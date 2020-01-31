Samsung Galaxy S20'nin çıkış tarihi belli oldu

Samsung'un Galaxy S20 serisini resmen tanıtacağı Galaxy UNPACKED etkinliğine iki haftadan daha az bir süre kaldı. Ancak akıllı telefonun kesin çıkış tarihi henüz açıklanmış değil.
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Galaxy S20'nin Mart ayının ilk haftasında piyasaya sürüleceğine dair bazı haberler vardı. Samsung'un resmi web sitesinin de bu tarihi doğruladığı görülüyor.
Şu anda Samsung ABD'nin web sitesine girdiğinizde sizi Galaxy UNPACKED etkinliği ile ilgili bir görsel karşılıyor. Ayrıca cihaz ön siparişe sunulduğunda haberdar olabilmek için rezervasyon da yaptırabiliyorsunuz.
Galaxy S20 serisi 6 Mart'ta çıkacak
Rezervasyon için kayıt olduğunuzda teslimat tarihinin 6 Mart olduğunu gösteren bir onay sayfası ekrana geliyor. Bu da Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra modelleri için planlanan çıkış tarihinin 6 Mart olduğunu gösteriyor.
Amiral gemisi telefonun aynı gün birçok ülkede çıkması söz konusu olduğu için, Galaxy S20'nin 6 Mart'ta ABD dışındaki pazarlarda da piyasaya sürülme şansı oldukça yüksek.
https://www.sammobile.com/news/samsung-galaxy-s20-release-date-likely-march-6 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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