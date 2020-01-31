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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Poco X2 beklenenden çok daha ucuz olacak

    Önümüzdeki hafta tanıtılması beklenen Poco X2'nin fiyat etiketi ortaya çıktı. Akıllı telefon Redmi K30 4G'den daha uygun fiyatla raflardaki yerini alacak.
    43 dk.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Poco X2 beklenenden çok daha ucuz olacak
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    Xiaomi Poco X2'yi çalışırken gösteren yeni bir fotoğraf internete düştü. Bu kez karşımızda net bir görüntü olduğu için cihazın ismini, hangi işletim sistemini kullandığını ve işlemcisini açık bir şekilde görebiliyoruz.

    AnTuTu test uygulaması akıllı telefonun Phoenixin kod adı altında geliştirildiğini ortaya koydu. Snapdragon 7150 ibaresi ise Snapdragon 730G yonga setine sahip olduğunu gösteriyor. Cihazda Android 10 işletim sistemi yüklü.

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    Ayrıca Bkz. "120 Hz ekranlı Poco X2'nin tanıtım tarihi açıklandı"

    Akıllı telefon, 120 Hz tazeleme oranı sunan 6.7 inç LCD ekran taşıyacak. Arka tarafında 64, 8, 2 ve 5 megapiksel sensörlerden oluşan dörtlü kamera sistemi görev yapacak. Ayrıca 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı ile geleceğin, belirtelim.

    Poco X2 beklenenden çok daha ucuz olacak
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    4 Şubat'ta tanıtılacak

    Xiaomi Poco X2, 30 watt hızlı şarjı destekleyen 4.500 mAh pil içerecek. Ayrıca USB-C bağlantı noktasına sahip olacak. Yayınlanan yeni poster akıllı telefonun 209 dolar, yani beklenenden daha ucuz bir fiyatla piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

    Daha önce başlangıç fiyatının 266 dolar olacağı söylenmişti. Aynı konfigütasyona sahip Redmi K30 4G, Çin'de 230 dolara satılıyor. Xiaomi Poco X2, 4 Şubat tarihinde tanıtılacak.



    https://twitter.com/andrei_eclynoh/status/1222589909262852103 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    yingyangtwinz 26 dk.
    Turkiyede 3 bin temiz
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    JackWondo 29 dk.
    Redmi k30 işte ya.
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