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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy S9 modelleri yeni bir Android 10 beta güncellemesi daha aldı

    Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung Galaxy S9 modelleri için dört Android 10 beta güncellemesi yayınlamıştı. Şimdi ise hataları düzelten beşinci güncelleme geldi.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy S9 modelleri yeni bir Android 10 beta güncellemesi daha aldı
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    Teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz hafta Galaxy S9 ve Galaxy S9+ akıllı telefon modelleri için hata düzeltmeleri de içeren dördüncü Android 10 beta güncellemesini yayınlamıştı. Cihazları Ocak 2020 güvenlik seviyesine çıkaran bu güncellemelere bir yenisi daha eklendi.

    Ayrıca Bkz. "Android 11, 4 GB dosya boyutunun üzerinde video kaydetmeye izin verecek"

    Kararlı Android 10 güncellemesi yolda

    Güney Koreli şirketin Galaxy S9 ve S9+ modelleri için yayınladığı yeni güncellemeler, sırasıyla G960FXXU7ZSLC ve G965FXXU7ZSLC sürüm numaralarıyla geliyorlar. Yaklaşık 140 MB. boyutunda olan güncelleme paketleri şimdilik Hindistan ve İngiltere'deki kullanıcılara dağıtılıyor ve kısa süre içinde diğer bölgelerdeki kullanıcılara da sunulacak.

    Beşinci Android 10 beta güncellemesinin, cihazlarda bulunan çeşitli problemleri ve S-Pay / S-Pass parmak izi kimlik doğrulama hatalarını düzelttiği belirtilmiş. Eğer Samsung'un Android beta programına dahilseniz S9 veya S9+ akıllı telefonunuzun Ayarlar-Yazılım Güncellemeleri kısmından, güncellemenin cihazınıza ulaşıp ulaşmadığını manuel olarak kontrol etmeniz mümkün. Galaxy S9 serisi için kararlı Android 10 güncellemesinin ise yakın bir tarihte tüm kullanıcılara sunulacağı belirtiliyor.



    https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s9_s9_plus_fourth_android_10_beta_update-news-40749.php Yorum Yaz
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