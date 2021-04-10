Samsung Galaxy Tab S5e için Android 11 güncellemesi başladı

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, cihazlarını Android 11 sürümüne güncellemeye devam ediyor. Şimdi sıra 2019 yılında piyasaya sürülen Galaxy Tab S5e modeline geldi.

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T72XXXU2DUD1 numaralı yazılım güncellemesi Mart ayı güvenlik yamasıyla birlikte geliyor. Ayrıca Android 11'in tüm önemli değişikliklerini ve One UI 3.1 arayüzünü içerdiğini de belirtelim.

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Kademeli olarak dağıtılıyor

Yeni sürüm Özel Paylaşım özelliği, ekran için Göz Konforu Kalkanı modu, fotoğraflardan konum verilerini kaldırma yeteneği ve daha fazlasını sunuyor.

Güncelleme şu ana kadar birkaç ülkede yayınlandı. Kısa süre içerisinde tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. Cihazınıza ulaşıp ulaşmadığını Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > İndir ve Yükle menüsünden manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

https://www.sammobile.com/2021/04/08/galaxy-tab-s5e-now-receiving-android-11-update/

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