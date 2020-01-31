Samsung Galaxy S20'nin çıkış tarihi belli oldu

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Samsung'un Galaxy S20 serisini resmen tanıtacağı Galaxy UNPACKED etkinliğine iki haftadan daha az bir süre kaldı. Ancak akıllı telefonun kesin çıkış tarihi henüz açıklanmış değil.

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Galaxy S20'nin Mart ayının ilk haftasında piyasaya sürüleceğine dair bazı haberler vardı. Samsung'un resmi web sitesinin de bu tarihi doğruladığı görülüyor.

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Şu anda Samsung ABD'nin web sitesine girdiğinizde sizi Galaxy UNPACKED etkinliği ile ilgili bir görsel karşılıyor. Ayrıca cihaz ön siparişe sunulduğunda haberdar olabilmek için rezervasyon da yaptırabiliyorsunuz.

Galaxy S20 serisi 6 Mart'ta çıkacak

Rezervasyon için kayıt olduğunuzda teslimat tarihinin 6 Mart olduğunu gösteren bir onay sayfası ekrana geliyor. Bu da Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra modelleri için planlanan çıkış tarihinin 6 Mart olduğunu gösteriyor.

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Amiral gemisi telefonun aynı gün birçok ülkede çıkması söz konusu olduğu için, Galaxy S20'nin 6 Mart'ta ABD dışındaki pazarlarda da piyasaya sürülme şansı oldukça yüksek.

https://www.sammobile.com/news/samsung-galaxy-s20-release-date-likely-march-6

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