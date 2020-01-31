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    Samsung Galaxy S20'nin çıkış tarihi belli oldu

    Samsung'un Galaxy S20 serisini tanıtmasına iki haftadan daha az bir süre kaldı. Mart ayının ilk haftasında piyasaya sürülmesi beklenen telefonun çıkış tarihi belli oldu.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy S20'nin çıkış tarihi belli oldu
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    Samsung'un Galaxy S20 serisini resmen tanıtacağı Galaxy UNPACKED etkinliğine iki haftadan daha az bir süre kaldı. Ancak akıllı telefonun kesin çıkış tarihi henüz açıklanmış değil.

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    Galaxy S20'nin Mart ayının ilk haftasında piyasaya sürüleceğine dair bazı haberler vardı. Samsung'un resmi web sitesinin de bu tarihi doğruladığı görülüyor.

    Samsung Galaxy S20'nin çıkış tarihi belli oldu
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    Şu anda Samsung ABD'nin web sitesine girdiğinizde sizi Galaxy UNPACKED etkinliği ile ilgili bir görsel karşılıyor. Ayrıca cihaz ön siparişe sunulduğunda haberdar olabilmek için rezervasyon da yaptırabiliyorsunuz.

    Galaxy S20 serisi 6 Mart'ta çıkacak

    Rezervasyon için kayıt olduğunuzda teslimat tarihinin 6 Mart olduğunu gösteren bir onay sayfası ekrana geliyor. Bu da Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra modelleri için planlanan çıkış tarihinin 6 Mart olduğunu gösteriyor.

    Samsung Galaxy S20'nin çıkış tarihi belli oldu
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    Amiral gemisi telefonun aynı gün birçok ülkede çıkması söz konusu olduğu için, Galaxy S20'nin 6 Mart'ta ABD dışındaki pazarlarda da piyasaya sürülme şansı oldukça yüksek.



    https://www.sammobile.com/news/samsung-galaxy-s20-release-date-likely-march-6 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    MrKattchup 1 sa.
    Ultra modelinin arkası şuana kadar gördüğüm en kötü tasarım olabilir.
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    12 Angry Men 1 sa.
    Kamera tasarımı çöp.
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    filteke 2 sa.
    Başlıkta çıkış tarihi belli oldu yaziyor, metinde kesin tarihi belli değil yaziyor.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    macromedia21 12 dk. filteke
    haberlerin sadece ilk paragrafını mı okursunuz genelde? yeterli geliyor mu?
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    Relax Relax 3 sa.
    Hiç kimse bahsetmiyor ama ben merak ediyorum. Google ile yaşanan sorunlar ne oldu? Kredi kartları olayı gibi bu olayında mı üzeri kapatıldı?
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    hikmetg 3 sa.
    En iyi telefon en kocaman ekranlı telefonmudur ? Bence bu çok yanlış bir olgu. Şu anda samsung S10 düz normal olanı kullanıyorum ve ekranı kesinlikle ideal büyüklükte. S10 + Ulta gibi kocaman bir şey kesinlikle almam. Ufak ekranlara da iyi kamera konulmasını istiyoruz.
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