    One UI 8 planlanandan daha erken Samsung Galaxy S23 serisine geldi

    Samsung yeni kullanıcı ara yüzü güncellemesi One UI 8 için elini çabuk tutuyor. Nihai kontroller biter bitmez ilgili Galaxy cihazlar için güncelleme hızlı bir şekilde dağıtıma çıkıyor. 

    One UI 8 Tam Boyutta Gör
    One UI 7 dağıtımında yaşanan sorunların ardından işi sıkı tutan Samsung, One UI 8 dağıtımında yüzleri güldürdü. Pek çok bölgede açıklanan tarihten daha erken yeni güncellemeler cihazlara gönderilmiş durumda. 

    One UI 8 şimdi de Galaxy S23 serisinde

    Forumlara yansıyan bilgilere göre Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 katlanabilir telefon modellerine One UI 8 dağıtımı başladı. Şimdilik sadece Güney Kore’de ve beta sürecine katılmış olan telefonlarda 420MB boyutunda güncelleme erişilebilir hale geldi. 

    Samsung Galaxy S23, S23+, S23 Ultra ve S23 FE akıllı telefon modelleri de güncellemeyi almaya başladı. Güney Kore ve Vietnam’da başlayan güncelleme 3.2GB boyutunda. Eğer beta sürecine dahilseniz sadece 470MB.

    Yine Samsung Galaxy A55 ve A35 modelleri için de güncelleme Güney Kore’de başladı. Boyutu 1.9GB. Diğer taraftan Samsung Galaxy Tab S11 serisi kutudan One UI 8 ile çıkarken tablet ailesinde Galaxy Tab S10+ güncellemeyi alan ilk model olacak. 

    Ülkemizde ise Galaxy S23 serisi için 2 Ekim, Galaxy A35 için 6 Ekim, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy A55 akıllı telefonları için de 13 Ekim itibariyle One UI 8 güncellemesinin başlaması bekleniyor. 

