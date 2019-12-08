Samsung Galaxy S11e modeli 5G ve hızlı şarj ile gelecek

SM-G9810 kod adlı gelecek Samsung Galaxy S11e modeli, 3C sertifikalarına göre 5G bağlantısıyla gelecek. Bu yıl, 5G desteğine sadece firmanın Galaxy S10 5G modeli sahip olmuştu.

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S serisi içinde “e” son ekini alan uygun fiyatlı model, 25W hızlı şarj ile de gelecek. Bu yılın modeli S10e, sadece 15W hızlı şarjı destekliyordu. Özellik hakkında elde edilen detaylara göre hızlı şarj USB Power Delivery protokolüyle çalışacak. Bunun anlamı, geniş bir yelpazede hızlı şarj aleti bulmak mümkün olacak.

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Diğer 2020 S serisi telefonlar, yani Galaxy S11 ve S11+, aynı şekilde 25W kablolu hızlı şarj desteğine sahip olacak. 45W hızlı şarj ise görünüşe göre yeni Note çıkana kadar Galaxy Note 10+ modeline özel kalacak. ???????