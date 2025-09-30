One UI 8 planlanandan daha erken Samsung Galaxy S23 serisine geldi

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör One UI 7 dağıtımında yaşanan sorunların ardından işi sıkı tutan Samsung, One UI 8 dağıtımında yüzleri güldürdü. Pek çok bölgede açıklanan tarihten daha erken yeni güncellemeler cihazlara gönderilmiş durumda.

One UI 8 şimdi de Galaxy S23 serisinde

Forumlara yansıyan bilgilere göre Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 katlanabilir telefon modellerine One UI 8 dağıtımı başladı. Şimdilik sadece Güney Kore’de ve beta sürecine katılmış olan telefonlarda 420MB boyutunda güncelleme erişilebilir hale geldi.

Samsung One UI 8: Ekim ayında güncellenecek cihazlar 1 gün önce eklendi

Samsung Galaxy S23, S23+, S23 Ultra ve S23 FE akıllı telefon modelleri de güncellemeyi almaya başladı. Güney Kore ve Vietnam’da başlayan güncelleme 3.2GB boyutunda. Eğer beta sürecine dahilseniz sadece 470MB.

Yine Samsung Galaxy A55 ve A35 modelleri için de güncelleme Güney Kore’de başladı. Boyutu 1.9GB. Diğer taraftan Samsung Galaxy Tab S11 serisi kutudan One UI 8 ile çıkarken tablet ailesinde Galaxy Tab S10+ güncellemeyi alan ilk model olacak.

Ülkemizde ise Galaxy S23 serisi için 2 Ekim, Galaxy A35 için 6 Ekim, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy A55 akıllı telefonları için de 13 Ekim itibariyle One UI 8 güncellemesinin başlaması bekleniyor.

