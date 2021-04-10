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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Tab S5e için Android 11 güncellemesi başladı

    Samsung cihazlarını Android 11 sürümüne yükseltmeyi sürdürüyor. Şirket bu kez iki yıl önce piyasaya sürdüğü Galaxy Tab S5e tableti için Android 11 tabanlı One UI 3.1 güncellemesini dağıtmaya başladı.
    10 Nisan 2021, 18:00 (3 gün)
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy Tab S5e için Android 11 güncellemesi başladı
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    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, cihazlarını Android 11 sürümüne güncellemeye devam ediyor. Şimdi sıra 2019 yılında piyasaya sürülen Galaxy Tab S5e modeline geldi.

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    T72XXXU2DUD1 numaralı yazılım güncellemesi Mart ayı güvenlik yamasıyla birlikte geliyor. Ayrıca Android 11'in tüm önemli değişikliklerini ve One UI 3.1 arayüzünü içerdiğini de belirtelim.

    Samsung Galaxy Tab S5e için Android 11 güncellemesi başladı
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    Kademeli olarak dağıtılıyor

    Yeni sürüm Özel Paylaşım özelliği, ekran için Göz Konforu Kalkanı modu, fotoğraflardan konum verilerini kaldırma yeteneği ve daha fazlasını sunuyor.

    Güncelleme şu ana kadar birkaç ülkede yayınlandı. Kısa süre içerisinde tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. Cihazınıza ulaşıp ulaşmadığını Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > İndir ve Yükle menüsünden manuel olarak kontrol edebilirsiniz.



    https://www.sammobile.com/2021/04/08/galaxy-tab-s5e-now-receiving-android-11-update/
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    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Xit 2 gün ( Mesaj Silindi )
    kronik wifi sorunlarını pas geçersek çok güzel bir cihaz. hem en incesi hem en hafiflerinden. Adam gibi tablet severek kullanıyorum.
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    BekirHan (Bekir Han) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Heeeey! Heyooo! da.... Benana.
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