyordu. Özellik hakkında elde edilen detaylara göre hızlı şarj USB Power Delivery protokolüyle çalışacak. Bunun anlamı, geniş bir yelpazede hızlı şarj aleti bulmak mümkün olacak. 

    Ayrıca Bkz. "Dijital Hizmet Vergisi, ABD'nin tehdidine rağmen resmen hayatımıza girdi"

    Diğer 2020 S serisi telefonlar, yani Galaxy S11 ve S11+, aynı şekilde 25W kablolu hızlı şarj desteğine sahip olacak. 45W hızlı şarj ise görünüşe göre yeni Note çıkana kadar Galaxy Note 10+ modeline özel kalacak. ???????



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    DH Misafiri 3 gün
    iphone 11de lcd panel 326 ppi density ekrana sahip ne olmuş 5g si varsa fast charge yapıyorsa :))
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    spencermila 4 gün
    öndeki deligi saymaz isen bildigin oneplus 7proya benzemiş biraz
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    rakanishu 4 gün
    25W hızlı değil attık. 2 yıllık P10 telefonumda bile 22,5W var...
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    koyunsayar 4 gün
    Ne oluyor? Samsung sakal mı attı?? Son günlerde samsung haberleri arttı
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