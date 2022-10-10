Samsung Galaxy S23'ün özellikleri şekilleniyor! Pil kapasitesi belli oldu

Galaxy S23 daha yüksek pil kapasitesi sunacak
Bildirilenlere göre Galaxy S23, selefi ile aynı olan Full HD + çözünürlüğe sahip 6.1 inç ekrana ev sahipliği yapacak. Bununla birlikte Galaxy S22’nin boyutları korunurken, yeni amiral gemisi 3.900 mAh pil kapasitesi ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Ayrıca sızıntı yapan kişi, telefonun 25W hızlı şarj desteği ile geleceğini de belirtti. Bu değerin güncel akıllı telefonların gerisinde kaldığını söyleyebiliriz.
Yaklaşan Galaxy S23 serisinin teknik özellikleri ilgili bilgiler halen resmiyete kavuşmadı. Ancak yeni amiral gemisinin kamera ve yonga seti tarafında büyük bir gelişim göstermesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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