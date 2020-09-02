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    Samsung Galaxy Tab A7 2020 satışa çıkıyor: İşte fiyatı!

    Samsung Galaxy Tab A7 2020 tablet modelinde Snapdragon 662 yonga seti, dörtlü stereo hoparlör, 7040mAh kapasiteli batarya, hızlı şarj desteği gibi özellikler yer alıyor.
    1 hf.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy Tab A7 2020 satışa çıkıyor: İşte fiyatı!

    Amiral gemisi tablet sınıfında Galaxy Tab S7 serisini piyasaya süren Samsung hemen ardından giriş seviyesine yönelik olarak Galaxy Tab A7 tablet modelini tanıttı. Galaxy Tab A7 maliyete odaklanıyor.

    Samsung Galaxy Tab A7 2020 özellikleri ve fiyatı

    Samsung Galaxy Tab A7 2020 modelinde 10.4 inçlik 2000 x 1200 piksel çözünürlüğünde TFT LCD ekran bizi karşılıyor. Tasarım olarak Galaxy Tab S7 serisi ile benzer tarafları olduğunu söyleyebiliriz. Tablet 247.6 x 157.4 x 7.0 mm ölçülerine sahip ve 476 gram ağırlığında.

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    11nm sürecindeki Snapdragon 662 yonga setinin güç verdiği tablet modelinde 3GB RAM ve 32GB/64GB depolama kapasitesi yer alıyor. Hafıza kartları ile 1TB’a kadar kapasiteyi arttırmak mümkün. 7040mAh kapasiteli batarya ise 15W hızlı şarj desteği sunuyor.

    Arka kısımda 8MP çözünürlüğünde, ön kısımda ise 5MP çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Dörtlü stereo hoparlör Dolby Atmos ile desteklenmiş. Android 10 tabanlı One UI 2.5 ara yüzünde özel bir çocuk modu da yer alıyor. Samsung Galaxy Tab A7 2020 modeli WiFi versiyonu 229 Avro, LTE versiyonu 289 Avro olarak satışa çıkacak. 64GB versiyonu ise ileri bir zamanda gelecek.



    https://www.androidheadlines.com/2020/09/samsung-galaxy-tab-a7.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Issızbiradam (melih ) 1 hf. en beğenilen
    İnsan bu devirde tft lcd ekran koymaya utanır
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    The Killing Road (&#39;y ) 1 hf.
    Tüm android tabletler birinden rezil, bu sen azından Snapdragon 4 serisi ile gelmemiş.
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    Issızbiradam (melih ) 1 hf. en beğenilen
    İnsan bu devirde tft lcd ekran koymaya utanır
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Muguroz 1 hf. Issızbiradam
    Parası olan amoled ekranlı cihaz alır, pazarda başka cihazlar mevcut. Fiyatları da ortada..
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