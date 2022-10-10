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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S23'ün özellikleri şekilleniyor! Pil kapasitesi belli oldu

    Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Galaxy S23 serisinden yeni detaylar sızdırıldı. Serinin ana modeli aynı boyutlarda daha yüksek bir pil kapasitesi sunabilir.
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    Samsung Galaxy S23'ün pil kapasitesi sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung tarafından önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen Galaxy S23 serisinden yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Geçen hafta ailenin üst modelleri Galaxy S23 Plus ve S23 Ultra’nın pil detaylarının sızdırıldığını gördük, ancak o sırada temel modelin pil kapasitesi hakkında hiçbir şey duymadık. Şimdi de Digital Chat Station tarafından Galaxy S23’ün ekran boyutu ve pil detayları paylaşıldı.

    Galaxy S23 daha yüksek pil kapasitesi sunacak

    Bildirilenlere göre Galaxy S23, selefi ile aynı olan Full HD + çözünürlüğe sahip 6.1 inç ekrana ev sahipliği yapacak. Bununla birlikte Galaxy S22’nin boyutları korunurken, yeni amiral gemisi 3.900 mAh pil kapasitesi ile kullanıcıların karşısına çıkacak.  Ayrıca sızıntı yapan kişi, telefonun 25W hızlı şarj desteği ile geleceğini de belirtti. Bu değerin güncel akıllı telefonların gerisinde kaldığını söyleyebiliriz.

    Yaklaşan Galaxy S23 serisinin teknik özellikleri ilgili bilgiler halen resmiyete kavuşmadı.  Ancak yeni amiral gemisinin kamera ve yonga seti tarafında büyük bir gelişim göstermesi bekleniyor. 

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 6 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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