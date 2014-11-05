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Vivo X5 Max akıllı telefonu incelik rekorunu kırmaya geliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Vivo X5 Max akıllı telefonu incelik rekorunu kırmaya geliyor

Akıllı telefon pazarında incelik rekoru 4.85mm ile geçtiğimiz hafta Oppo'nun R5 modelinin olmuştu. Oppo bu rekoru yine başka bir Çinli olan Gionee'nin elinden almıştı. Aradan kısa süre geçmeden incelik rekoru yine bir Çinli firmaya gidecek. 

Vivo bir süre önce çok ince bir akıllı telefon profilinin ilk işaretlerini vermişti. Çin haberleşme komisyonundan onay alan bu yeni telefonun neye benzediği de ortaya çıktı. Vivo X5 Max adını alacak olan cihaz sadece 4.75mm kalınlık değerine sahip. 

Oppo ve Vivo zaten iki kardeş firma olduğu için birinin kullandığı teknoloji kısa süre sonra diğerine geçiyor. İnce kasa tasarımı da bunlardan birisi. Oppo R5 modelindeki inceliği tam 0.1mm daha geliştiren Vivo donanım açısından da benzer özelliklere yer veriyor. 

5.5 inçlik Full HD ekrana sahip olan cihazda muhtemelen MediaTek imzalı 1.7GHz saat hızında çalışan 8 çekirdekli bir yongaseti gücünü veriyor. Modelde 2GB RAM, LTE desteği, 13MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera şeklinde özellikler mevcut. Modelin tam ölçüleri ise 153.9 x 78 x 4.75 mm. şeklinde. Bunun haricinde herhangi bir detay bulunmuyor. 

Ginoee Elife S5.1 modeli 5.1mm kalınlık değeri ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazanmıştı. Ancak yetkililer daha Oppo R5'in kaydını yapmadan bu kez Vivo X5 Max gündeme geldi. Görünen o ki Guinness yetkilileri incelik ölçümleri için bir süre daha Çin'de kalacak. Vivo X5 Max modelinin ne zaman piyasaya çıkacağına dair bir bilgi yok.  


Kaynak:http://www.phonearena.com/news/Vivo-X5-Max-dethrones-Oppos-R5-to-become-the-worlds-thinnest-smartphone_id62487
http://www.phonearena.com/news/Vivo-X5-Max-dethrones-Oppos-R5-to-become-the-worlds-thinnest-smartphone_id62487 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
The-Engineer 5 yıl
Biri da pil koymasın da gerçek rekoru görelim :D
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kucukyenici 5 yıl
İyice inceltin de ceplerde yamulsun, kırılsın!
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General. 5 yıl
ÇÖP.

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TickTok 5 yıl
Arkası direk 5S'den alınmış.Olmamış bu telefon.Önüde güzel degil.
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vamp 5 yıl
Telefonum çok kalın diye şikayet eden oldu mu? Nedir bu incelik yarışı. Ben açıkçası gerzekçe buluyorum. Galaxy alpha ve iphone6 nın durumu ortada. Pil yüzünden verimsiz cihazlar.
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mbald 5 yıl
Önden aşırı tipsiz,arkadan aşırı çakma yemişim inceliğini.
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Umutcan 5 yıl
Arka direkt 5s den alıntı.
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exerion 5 yıl
İnce ince de peki batarya
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s. paul jobs 5 yıl
Pil 1000 milAmper
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my54 5 yıl
İnceldiği yerden kopsun yaa.
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ens.aslan 5 yıl
peki ya pil ?
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